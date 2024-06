Paks II.: két fontos változást jelent az uniós döntés, az irányítástechnika leszállítása is biztosra vehető

A hétfőn elfogadott 14. oroszellenes uniós szankciós csomagban egy önálló fejezet rögzíti, hogy a Paks II. projektre semmilyen uniós szankció nem vonatkozik, és a szankciómentesítési eljárás is megszűnt, így ez a kettő fejlemény nagy lehetőséget jelent az uniós hátterű beszállítók számára a projektben való részvételre – mondta el a Portfolio-nak adott rövid nyilatkozatban Jákli Gergely. A Paks II. Zrt. vezérigazgatója kérdésünkre kijelentette: a friss uniós döntés alapján gyakorlatilag biztosra veszi, hogy a Siemens Energy teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségét a Paks II. irányítástechnikai rendszerének leszállítására. Egy iparági forrásunk szintén úgy látja: elhárult az a veszély, hogy a német exporthatóság esetleg blokkolná az engedély kiadását a Siemens Energy felé az irányítástechnikai rendszer leszállítására; és arra is rámutatott: a kettős felhasználási célú technológiák engedélyezési eljárásában példátlan lenne a két uniós tagállam közötti technológiaátadás blokkolása.

Mi hangzott el hétfőn?

Hétfőn az uniós külügyminiszterek elfogadták a 14. oroszellenes uniós szankciós csomagot, és amint megírtuk: Szijjártó Péter magyar tárcavezető a Paks II. projekt kapcsán lényeges fejleményről számolt be. Úgy fogalmazott: "a paksi beruházás teljes és általános mentességet kap a szankciós intézkedések alól. Ez azt jelenti, hogy ha európai vállalatok részt vesznek a paksi atomerőmű bővítésének beruházásában - számos ilyen van németek, franciák, osztrákok - akkor nem kell engedélyt kérniük még a saját tagállami hatóságaiktól sem".

Szavai szerint "Mindez azt jelenti, hogy a túlteljesítés vagy a politikai rosszakarat lehetőségét is kiiktattuk a rendszerből. Egyetlenegy európai uniós kormány sem tud gátat szabni európai cégek részvételének a paksi beruházásban. Ez azt jelenti, hogy egy csomó akadályt és bonyolultságot kiiktattunk a rendszerből, és fel tudjuk gyorsítani a paksi beruházást. Gyakorlatilag ezzel az általános mentességgel egy olyan helyzet állt elő a paksi beruházás terén mintha nem lenne háború Ukrajnában, és annak nem lennének különböző szankciós és egyéb gazdasági korlátozó hatásai" – magyarázta a miniszter.

Két fontos változásról van szó

Mindezek hallatán megkerestük Jákli Gergelyt, a Paks II. Zrt. vezérigazgatóját, hogy pontosan mit sikerült elérni a 14. szankciós csomagban, és annak mi a gyakorlati következménye a projektre nézve. Ezt az is indokolta, hogy a decemberi uniós szankciós körben tíz helyen már nevesítve volt a Paks II. projekt, mint amelyre nem vonatkoznak a szankciók, így nem volt elsőre világos a mostani szankciós csomag újdonságtartalma.

Jákli rámutatott:

két fontos változást is takar a 14. szankciós csomag Paks II. szempontjából.

Egyrészt az a fontos, hogy "egy önálló bekezdést kapott a Paks II. projekt a szankciók alóli kivételek rögzítésekor". Ez magyarázata szerint azt jelenti, hogy míg a decemberi szankciós szövegben szétszórva történt meg a projekt mentesítése a különböző szankciós szabályok alól, amit nehéz volt a beszállítóknak is átlátni, értelmezni, addig "most össze lett gyűjtve egyetlen egy bekezdés alá, és abban a bekezdésben az van, hogy a Paks II. projektre semmilyen uniós szankció nem vonatkozik".

Úgy látja, hogy ez a bekezdés fontos üzenet az Európai Unióból, illetve Magyarországról érkező beszállítók felé, mert világosan láthatják, hogy "a projekt nincsen semmilyen szankciós tiltás alatt, úgyhogy nyugodtan tudnak dolgozni ebben a projektben". Szerinte ezzel a tisztázással

az Európai Unió területéről érkező beszállítók, és így kifejezetten a magyar beszállítók is nagyon sokat nyertek.

Másrészt Jákli elmondása szerint az is fontos a szankciós szabályrendszer friss módosításából, hogy azokon a területeken, amelyeken eddig a szankciók alóli mentesítési eljárásra volt szükség, tehát az egyes tagállamok nemzeti exporthatóságainak le kellett folytatnia egy derogációs eljárást, ezeken a területeken a Paks II. projekt szintén kivételt kap. Utóbbi azt jelenti, hogy ezekben az esetekben a jövőben derogációs folyamatra "a Paks II. projekt tekintetében nem lesz szükség".

Ez összegzése szerint sok adminisztrációs terhet levesz a projektben részt vevő vállalatok, beszállítók válláról, mert ahogy magyarázta: "az Európai Unió területéről érkező beszállítóknak a saját exporthatóságukat egyszerűen csak értesíteniük kell, hogy elkezdtek a Paks II. projekttel dolgozni, de gyakorlatilag semmilyen engedélyre, hatósági eljárásra, tudomásul vételre nincsen szükség a jövőben."

Mi lesz az irányítástechnikával?

Rákérdeztünk, hogy ez a fejlemény mit jelent tartalmilag a Siemens Energy által leszállítani tervezett Paks II. irányítástechnikai rendszerre, az elnyert közbeszerzésre, amelyet eddig a hírek szerint a német hatóság, illetve a német kormány akadályozott. Jákli rögzítette: a friss uniós döntés alapján gyakorlatilag biztosra veszi, hogy a Siemens Energy teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségét a Paks II. irányítástechnikai rendszerének leszállítására.

Úgy fogalmazott:

Mi teljesen nyugodtak vagyunk abban a tekintetben, hogy a Siemens Energy a szerződéses kötelezettségeinek teljes mértékben eleget fog tudni tenni a projekt előrehaladása során.

Hozzátette: ezt nemcsak ő gondolja így, hanem a német vállalat vezetői megerősítették ezt a közelmúltban.

Egy iparági szakmai forrásunk a fentieknél is konkrétabban fogalmazott a friss fejlemény kapcsán. Szavai szerint "ez a brüsszeli fejlemény tartalmilag azt jelenti, hogy a Siemens Energy-nek sincsen szüksége a szankciók alóli mentesítési engedélyre, hiszen a Paks II. projekt nem tartozik a szankciók hatálya alá, így a szankciók alóli mentesítése szükségtelenné vált". Így a német cég a gyakorlatban pontosan ugyanúgy tud szállítani, mint ahogy a háború előtt tudott volna - jegyezte meg.

Azt is hozzátette: mivel az atomerőművek irányítástechnikai rendszere a kettős felhasználási célú technológiák szabályrendszerébe is beletartozik, így a Siemens Energy esetén az irányítástechnika Paks II. számára leszállításához továbbra is kell engedélyt kérnie a német exporthatóságtól. Rámutatott: ez egy teljesen másik eljárás, amelyben kevésbé van lehetőség a politikai beavatkozásra, és uniós gyakorlat szerint az EU-s tagállamok közötti termékmegosztás korlátozása példátlan lenne.

Összegzés

A 14. uniós szankciós csomag tartalma tehát a Paks II. kapcsán úgy összegezhető, hogy egyrészt önálló bekezdést kapott a projekt a szankciók alóli kivételek egyértelműsítése érdekében, másrészt a szankciómentesítési eljárási kötelezettséget törölték, így ezzel az irányítástechnika leszállításának szankciók miatti akadályoztatási lehetősége megszűnt. Szakértő forrásunk szerint emellett az is fontos, hogy a kettős felhasználási célú technológia átadásának blokkolása példátlan lenne az EU-n belül.

A szankciómentesítési eljárás törlése Jákli szavai szerint

óriási lehetőséget jelent a magyar és EU-s vállalatok számára, hogy bekapcsolódjanak a projektbe, hiszen gyakorlatilag tényleg nem kell egy olyan új engedélyezési folyamatot megtanulniuk, amire korábban nem volt szükség.

Mindez pedig ahhoz is hozzájárulhat összegzése szerint, hogy "a Magyarországról érkező vállalati részvételi arány minél magasabb tudjon emelkedni az építkezés során".

