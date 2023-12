Mennyivel nőhetnek a fizetések Magyarországon?

Miután decembertől 15 százalékkal emelkedett a minimálbér és 10 százalékkal a garantált bérminimum, egy hónapig bizonyosan bértorlódás várható a legalacsonyabb fizetések és az alacsony vagy közepes jövedelmű dolgozók bérei között. Ráadásul úgy tűnik, hogy a legtöbb dolgozónak kisebb emeléssel kell beérnie, mint amennyivel a minimálbér nő.

Kisebb béremelkedés lesz

Több nagy cégnél már elindultak, sőt, ahol szakszervezet működik, már előrehaladott állapotban vannak a 2024-es bérekről szóló tárgyalások. Van, ahol már meg is állapodtak - mondta a Portfolio megkeresésére Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Az egyik legnagyobb munkaadói szövetség vezetője azt azért közölte, hogy túl nagy béremelések a magas, 18 százalék körüli idei infláció ellenére sem várhatók. A minimálbér 15 és a garantált bérminimum 10 százalékos emelése nem jelenti automatikusan azt, hogy ilyen béremeléseket ajánlanak a cégek a munkavállaóiknak, annak ellenére sem, hogy egyes szektorokban továbbra is jelentős a munkaerőhiány.

A bérajánlás azt tartalmazza, hogy minden vállalkozás törekedjen a reálbér emelésére, természetesen teherbíró képessége függvényében

- mondta Perlusz László.

Ha a jövő évi infláció 5-6 százalék, akkor ezt meghaladó béremelésre van szükség.

- hangsúlyozta Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke.

Perlusz László. szerint a bérajánlás alapján is az első a munkahelyek megőrzése, hiszen csak működő vállalkozás tud jövőre bekapcsolódni a normalizálódó inflációs- és hitelkamathelyzet mellett a termelésbe, a szolgáltatások nyújtásába, a beruházásokba - tette hozzá.

A VOSZ összességében 6 és 10 százalék közötti átlagos bérnövekedésre számít. Ha a gazdasági folyamatok jól alakulnak – amely az ezeket nagyban befolyásoló nemzetközi környezettől is függ, pl. háborúk, energiaárak, alapanyag-, nyersanyag-, alkatrészellátás –, akkor a béremelkedés 10 százalékhoz közeli, vagy akár ezt meghaladó is lehet – fogalmazta meg a bértárgyalásokkal kapcsolatos várakozásait Perlusz László.

Perlusz László szerint, amelyik cég meg tudja tenni, az általában meg is teszi, hogy még idén részben kompenzálja a magas infláció miatti reálbérveszteségét a munkavállalóinak, mert a munkaerőpiac továbbra is feszes, és sokkal kisebb áldozatvállalással lehet megtartani egy munkavállalót, mint újat találni.

Rolek Ferenc is úgy látja, hogy sok helyen nem feltétlenül várták meg a minimálbérről szóló tárgyalások végeredményét. „Ki lehetett számítani, hogy a béralkunak mi lehet az eredménye. Maximum 1-2 százalékponttal lehet tévedni a végeredményt illetően, ha valaki pár hónappal előre megbecsüli a bértárgyalások várható kimenetelét” – mondta.

A vállalatok inkább a saját pénzügyi helyzetükből, az iparágon belüli bérpiaci helyzetükből, illetve abból szoktak kiindulni, hogy mit engedhetnek meg maguknak a várható árbevétel és megrendelés volumen alapján

- fogalmazott Rolek Ferenc. Szerinte valahol 8-9 százalék körül lesz szerintem az átlagbéremelkedés.

Ez elmarad a minimálbéremelés szintjétől, de ez is volt a cél

- emelte ki. "Azért állapodtunk meg a jelenlegi gazdasági helyzetnek nem megfelelő minimálbérekről, hogy a legalacsonyabb keresetűeket felzárkóztassuk, mert szétnyílt a bérolló" – összegzett az alelnök.

Egyszámjegyű emelési ajánlatok

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke is megerősítette, hogy a legtöbb vállalkozásnál már elindultak a jövő évi bérekről szóló tárgyalások. "Sok helyen nem is vártak a minimálbértárgyalások végére, már előtte egyeztetni kezdtek a munkavállalóikkal, de aki megvárta a minimálbér és garantált bérminimum emelési mértékét, az most egy hónappal korábban tudott tárgyalóasztalhoz ülni a dolgozóival" - mondta.

Tapasztalatai szerint a nagyobb vállalatoknál általában egyszámjegyű béremelési ajánlatokat kapnak a dolgozók.

A Liga Szakszervezetek elnöke szerint érződik a 2024-es bérajánlatokon, hogy recesszió van. „Sok cégnek akadoznak a megrendelései, főleg az autóiparban és a feldolgozóiparban. Több vállalatnál, az anyaországi cégeknél leépítések várhatók, amik szintén hatással lehetnek majd a bértárgyalásokra. Ráadásul alacsony a beruházási hajlandóság, fejlesztések helyett inkább megtakarítanak a cégek” – közölte a szakszervezeti vezető. Mészáros Melinda kiemelte:

felfokozott várakozás volt a munkavállalók körében a kétszámjegyű minimálbéremelés miatt, sokan ugyanakkora mértékű béremelési kéréssel fordultak a munkáltatóik felé, de ezeket csak a jobban teljesítő vállalatoknál és szektorokban hajlandóak teljesíteni.

A szakszervezet szerint jó lenne elérni 4-5 százalékos reálbérnövekedést, de ehhez 10 százalék körüli átlagbéremelkedésre lenne szükség, amire egyelőre kevés esély mutatkozik. Úgy tűnik, hogy szinte kettévált a gazdaság:

a továbbra is jól menő cégeknél előfordulnak még a kétszámjegyű béremelési ajánlatok,

de a vállalatok többsége, inkább kivár.

Nem véletlenül nem írták alá

„A tartózkodásunknak szociálpolitikai – azaz elfogadhatatlan mértékű garantált bérminimum-emelés – és foglalkoztatáspolitikai okai vannak, mivel nem szeretnénk a képzett munkaerő kiharcolt pozícióját leértékelni. Emellett gazdaságpolitikai szempontokat is mérlegeltünk: a GDP csökkenést megállító, fogyasztásnövekedést segítő béremelésre van szükség” – érvelt Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke amellett, hogy miért nem látták el kézjegyükkel a megállapodást.

„Azért mondtuk azt, hogy a garantált bérminimumot is 15 százalékkal kell emelni, mert az idei emelés 4 százalékkal volt kisebb az inflációnál” – részletezte álláspontjukat Zlati Róbert. Szerinte nem elegendő a reálbércsökkenés korrekciója, az életszínvonal emelésére lenne szükség, ami csak nagyobb béremeléssel valósult volna meg.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint a bértárgyalások egyik forró témája, hogy záródik-e a legalacsonyabb és a legmagasabb bérek közötti olló. Vagyis, tovább nőnek-e a jövedelmi különbségek, vagy valamelyest csökkennek. „A minimálbérnek az egyik elvárt rendeltetése az is, hogy alulról tolja fel a béreket, hogy mindenkinek meg legyen a megélhetéshez szükséges jövedelme, illetve ezáltal záruljon az olló a legkisebb és a legnagyobb keresetek között” – fejtette ki a béremelési folyamatokkal kapcsolatos véleményét.

Az elemzők kissé optimistábbak

Jövőre átlagosan 10% körüli béremelkedés várható Magyarországon, ami lassabb ütem, mint az idei, 15%-os növekedés - vélik a Portfolio által megkérdezett közgazdászok. A bérek kisebb mértékű emelkedésének nyilván nem örülnek a dolgozók, de a jó hír az, hogy az infláció 2024-ben harmada lehet az ideinek, aminek hatására újra nőhetnek a reálkeresetek. Elemzők szerint azonban komoly kockázatok azonosíthatók, így benne van a pakliban az inflációs meglepetés. Nyeste Orsolya, az Erste vezető közgazdásza arra hívja fel a figyelmet, hogy bizonytalan, mekkora a munkáltatók mozgástere. Kérdés, hogy sok negyedév recessziója után hogyan látják a várt gazdasági kilábalás gyorsaságát, és hogyan ítélik meg saját cégük helyzetét, kilátásait.

