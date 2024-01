Így enyhítené a szakemberhiányt a kormány az akkumulátor-gyárakban

A magyar helyreállítási tervben önálló fejlesztési fókuszterületként jelenik meg a zöld készségek fejlesztése, melynek érdekében a kormány jelentős új képzési programokat indítana európai uniós támogatással. A tervek szerint az új tananyagok és képzési programok kialakítása során kiemelten fontosak egyebek mellett a nap- és szélenergia technológiák és telepítésük, az akkumulátorgyártási technológiák és a kapcsolódó vegyipari ismeretek, valamint az elektromosjármű-technológia területei.

Az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) Magyarországra jutó forrásrészének tervezett felhasználását vázoló REPowerEU fejezettel kiegészített végleges helyreállítási terv fő fejlesztési fókuszát a zöld átmenet képezi. Az Európai Bizottság által novemberben jóváhagyott, az Európai Tanács által decemberben elfogadott - a magyar kormány által módosított -, REPowerEU fejezettel kiegészített helyreállítási terv (HET) nagy része ezzel kapcsolatos: a terv 10,4 milliárd euró uniós forrás felhasználási céljait rögzíti, a teljes forráskeretnek pedig 67%-a a zöld átmenetet segíti.

A tervben az ország tiszta energiagazdaságra való átállását elősegíteni hivatott számos összefüggő reform és beruházás található, melyek egy része a kormány előfinanszírozásában elkezdődött, de új elemeket is tartalmaz. A felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) stratégiai céljainak elérésében is fontos szerepet betöltő intézkedéscsomag elemei néhány fő témakörbe csoportosíthatóak, melyeket külön cikkekben mutatunk be (elektromos hálózat korszerűsítése, megújuló energiák fokozott használata, energiahatékonyság növelése, ipar dekarbonizálása, szállítás-közlekedés zöldítése, zöld készségek fejlesztése).

A zöld készségek fejlesztési fókuszterület kevésbé hangsúlyos a HET-ben, így az ezt elősegítő alább ismertetett intézkedések sem olyan számosak, mint a többi fókuszterület esetében, de az érintettek széles körére, illetve a zöld átállás szempontjából várható jelentős hatásokra tekintettel ezeket is érdemes áttekinteni. Ezek elsődleges célja az, hogy biztosítsák a zöld átálláshoz (például az energiahatékonysági, megújuló energiát hasznosító és elektromobilitási beruházásokhoz) nélkülözhetetlenül szükséges, jelenleg nem elégséges mennyiségben rendelkezésre álló szakemberállomány képzését mind a szakképzésben, mind a felsőoktatásban, valamint hogy támogassák a lakosság energia- és környezettudatossági ismereteinek bővítését és ezzel kapcsolatos attitűdjeinek pozitív irányú megváltozását.

A HET-ben szereplő 'Demográfia és közoktatás' és 'Magasan képzett, versenyképes munkaerő', valamint 'Felzárkózó települések' fejlesztési fókuszok intézkedéseinek nagy része általánosságban segíti elő az emberi erőforrás fejlesztési feltételeinek javítását. Így többnyire csak közvetve járulnak hozzá a zöld készségek fejlesztéséhez. Az olyan intézkedések, mint a közoktatás versenyképességének fejlesztése, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés növelése vagy a tanári szakma vonzerejének és a pedadógusképzés fejlesztése, alapfeltételei a természettudományos, illetve digitális oktatási színvonal emelésének, és megalapozza a zöld készségek későbbi elsajátítását is. Ezek az intézkedések - különösen a gyerekeknek a digitalizációs trend által diktált új elvárásokra való felkészítése - egyértelműen kapcsolódnak a zöld átmenet és a zöld készségek fejlesztésének ügyéhez is, de mivel csak áttételesen, ezért ezeket itt nem tárgyaljuk részletesebben.

A HET-et kiegészítő REPowerEU-fejezetben tervezett egy-egy reform-, illetve beruházás viszont kifejezetten a zöld átálláshoz szükséges készségek erősítését célozza.

Nemzeti stratégia a zöld készségek fejlesztésére

A REPowerEU-fejezetben leírt reformintézkedés célja a munkaerő zöld készségeinek fejlesztését szolgáló stratégia és cselekvési terv létrehozása, valamint a közvélemény figyelmének felhívása a zöld átállásra. A reform részeként a zöld átálláshoz szükséges készségek nemzeti stratégiájáról szóló kormányhatározat, valamint a stratégia 2025-2027-es időszakban történő végrehajtására vonatkozó cselekvési terv lép hatályba, az indikatív (nem kötelező érvényű) határidő szerint 2024 harmadik negyedévének végéig, a Magyar Nemzeti Energia- és Klímatervben (NEKT) foglaltaknak is megfelelően. A stratégia keretet biztosít a zöldkészség-fejlesztési politikához, meghatározva az előrehaladás nyomon követésére szolgáló célokat, intézkedéseket és mutatókat is.

Ugyanezen határidőig a nemzeti stratégia és cselekvési terv tervezetéről nyilvános konzultációt kell folytatni az összes kulcsfontosságú érdekelt fél és társadalmi partner bevonásával, majd a stratégia, illetve cselekvési terv végrehajtásáról és a szakpolitikai célkitűzések eléréséről szóló előrehaladási jelentést kell közzétenni 2026. június 30-ig.

Az emberi erőforrások erősítése a zöld gazdaságban

A beruházás célja a munkaerőképzés, -továbbképzés és -átképzés fejlesztése a zöld készségek elsajátítása érdekében, valamint a lakossági tudatosság növelése az energiával, a klímaváltozás mérséklésével, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással, illetve a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. A beruházás részeként munkaerő-piaci kereslet-kínálat elemzés elvégzésére és publikálására kerül sor, különösen tekintettel a zöld készség területekre, majd ezekhez kapcsolódóan új kurzusokat és tananyagokat, valamint mikrohitelesítési képzési programokat kell kidolgozni.

A zöld készségekkel kapcsolatos tanfolyamokat és tananyagokat/oktatási tartalmat legalább 40 különböző új kurzushoz kell kidolgozni, beleértve a hallgatók gyakorlati képzéséhez felhasználható tartalmat is, amelyeket be kell építeni a formális (akkreditált) szakképzési és felsőoktatási programokba. A kormány korábban közölt ez irányú tervei szerint a cél megvalósulását támogató fő projekttevékenységek közé tartozik a megújuló energiával és energetikával kapcsolatos - például az akkumulátorgyártáshoz szükséges - kompetenciákkal felvértezett szakemberek képzéséhez szükséges (digitális) tananyagfejlesztés is.

E szerint a megvalósítandó szakmai típusú digitális tananyagok, illetve képzések (kurzusok) közül kiemelten fontosnak kell tekinteni az alábbiakat, amelyekhez mikrotanúsítvány is kapcsolódhat, azok részletszabályainak kidolgozását követően:

Megújuló energia rendszerek technológiája

Szélenergia rendszerek technológiája és telepítése

Napenergia rendszerek technológiája és telepítése

Geotermikus energiarendszerek technológiája és telepítése

Tiszta hidrogén technológia

Megújuló energiához kapcsolódó rendszertervezés, rendszerirányítás

Energiatárolási rendszerek és technológiák

Akkumulátorgyártási technológiák és kapcsolódó vegyipari ismeretek

Digitális energetikai rendszerek

Fenntartható épülettervezés és zöld kivitelezés

Fenntartható várostervezés és városi közlekedés

Épületek energiahatékonysága

Biomassza felhasználás technológiája

Elektromos járműtechnológia

Ezeket egészítik ki a már elérhető át- és továbbképzések a megújuló energia hasznosítását és az energiahatékonyságot szolgáló hiányszakmákban.

Az Európai Bizottság értékelő dokumentumában is ismertetett beruházás keretében biztosítani kell, hogy legalább 50 000, legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező szakember vegyen részt és szerezzen mikrotanúsítványt (-bizonyítványt) a zöld készségek elsajátítására irányuló felnőttképzésben. A szintén 2026. június 30-ig végrehajtandó intézkedés során a munkanélküliek, az inaktív munkaerő, valamint a mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak részvételének biztosítását prioritásként kell kezelni.

A kiemelt projekt formájában, 100%-os támogatási intenzitás mellett nyújtandó vissza nem térítendő támogatáshoz a korábban ismertetett tervek szerint rendelkezésre bocsátandó keret 13,72 milliárd forint.

