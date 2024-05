Ma már a TikTok körül forog a fiatalok élete, még munkát is itt keresnek

Egyre több fiatal a TikTok-ról szerez be a munkavállalással, karrierrel kapcsolatos tanácsokat, legyen szó például az álláskeresésről, vagy arról, hogy miként érdemes megfogalmazni a fizetési igényeket. A Z-generáció tagjai az OECD tagállamaiban hamarosan már a munkavállalók mintegy negyedét teszik ki, így a közösségi platformon történő karriertanácsadás súlya egyre nagyobb szerepet fog kapni.

Számos elemzést lehet olvasni arról, hogy a 1990-es évek közepe és a 2000-es évek vége között született Z-generáció – amelynek tagjai egyre nagyobb számban jelennek meg a munkaerőpiacon – igencsak felülírja a korábbi generációk által követett munkahelyi normákat, legyen szó például a munkaidőről, a rugalmas munkavégzési formákról, vagy a munkahelyi kommunikáció kérdéséről. A korábbi generációkhoz képest a munkakeresés módja is sokszor másként zajlik esetükben.

Egyre több fiatal ugyanis részben a TikTok-on elérhető információk, tanácsok alapján hoz meg különböző döntéseket a karrierjével kapcsolatban.

Ez nem is csoda, ugyanis a fiatalabb korosztályok körében igen kedvelt videómegosztó közösségi platformon számos olyan csatornát találni, ahol a tartalomgyártók könnyen emészthető, rövid videókban adnak a munka világával, karrierépítéssel kapcsolatos tanácsokat. Találni olyan rövid videókat, ahol például azt mutatják be, hogy mely álláshirdetéseket nem érdemes komolyan venni, vagy hogy miként kell jól tárgyalni a fizetésről.

Kétmilliárdos megtekintés

Az ilyen típusú, CareerTok hashtaggel ellátott videók már több mint 2 milliárdos megtekintéssel bírnak.

A karrier-tartalmak előállítói pedig igen sokszínű körből kerülnek ki: vannak köztük például egykori cégvezetők, vagy olyan harmincas fiatalok is, akik a saját karrierjük elején elkövetett hibáikat mesélik el.

A The Economist a jelenséggel kapcsolatban megjegyzi, hogy miután a Z-generációs munkavállalók a többnyire elég fejlett gazdaságokat tömörítő OECD tagországaiban a munkaerő mintegy negyedét teszik ki, így a közösségi médiában történő karrier-tanácsadás várhatóan egyre nagyobb szerepet fog betölteni.

Szakértők szerint a karrierrel kapcsolatos TikTok-tartalmak sikere egyértelműen rámutat arra, hogy a Z-generáció tagjai átláthatóságra vágynak a munkahelyen.

Imádom, hogy az emberek beszámolnak az elbocsátásaikról, mert ezzel leleplezik azokat, akik szörnyű leépítéseket hajtanak végre

– mondta a The Economistnak Chris Williams, aki korábban a Microsoft HR-részlegének alelnöki posztját töltött be, most pedig karrier-tanácsadóként dolgozik, és maga is készít ilyen jellegű tartalmakat a TikTok-ra.

Az egyik, karrier témában posztoló tiktoker, Lauren Spearman kezdetben azért tette közzé a videóit a platformon, hogy bemutassa az álláskeresési nehézségeit.

Nem volt transzparencia a fizetéseknél, ésszerűtlen feladatokat kellett megoldanom, nem kaptam semmilyen visszajelzést

– meséli az állásinterjúkkal kapcsolatos tapasztalatait. Videóira gyakran a megszólított cégek is reagálnak. Miután a Never Fully Dressed cégről posztolt videót egy, a vállalat által meghirdetett állás kapcsán, a ruházati cég a tiktoker észrevételei alapján módosította az álláshirdetést. Különböző cégek egyben marketingkampányok kidolgozására is felkérték már Lauren Spearmant, vagyis a TikTok-on kiépített jelenléte a közösségi médián túli karriert is biztosít már számára.

A virális posztra a megszólított cég vezére is reagált

Egy TikTok-bejegyzésre adott híres céges reakció volt az is, amikor az amerikai Cloudflare szoftvercégtől elbocsátott Brittany Peatsch osztotta meg a platformon, hogy miként zajlott a cégtől való elbocsátása. A videóban az látszik, hogy cégének két HR-ese egy videohívás keretében közölte vele a kirúgását. Nem tudatták vele, hogy valójában milyen konkrét ok miatt küldik el, miközben állítása szerint csapatán belül a legjobb mutatókkal rendelkezett. Továbbá saját menedzserével sem beszélhetett a kirúgásával kapcsolatban.

A videó annyira virális lett, hogy arra még a Cloudflare vezére, Matthew Prince is reagált az X-re kitett tweetjében. Ebben a cégvezető bocsánatkérően azt közölte, hogy rossz volt néznie a videót, és megígérte, a vállalat a jövőben mindent megtesz azért, hogy ne kövessen el hasonló hibát. Brittany Peatsch amúgy a virális videója óta olyan tartalmakat gyárt a TikTok-ra, amelyben más elbocsátott munkavállalók számára ad tanácsokat arra vonatkozóan, hogy miként vészeljék át ezeket a napokat.

David Harmon munkajogász viszont arra figyelmezteti a karrier témában saját tapasztalataikról posztoló tartalomgyártókat, hogy „legyenek körültekintőek”. Túl könnyű olyan tartalmat közzétenni ugyanis, ami esetleg bizalmas információnak számíthat, vagy titoktartási megállapodásokat, üzleti titkokat sérthet – figyelmeztetett a szakértő.

Címlapkép forrása: Getty Images