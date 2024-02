Bekeményítettek a horvátok - Mennyire fáj ez a Molnak?

Az elmúlt hetekben hangos volt a sajtó a Mol és a horvát olajvezetékeket üzemeltető partnercég, a Janaf adok-kapokjától, a Mol éles hangnemben kritizálta a szerintük méltánytalanul magas horvát tranzitdíjakat, amire gyorsan reagált is a Janaf. Csütörtökön újabb fejlemény történt az ügyben, a magyar vállalat szlovákiai finomító cége, a Slovnaft is feszólalt a horvát partnercég árazásával szemben. De adódik a kérdés: tényleg méltánytalanul drága a horvát tranzit? Egyáltalán, mekkora összegekről folyik a látványos és hangos vita?

Megszólalt a Janaf

Hivatalos szerződés hiányában továbbra is nagy a bizonytalanság, hogy mikor és mennyi olajat (és mennyi pénzért) szállít az olajvezeték-üzemeltető Janaf a Mol számára, tegnap ezzel kapcsolatban adott ki közleményt a Slovnaft, a magyar vállalat szlovákiai finomító cége.

A Slovnaft közleményében többek között elhangzik, hogy a szlovákiai olajfinomító 2016 óta fokozatosan diverzifikálja a kőolajforrásait, az exportra szakosodott finomító azonban tengeri kapcsolat nélkül kizárólag az Adria-vezetéken és a Janafon keresztül juthat nem orosz kőolajhoz.

A szlovák leánycég közleményében aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy

A JANAF SZERZŐDÉS NÉLKÜL, "A TISZTESSÉGES PIACI ÁR TÖBBSZÖRÖSÉÉRT" SZÁLLÍT NEKI NYERSOLAJAT

az Adria vezetéken keresztül.

Hogyan jutottunk idáig?

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója már többször is felszólalt a szerinte méltánytalanul magas horvát tranzitdíjakkal szemben. Január elején egy Indexnek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a horvát szállítási költség még mindig a négyszerese a méltányos piaci árnak. A cégvezér véleménye szerint

a horvát partner egyszerűen visszaél a kiszolgáltatott helyzetünkkel.

Ezt követően megérkezett a horvát olajvezetékeket üzemeltető Janaf válasza, a horvát Index.hr-en közölt írásban a cég határozottan visszautasította a vádakat, szerintük minden ügyféllel szemben egyenlő bánásmódot tanúsítanak a Janafnál, ez látható a szállítási díjak kiszámításánál alkalmazott módszertanban.

A Mol aztán a Janaf állításaira válaszolva egy közleményben ismét kijelentette, hogy "a horvát olajvezeték-üzemeltető továbbra is aránytalanul magas, és tisztességtelen árat kér szolgáltatásaiért". A magyar olajcég szerint ez egy egyszerű európai árösszehasonlítás alapján bárki számára egyértelművé és nyilvánvalóvá válik. Hozzáteszik: tény, hogy az elmúlt években a Janaf jelentősen megemelte szolgáltatásainak árát, amelyek emiatt az európai referenciaár többszörösére emelkedtek.

Az áremelések hátterével kapcsolatban aztán a Janaf kifejtette, hogy 2023-ban jelentősen megdrágult a vezetéküzemeltetés szempontjából kulcsfontosságú áram, emellett bővíteni kellett a vezeték kapacitását a nagyobb forgalom miatt, ráadásul a tenger alatti és hegyvidéki szakaszok miatt is drágább a rendszer fenntartása a Mol által alapnak vett referenciaárakhoz képest. Egy nemzetközi energiakereskedő hazai menedzsere a Válasz Online-nak kifejtette: a horvátok ugyanezt az árat kérik a Janaf vezetékeinek másik használójától, a szerb állami olajtársaságtól is. Így tehát nem csak a Mol fizeti a relatív magas szállítási árat.

Az ügy aktualitását a két fél közötti szerződés lejárta adja, ugyanis december végéig volt hivatalos megállapodás a Mol és a Janaf között.

a horvát cég januárban is szállít olajat a molnak, megállapodás híján azonban nem lehetett tudni, hogy mekkora számlát fog kiállítani.

A technikai együttműködés továbbra is fennáll a két vállalat között, ebből adódóan április végéig megvan a menetrend, hogy mikor mennyi olaj érkezik a Molhoz, illetve azt is lehetett tudni, hogy a magyar cég januárban 25 ezer tonna olajat hozott be Magyarországra az Adrián keresztül.

De pontosan miről is szól ez a látványos adok-kapok a médiában, tényleg nagyon magas a Janaf árazása? És ami ennél is fontosabb: tulajdonképpen mekkora összegekről folyik a vita a Mol és a Janaf között?

Kijön a matek

Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk számolni, első körben szükség van egy nemzetközi összehasonlító árra, amihez viszonyítva megnézzük, hogy mennyivel drágább a Janaf által elkért ár. A vezetékes olajszállítási piac a vezetékes gázpiaccal ellentétben nem átlátható, nincsenek nyilvánosan elérhető árak, adatbázisok, amelyekből könnyedén el lehetne végezni az összevetést - a Mol a Telex cikkében példaként a Baku-Tbiliszi-Ceyhan (BTC) olajvezetéket hozta fel, ezt az útvonalat tekintették nemzetközi benchmarknak a szárazföldi olajpiaci szállítmányozásban. A BTC kapcsán azonban meg kell jegyezni, hogy más bér/költségszintű környezetben, nem EU-tagországok területén működik, ezért nem feltétlenül tekinthető a legjobb referenciának, amire a Janaf is utalt. Mindenesetre forrásaink szerint ezen a vezetéken a tranzitdíj 1,5 dollár körül (vagy inkább alatt) alakul 100 kilométerenként. Így tehát az 1-2 dollár közötti sáv biztonsággal mondható általános viszonyítási pontnak a nyugati és az orosz vezetékek esetén is. Ennek a középértéke 1,5 dollár, amelyre alább még hivatkozunk, mint viszonyítási alap.

És most nézzük a Janaf számait: 2019 és 2022 között a Mol és a Janaf között fennálló hároméves vezetékes olajszállítási szerződésben a benchmark értékeknél jóval magasabban alakult a tranzitdíj (becslésünk szerint 3,8 dollár körüli lehetett 100 kilométerenként). Ezután 2023 áprilisában az addigi szerződés felett 60-65 százalékkal magasabb tranzitdíjról szóló ajánlat érkezett a Mol fenti nyilatkozatai alapján, ezzel 100 kilométerenként kb. 6,2 dollárra rúghatott az ár.

A magyar olajcég jelzésével összhangban, ha a BTC-n keresztüli szállítást vesszük alapul, akkor

ez valóban az iparági benchmark "négy-ötszörösét" jelenti.

Az 1,5 dolláros összehasonlító árat alapul véve ez 4,1-szeres szorzó. A Mol azon állítása is helyénvalónak bizonyul számításaink alapján, hogy a több lépcsőben megemelt ukrán szállítási költséghez képest is közel kétszeres horvát díjakról lehet beszélni. Ez abból adódik, hogy a teljes ukrán szakaszra 2022-ig 8, most pedig 21 eurót számítanak fel tonnánként, maga az ukrán vezetékszakasz pedig körülbelül 700 kilométer hosszú, így (21/7) összesen 3 eurós, azaz kb. 3,3 dolláros tranzitdíj jön ki az ukrán szakaszra. Ennél a 6,2 dolláros horvát díj valóban közel kétszer drágább.

A matek tehát kijön,

valóban rendkívül drágán szállít a Molnak a Janaf, más kérdés, hogy mindez pontosan mekkora többletköltséget jelent a magyar olajcégnek?

A fontosabb kérdés: mennyire fáj ez a Molnak?

Az elmúlt években átlagosan 1,7-2 millió tonna olajimportot bonyolíthatott a Mol Horvátország felől, ami 2023-ban 3,4 millió tonna körülre emelkedhetett 2023-ban. Utóbbi a tavaly márciusban az első negyedévre megkötött 500 ezer tonnás szerződésből, és az ezt követő, háromnegyed évre szóló 2,9 millió tonnás szerződésből derült ki. Ez egyébként nagyon kedvező hír az orosz leválás szempontjából, ugyanis

körülbelül 85 százalékkal nőtt a Mol nem orosz eredetű nyersolaj-behozatala tavaly.

Fontos, hogy a 3,4 millió tonnás importon belül arra nincs konkrét adatunk, hogy ebből mennyi volt a hazai százhalombattai finomítóba került nyersolaj, és mennyi a pozsonyiba, mert a Mol csoportszinten kötötte a szerződést, így a növekmény is csoportszintű. (A tavalyi összesített hazai importadatok itt tekinthetők meg.)

De vissza az általunk vizsgált téma számaihoz: ha a Janafon keresztül érkező 3,4 millió tonnás nyersolajimportot vesszük alapul, akkor a kb. 250 kilométeres horvát útszakaszra vetítve a tranzitdíj-emelés mindössze 13,9 milliárd forintos többletköltséget jelent ahhoz a nemzetközi referencia árhoz képest, amelyre a Mol hivatkozik. Ez persze első ránézésre óriási összegnek tűnik, a második legnagyobb hazai tőzsdei cég számára azonban

az éves működési költségnek (OpEx) mindössze a 0,17 százalékáról beszélünk

(a 2023-as üzleti év teljes működési költsége 8288 milliárd forint volt).

Közel sem a tranzitdíj a legfontosabb tétel

A fenti tételnél jóval nagyobb hatással van az olajcég erdményére az a körülmény, hogy Európában egyedi módon továbbra is behozhatja az orosz nyersolajat a hazai és a pozsonyi finomítójába a Mol a tömegmérleg-elv mentén (sőt, a pozsonyi finomítónál derogáció hosszabbítás is volt). Hernádi Zsolt januári interjúja alapján

továbbra is 60-65 százalékban orosz kőolajat dolgoz be a társaság Százhalombattán és Pozsonyban.

A Brent-Ural spreadnél realizált, hordónkénti 15-30 dollár között alakuló különbözeten pedig jelentős profithoz jutott a társaság 2023-ban, még ha ennek nagyon nagy részét extraprofitadó formájában el is vonja a magyar kormány.

A Brent-Ural különbözet alakulása 2023-ban (dollár/hordóban kifejezve), forrás: Neste

Amint fenti számításaink érzékeltetik: bár a nemzetközi referenciánál sokkal drágábban szállítja a horvát fél a Molnak a nyersolajat, de ez a költségtöbblet a Mol csoport éves működési költségnek mindössze a szűk 0,2 százalékát teszi ki (és a Janaf által szállított volumennek csak egy része kerül a magyar piacra, a többi nyersolajként megy a szlovák finomítóba). Így tehát ez arra is utal, hogy nem ezen tétel miatt relatív magasak a magyar üzemanyagárak (a régióban a drágábbak közé tartozunk), és nem is az évi durván 4 millió tonnára becsült ukrajnai szállítás költségei miatt - ott a horvátországinak a fele, 3,3 dollár körüli a tranzitdíj a horvátnak 100 km-re vetítve, ami a Mol csoport éves működési költségének a 0,4 százaléka.

Nyilván a tranzitdíj-emelések növelik a Mol költségszintjét, de ahogy érzékeltetjük:

A magasra emelt ukrán és horvát díjak még együttesen is csak a csoportszintű működési költségek 0,6 százaléka körüli tételt tehetnek ki.

