Mi ez, ha nem brutális elvonás? 2200 milliárd forinttal több adót szedett be az állam tavaly

Két héttel az első közlés után hivatalosan is megerősítést nyert : a költségvetés tavalyi pénzforgalmi egyenlege 4593 milliárd forintos hiányt mutatott, ami az eredeti cél közel duplája. A Pénzügyminisztérium részletes adataiból az is kiolvasható - amellett, hogy a nominális adósság 50 ezer milliárd forint fölé került -, hogy a cégek és a lakosság által fizetett adók összege 2022-höz képest 2260 milliárd forinttal nőtt. Kíméletlen inflációs- és adóprés csapott le a magyarokra, ám a költségvetés stabilizálásához ez sem volt elegendő.

Hosszú utat járt be a 2023-as költségvetés, és a héten az utolsó előtti fázisához ért: a Pénzügyminisztérium a január eleji előzetes adatközlés után közzétette a részletes tavalyi államháztartási számokat (pénzforgalmi adatok). A következő fontos állomás áprilisban várható, amikor a KSH megküldi az Eurostatnak a tavalyi eredményszemléletű hiányadatot, és kiderül majd abból, hogy végül mekkora lett a GDP-arányos hiány, amit eredetileg 3,9%-ra vállalt a kormány, majd azt 5,2%-ra emelte tavaly ősszel, és végül 2023 legvégén már 5,9%-os deficitet jelzett előre.

Inflációval felpumpált bevételek

Egy évvel ezelőtt írtunk arról, amikor elnyerte teljesen új formáját a 2023-as büdzsé, hogy ez bizony a hatalmas spórolásról is szól. A részletes adatok azt mutatják, hogy ezek az előzetes várakozásaink beigazolódtak. Ha a költségvetés 36 515 milliárd forintos teljes bevételi oldaláról a vállalatok és magánszemélyek által megfizetett közvetlen és közvetett adók összegét tekintjük, akkor a következő főbb kép rajzolódik ki előttünk 2022 tényszámaihoz képest:

a gazdálkodó szervezetek befizetései 2895 milliárd forintról 25%-kal növekedtek 3632 milliárd forint fölé,

a fogyasztáshoz kapcsolt adók 8718 milliárd forintról 9054 milliárd forintra bővültek,

a lakosság befizetései pedig 3143 milliárd forintról 38%-kal 4333 milliárd forintra híztak.

A növekmény 2200 milliárd forint környékén van a fenti 3 sor esetében. Ez tehát azt mutatja, hogy bizony nagy árat fizettek a magyarok tavaly a korábbi évek kiköltekezéséért.

A lakosságtól és cégektől való elvonás mértékét jól szemlélteti továbbá az is, hogy például az szja-bevételek 43%-kal közel 4000 milliárd forintra emelkedtek, a társasági adóbevételek 36%-os növekedéssel 1000 milliárd forint fölé kúsztak, a különadókból, extraprofitadókból érkező milliárdok is látványosan nőttek. Ezen túlmenően a szociális hozzájárulási adóból és járulékokból is több pénz folyt be 2023-ban, mint 2022-ben: az Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Alap ezen jogcímen 6689 milliárd forinttal gazdagodott tavaly, ami 14%-os növekedésnek felel meg 2022-höz képest.

Mindezen bevételnövekedések sem voltak elegendőek azonban ahhoz, hogy a költségvetés ne álljon fejre. A büdzsé kiadásai ugyanis a 2022-es 34 565 milliárd forintról 19%-kal 41 109 milliárd forintra nőttek, ezzel a hiány is sokkal nagyobb lett, mint azt a kormány várta.

Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államtitkára a Portfolio-ra írt múlt héten megjelent cikkében részletesen mutatta be, hogy ez miért is alakult így a tárca álláspontja szerint. Arról is beszámolt többek között, hogy "a 2023-as költségvetési folyamatok bizonyították, hogy a magas infláció „nem barátja a költségvetésnek”.

Fájdalmas kiadásnövekedések

A kiadási oldalon valóban mély nyomot hagyott a tavalyi magas infláció. Az egyedi és normatív támogatásokra, amelyben a rezsicsökkentés finanszírozása is megtalálható 995 milliárd forint után 2600 milliárd forintot költött az állam. A tárca tájékoztatója itt részletezi, hogy az eltérés fő oka, hogy 2022-ben a távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatban és a rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggésben 699,2 milliárd forint kifizetés történt, az idei évben azonban 1 373,5 milliárd forint került kifizetésre ezen a mérlegsoron a távhőszolgáltatók, a lakossági villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint készletezés kompenzációjára, továbbá az ipari fogyasztók veszélyhelyzeti rezsitámogatására.

A mérlegsoron belül az országos és elővárosi közlekedési közszolgáltatások költségtérítésére összesen 744,2 milliárd forint kiadás teljesült idén (szemben az előző év azonos időszakában teljesült 588,8 milliárd forinttal). Közúti rendelkezésre állási díjak tekintetében a mérlegsoron idén december végéig 346,3 milliárd forint teljesülés történt. A tájékoztatóban szereplő fenti grafikonról az is leolvasható, hogy a 2022-ben indult új gyorsforgalmi koncessziós szerződéshez kapcsolódóan közel 200 milliárd forintot fizetett ki az állam.

A lakástámogatásokra fordított kiadások összege december végéig 444,7 milliárd forint volt, mely 2022 azonos időszakához viszonyítva 190,1 milliárd forinttal teljesült alacsonyabban. Az eltérésben szerepet játszik az otthonfelújítási támogatás és az ehhez 2021 februárjától kapcsolódó kölcsön tavaly év végi megszüntetésének áthúzódó hatása, mely az év első hónapjaiban kifizetésre került. Emellett az árfolyam- és a referenciahozamok, valamint a további konstrukciókat igénybe vevők létszámának alakulása is befolyásolta a kifizetéseket.

Alig van olyan kiadási tétel, ami csökkent vagy stagnált volna, emiatt és a hatalmas inflációs környezet fényében különösen érdekes a családtámogatások stagnálása. 2023-ban összesen 404,9 milliárd forintot fizettek ki erre a célra, amely alig, 3,9 milliárd forinttal haladta meg az előző év teljesítését.

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadásokra is többet költött a kormány: a 2022-es 1154 milliárd forint után 1750 milliárd forintot. Ebben már benne van a Vodafone-ügylet elszámolása, a költségvetésre viszont az idei évben vár a Budapest Airport megvásárlásából fakadó kiadási kötelezettség elszámolása.

A TB Alapok kiadásai is látványosan emelkedtek 2022-höz képest: 12%-kal 9587 milliárd forintra híztak az összesített kiadások. Ezen belül a nyugellátásokra a kormány 5759 milliárd forintot költött, ami 20%-kal magasabb a 2022-ben látott 4790 milliárd forintos összegnél. Vagyis itt is lecsapódott a magas infláció hatása, emlékezetes, novemberben kiegészítő emelést kellett kifizetni a nyugdíjasok számára.

A fentiek után nem tűnik jelentős túlszaladásnak, de a gyógyszertámogatások soron is többet fizetett ki a kormány tavaly, mint 2 évvel ezelőtt: 440 milliárd forint után 505 milliárd forint volt a kiadási összeg, a módosított 472 milliárd forintos előirányzattal szemben. Emellett a gyógyító-megelőző ellátások kasszája is több kiadást vitt el: 2203 milliárd forint után 2410 milliárd forintot, ebben benne van már az év végi jelentős kórházi adósságkonszolidáció összege, melynek személyi következményei is lettek.

Végül mi történt az áfabevételekkel?

Év közben az egyik legnagyobb ijedelmet és a legnagyobb fejtörést a kormány számára az általános forgalmi adóból származó bevételek alakulása szolgáltatta, ezért érdemes egy pillantást vetni arra, hogy miként alakultak a részletes áfabevételi számok, a bruttó és nettó adatok tekintetében.

Az áfabefizetések (kiutalások nélkül) összesen tavaly 12 805 milliárd forintra rúgtak, ami csak 5%-kal magasabb a 2022-es összegnél. Ez önmagában arra utal, hogy a gazdaság fundamentumaival történt valami 2023-ban, mert közben az árak átlagosan közel 18%-kal emelkedtek. Erre a jelenségre év közben több magyarázat is adódott, amit a hivatalos szervek nem cáfoltak:

A lakosság fogyasztása a magas infláció miatt csökkent és szerkezetében is átalakult, a reálkeresetek csökkenése már olyan mértéket ért el, ami visszavetette a fogyasztást és ezen keresztül a fogyasztásra épülő adóbevételek összegét.

A lakossági fogyasztás, kiskereskedelmen túl is voltak olyan szektorok, ahol a teljesítmény látványosan visszaesett, a beruházások, eszközbeszerzések sem pörögtek (részben az EU-pénzek elmaradása miatt) úgy, ahogy korábban, ami értelemszerűen szintén áfabevétel-kiesést okozhat.

A romló gazdasági körülmények, visszaeső jólét miatt tavaly erősödhetett a szürkegazdaság, vagyis a jövedelmek eltitkolása az adófizetési kötelezettség elkerülése érdekében.

Év közben sokáig jelentős növekedés mutatkozott az áfakiutalásokban is, amely csökkentette az áfabevételek költségvetési egyenleget stabilizáló hatását. Végül az év végére némiképp normalizálódott a helyzet, ugyanis összesen 5823 milliárd forintnyi áfát fizetett vissza a cégeknek a kormány, ami a 2022-es 5324 milliárd forint után 9%-os növekedésnek felel meg

