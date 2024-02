Csak vegetál a megmentett a dunaújvárosi vasmű - az új tulajdonosról közben súlyos dolgokat állítanak

Egy évvel ezelőtt megmenekült a teljes bezárástól a dunaújvárosi vasmű, az alagút végén a fény viszont egyre messzebb kerül, ugyanis a lényegi termelés gyakorlatilag fél éve áll, az új tulajdonos alatt is. Egyelőre tehát sikersztoriról még nem beszélhetünk. Gyárkapun belül és kívül a jelenlegi helyzetnek két keretezése létezik egymással párhuzamosan: a pozitív olvasat, hogy időszakos és részleges gyártás folyik, az új tulajdonos tehát továbbra is elkötelezett, a Liberty Steel csak a piaci helyzet további javulására vár és ha ez megtörténik, akkor helyreállhat a rend a Duna-parti városban. A történet másik olvasata, hogy termelés távolról sem zakatol, ebben valós fordulatra nincs kilátás, a dolgozók bére több éve nem emelkedett, így hát sokan jogosan kételkedhetnek. Ennek a második forgatókönyvnek a valószínűségét erősítik meg azok a hírek, amelyek az indiai-brit hátterű tulajdonos háza tájáról érkeznek, amelyek arra is utalnak, hogy a dunaújvárosi történetet nem lehet és szabad önmagában tekinteni. Az IndustriALL szakszervezeti szövetség rendkívüli nyilatkozatot adott ki a napokban, amelyben arra figyelmeztet, hogy a Liberty egész Európában visszafogott működése súlyosan károsítja a térség acélgyártási kapacitásait.

Nincs jó formában a vasmű

A sokak által remélt látványos fellendülés még várat magára Dunaújvárosban. A vasmű lényegi acélgyártása ugyanis tavaly augusztus óta áll. Az akkor még házon kívül lévő, azóta már tulajdonossá vált Liberty Steel - a felszámolóval közös egyetértésben - ugyanis leállította a folyékony fázist (kohókat), a dolgozók jelentős része várja, hogy újra dolgozhasson. Az egyetlen pozitívum a történetben, hogy nem véglegesen állították le a kohókat, hanem "melegen tartják" azokat, hogy szükség esetén felfuttassák a gyártási tevékenységet.

A tavaly októberi tulajdonosváltással a korábbi Dunaferrből Liberty Dunaújvárosra átkeresztelt gyár életéből a középtávú működés gerincét adó középtávú tervek hiányoznak, de legalábbis nem ismertek: rövid távon megvalósult ugyanis egy 100 napos programnak hirdetett akcióterv (ami leginkább a folyamatok és szervezet átvilágítását jelentette, nem a gyártás tényleges felfuttatását), hosszú távon pedig ismert a zöldacélra való átállás célja (erre utal az új technológiát megalapozó elektromos ívkemence beszerzésének szándéka), a köztes időszak tervei, vagyis a hosszú távú célhoz vezető út elemei azonban nem ismertek. A társaság azt sem kommunikálja, hogy a tervek szerint három év múlva beinduló újfajta termelés mit okoz a gyakorlatban a dolgozókra nézve a gyárkapun belül.

Pedig a kormány lehetővé tette egy, szintén a vasműre szabott rendelettel, hogy ne legyen akadálya a termelés felfuttatásának, még környezetterhelés mellett is. Létrejött ugyanis a környezetvédelmi hatósági szerződés intézménye (amit a Fejér Vármegyei Kormányhivatal és a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. tavaly decemberben meg is kötött), ami lehetővé teszi csak a dunaújvárosi gyárnak, hogy folytassa a szénalapú acélgyártást hatósági szankcióktól mentesen. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a nagy környezetszennyező gyárak esetében a környezetvédelmi hatóságok szankciós eszközei korlátozódnak, mivel a pénzbírság vagy a szennyező üzem működésének felfüggesztése nem jöhet tehát szóba a szerződés megkötése után. A szerződésben foglalt mentesítéssel lehet ezeket a szankciókat kiváltani, ha az adott üzem vállalja, hogy idővel megszünteti a szennyezést.

Mindezek ellenére a gyár teljesítménye takaréklángra lett tekerve, a januári közlés szerint egyelőre csak a hengermű indult újra, valamint a horganyzottlemez előállító galvanizáló sor. A dunaújváros.com ezzel kapcsolatos friss, egy héttel ezelőtt megírt információi szerint a bejelentéssel párhuzamosan valóban meglódult a gépezet, de viszonylag gyorsan meg is állt: a meleghengermű alig néhány napon át üzemelt, a hideghengermű sem dolgozott egy teljes hetet. Az egész folyamatot erős túlzással lehet csak a termelés újraindításaként beállítani.

Nem egyedi a magyar gyár esete?

A kormány szempontjából sem mindegy, hogy miként alakul a vasmű következő néhány hónapja, éve, hiszen az elmúlt 1,5 évben komoly energiát és erőforrást beletett abba, hogy fennmaradjon az acélipar a városban és így az országban.

A személyre szabott veszélyhelyzeti rendeletalkotás (ami lehetővé tette egyáltalán a felszámolást, majd a megmentést) mellett ugyanis közvetlen és közvetett finanszírozást is nyújtott az állam. Az is ismert, hogy tavaly februárban a Liberty Steel (még a hivatalos tulajdonossá válás előtt) közel 40 milliárd forintos Eximbank-hitelkerethez jutott, és tavaly március és augusztus között hat hónapon át a kormány fizette az alkalmazottak bérét, összesen mintegy 16 milliárd forint értékben (az ügy akkori súlyát jelezte, hogy ezt egy évvel ezelőtt személyesen Orbán Viktor jelentette be egy videóban).

Nem kicsit tehát a tét, sokak érdeke lenne, hogy a vasmű számára most már tényleg látszódjon a fény az alagút végén. A tulajdonos háza tájáról érkező hírek viszont nem ebbe az irányba mutatnak. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes és részletes közlemény jelent meg február 6-án az industriALL nevű szakszervezeti szövetségtől. A tájékoztatás szerint a Liberty Steel globális munkavállalóit képviselő (ausztrál, cseh, belga, magyar, olasz, luxemburgi, lengyel, román, brit, amerikai) szakszervezetek online válságértekezletet tartottak, hogy a Liberty Steel gyakorlata miatt Európa acélgyártási kapacitásai súlyosan károsodnak.

Ennek kapcsán a szakszervezet kiemelte, hogy a Liberty Steel termelési kapacitása Európában drámaian alacsony szinten van, több európai létesítményben hetek óta állnak a kohók, és nincs egyértelmű kilátás az újraindításra. Sok helyen gondok vannak a beszállítók kifizetésével, hiányzik a nyersanyag, csökkentették az energiafogyasztást, felfüggesztették az alapvető karbantartásokat. Külön szól a közlemény az ostravai gyár helyzetéről. Január végi fejlemény ugyanis, hogy Jozef Sikela cseh ipari és kereskedelmi miniszter határozott levelet küldött a brit Liberty Steel acélgyártónak, amelyben felszólította, hogy mentse meg Liberty Ostrava acélművét, amely tavaly novemberben a helyi bíróságoktól kért védelmet a hitelezőkkel szemben. A Liberty Ostrava 6000 alkalmazottjának többsége december óta otthon maradt, mivel az energiaszolgáltató, a Tameh Czech fizetésképtelenséget jelentett a Liberty Ostrava kifizetetlen számlái miatt. A miniszter szerint az ostravai cég legtöbb kötelezettsége a tulajdonos Liberty Steel felé áll fent, ezért a miniszter ismét sürgette, hogy a pénz jelentős részét mielőbb juttassák vissza a Liberty Ostrava vállalatnak. Sokat elárul a miniszter következő mondata: "a cseh jogszabályok megkövetelik a vállalati szervek tagjaitól a gazdasági gondosságot, ami kulcsfontosságú a megfelelő és felelős gazdálkodáshoz, különösen az olyan pénzügyi nehézségek esetén, mint amilyenekkel a Liberty Ostrava szembesül". A miniszter egyúttal rámutatott a kötelezettségek megszegésének lehetséges jogi következményeire, beleértve a pénzügyi felelősséget csőd esetén".

A Liberty Steel-ről szóló aktuális nemzetközi beszámolók mindig felidézik a Liberty Steel mögött álló Sanjeev Gupta nevéhez köthető Greensill Capital 2021-es összeomlását. Egyes vélemények szerint az üzletember azóta küzd birodalma egyben tartásáért, ugyanis a Greensill Capital volt a Liberty felett álló GFG csoport hitelezője. Erre jött még rá az acélipart érzékenyen érintő energiakrízis negatív hatása - írja a Financial Times. A GFG csoportot egyébként a pénzügyi átláthatóság hiánya miatt vizsgálják, és a brit Serious Fraud Office (Súlyos Csalás Elleni Hivatal) vizsgálatot folytat ellene. A GFG tagadja, hogy bármi rosszat tett volna. A Credit Suisse vagyonkezelő részlege a múlt hónapban közölte a befektetőkkel, hogy a GFG-vel kötött adósságátütemezési megállapodást nem lehetett a várakozásoknak megfelelően végrehajtani. A GFG azt mondta, hogy a Greensill fő hitelezőivel "konszenzusos adósságátütemezésen" dolgozik.

"Ebben a vállalatban óriási az átláthatóság hiánya. Évek óta ígérgetik nekünk a GFG európai telephelyeinek konszolidált beszámolóját, de hiába" - mondta az FT cikke szerint Judith Kirton-Darling, az industriAll Europe megbízott főtitkára. A GFG szóvivője mindezekre úgy reagált a lapnak, hogy mint minden európai acélgyártót, a Liberty működését is sújtották a magas energiaárak, a magas infláció és a nagymértékű import, ami miatt a kontinens elsődleges acéltermelésének több mint 20 százaléka leállt. A vállalat azt is közölte , hogy "szilárd szerkezetátalakítási tervvel" rendelkezik a Liberty Ostrava számára, amely "elérhető utat mutat vissza a nyereségességhez és a hitelezők visszafizetéséhez". A piaci kihívások ellenére a Liberty "továbbra is biztosította alkalmazottai időben történő kifizetését és az üzemek biztonságos karbantartását, még akkor is, ha azok nem működnek teljes mértékben" - tette hozzá a vállalat.

A szakszervezeti szövetség közleményében hangsúlyozza:

a világ több százezer acélipari dolgozója nevében az industriALL Europe és az industriALL Global azonnali cselekvést sürget a további dezindusztrializáció elkerülése érdekében.

Egyúttal hárompontos cselekvési tervet javasol az érdekképviselet:

Teljes átláthatóság biztosítása a GFG Alliance konszolidált pénzügyeire vonatkozóan, valamint az európai refinanszírozási tervvel kapcsolatban és a Liberty Steel európai üzemeiben történő termelés újraindításának részletes ütemezését is látni akarják. Az Európai Bizottság hozzon létre válságstábot a GFG Alliance/Liberty Steel ügyében. Azon országok nemzeti kormányai, amelyekben a Liberty Steel működik, az állami támogatások odaítélésekor szólítsák fel Gupta urat, hogy kötelezze magát egy ipari terv, illetve szociális garanciák biztosítása mellett.

A szakszervezetek február 6-án hivatalos kérést intéztek az Európai Bizottság elnökéhez egy sürgős, magas szintű találkozó összehívására, amelynek célja a Liberty Steel európai telephelyeinek megmentését célzó tervek megvitatása.

Beindult a kommunikációs offenzíva

Jelzésértékű lehet, hogy miközben a termelésben lényegi fordulat nem történt a gyárban, több fronton is beindult a kommunikációs letámadás, ahol a kormánypártok illetékesei, illetve a gyár megfelelő emberei szólalnak meg, megnyugtatás céljából. Pénteken videót tett közzé a vasműből bejelentkezve a térség kormánypárti képviselője, Mészáros Lajos, aki szerint "pesszimizmusra nincs ok annak ellenére sem, hogy a partról néhányan bekiabálnak és pánikot próbálnak kelteni". Azt ugyanakkor elismeri a politikus is, hogy még szakaszos a működés, de hozzáteszi: a gyár vezető szakemberei azzal biztatják, hogy egy felfutó termelés elején van a gyár. Szerdán megszólalt az ügyben Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke is. "A munkavállalók számára megnyugvásra adhat okot az is, hogy nem volt csoportos létszámleépítés, a munkaadó azt nem is tervezi, sőt az új technológia bevezetésével összhangban munkavállalói számára „zöld” képzéseket indít, hogy mindenki itt tudjon maradni, aki szeretne" - magyarázta a politikus. Beszélt a zöldacélra történő átállásról is. "Már most, 2024. első negyedévében aláírásra kerül az a kivitelezői szerződés, mely ezt a típusú átállást – amely terveink szerint 2026 végére, legkésőbb 2027 elejére megtörténik - az első elektromos ívkemence kiépítésével elindítja. Úgy tűnik, hogy minden korábbi várakozást felülmúlva egy második elektromos kemence kiépítésére is lehetőség nyílhat. Ez a 2028-ra várható további fejlesztés pedig lehetőséget teremt arra, hogy az éves gyártási kapacitás elérje a 3 millió tonnát" - fejtette ki.

Csütörtökön belső közleményt adott ki a Liberty Steel a vasműs dolgozóknak, melyben bejelenti, hogy a társaság 100 napos integrációs programja lezárult. A tájékoztatás szerint a cég jó úton halad, ugyanakkor elismeri, hogy

a jövőbeli terveink megvalósításával némi késedelemben vagyunk, mivel az azonnalin prioritásokra koncentrálunk.

Hozzáteszik: mostanra 90 ezer tonna bugát szereztünk be, amellyel a következő hetekben újraindul a kampányokban történő termelés. A 100 nap alatt elért eredmények között elsősorban a költségcsökkentésekre büszke a gyárvezetés (energiafogyasztás csökkentése, elektromos fűtésre történő átállás, üzemi területek fűtési intenzitásának optimalizálása - vagyis annak a körülírása, hogy alacsonyabb fokon fűtenek bizonyos tereket, beszerzési költségek megfogása), de azt is hangoztatják, hogy zajlanak az elektromos ívkemence telepítésének előkészületei (ütemterv, megvalósíthatósági tanulmányok, környezetvédelmi engedélyezési folyamat előkészítése, a kemence helyének meghatározása az acélmű területén, napelemes erőmű telepítésének felmérése).

Pénteken jelent meg egy interjú az Economx-en Móger Róberttel, akit a podcastbeszélgetésben a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés igazgatójaként mutatnak be többször is, de érdemes megemlíteni, hogy nem mellékesen ő a dunaújvárosi gyár HR igazgatója és a kormányzati kapcsolatokért felelős vezető. Ebben elismerte a menedzser, hogy a gyár kampánytermelésben van, vagyis ahogy rendelkezésre áll az alapanyag és a szállítási kapacitás, úgy termelnek. Elmondása szerint a piaci trend javulóban van elmondása szerint és Dunaújvárosban a kampányszerű termeléssel ennek mennek utána.

Elismerte továbbá azt is:

a következő években a kokszoló, a nagyolvasztó és az acélmű át fog alakulni a technológiaváltás nyomán,

ehhez pedig elindulnak az átképzések. A mostani kohászati részben dolgozó munkavállalókat a hengerlési folyamatokban fogják alkalmazni - fogalmazott a vezető. Azt is hozzátette, hogy nem gondolja, hogy elbocsátásokat kellene végrehajtaniuk, sőt, szerinte más típusú munkavállalókra van szüksége a gyárnak, ugyanis szakképzettség szempontjából meg fog változni a gyártás munkaigénye

Lehet, hogy most alacsony a termelési szint, de nem kell senkinek aggódnia, ez fejlődni fog

- vetítette előre.

Sok a megválaszolatlan kérdés

A legnagyobb kérdés, hogy a zöldacélra történő technológiai váltás elindulásáig újraindulnak-e a kohók, amelyeket már nagyon régóta csak üzemi hőfokon tart a társaság. Egyáltalán mikor indulhat újra reálisan a folyékony fázis?

Február elsején a hivatalos cégiratok szerint végrehajtást indítottak a Duna Furnace ellen. Nem tudjuk, hogy mi ennek az oka és mit okoz a társaság működésében.

Érkezett 90 ezer buga ellátmány. De pontosan milyen termelés indul meg ettől és meddig tartható fent a működés ebből?

A hvg csütörtökön megjelent számában külön cikk szól a Liberty Dunaújvárosról, és ebben egy érdekes magyarázatot vetnek fel. A vasmű rendelkezik ingyenesen kiosztott szén-dioxid-kvótával, összesen 2 millió térítésmentes kvótával. Ha a vasmű a termelést a minimumon tartja, mint most, akkor a lap szerint a kvóta csak egy kis részét kell a termelésre fordítani, hiszen a károsanyag-kibocsátás is mérsékeltebb. Ha ezt a kvótát értékesítené a cég a piacon, akkor abból 50 milliárd forintos bevétele is származhatna. Egy tavalyi kormányrendelet értelmében ebből 7 milliárd forintot be kell fizetni az államkasszába tranzakciós díj címén, de 42 milliárd forint még így is maradhat a cégnél.

De az is lehet, hogy fentebb felsorolt, magyar helyzettel kapcsolatos kérdések nem relevánsak és időszerűek, mert sokkal nagyobb kérdőjel rajzolódik ki magasabb szinten, a Liberty Group körül.

