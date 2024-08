Szülés után még home office-ban is pokolian nehéz visszarázódni a munkába

Facebook-blokkoló, diktálószoftver, váltott műszak apával, a hagyományos munkaidő elengedése, feloldozás a lelkiismeret-furdalás alól? Számtalan módszer segíthetné a kisgyermekesek visszatérését a munkába, de a cégek nem túl nyitottak a Portfolio-nak nyilatkozó szakértő szerint. Mutatunk pár trükköt, amivel a kisgyermekes anyák visszatérhetnek a munka világába.

Kismamák home office-ban: Működhetne! /

“A legfontosabb igazság, amit a kislányom érkezésével párhuzamosan megtanultam az az, hogy minden, a terhességgel és a kismamasággal kapcsolatos közhely igaz. Akármilyen nevetségesnek tűnt is a gyeskonty intézménye, vagy a délután fél 2-kor a lakásban még pizsamában rohangáló nő képe, vagy az az érzés, hogy az ember megszűnt létezni, mert mindenki már csak a gyerekére kíváncsi, rá kellett ébrednem, hogy mindez igaz” - meséli Dorka, aki 7 hónapos kislánya mellett otthonról dolgozik hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-12 óráig.

Igaz az is, hogy a nők egészen elképesztő hátrányba kerülnek a munkaerőpiacon, és ezzel együtt anyagilag is, már a terhesség, de leginkább annak nyilvánvalóvá válása, majd a szülés után

- teszi hozzá Dorka. Amikor dolgozik, bébiszitter vigyáz a lányára. Sokan nem tudják, hogy bár a csed, azaz az első 6 hónapban járó juttatás összege nincs maximalizálva, az első félév letelte után járó gyed legfeljebb nettó 280 ezer forint, függetlenül attól, hogy az ember mekkora fizetéssel volt bejelentve korábban és hány jogviszonya volt (bejelentett állás, egyéni vállalkozás, stb.)

“Az elején arról sem volt fogalmam, hogy lehet menedzselni az anyósom és a férjem segítsége nélkül akár egyetlen napot is, nemhogy dolgozni a gyerek mellett. Ma már heti 12 órában dolgozom napközben, és olykor még a gyerek lefektetése után is jut időm, energiám néhány munkával kapcsolatos dologra, miközben - úgy érzem - nem sérültek a lányom érzései, jólléte. Az út azonban nem volt egyszerű, rendszeresen gyötört a lelkiismeret-furdalás, és rengeteg megerősítésre volt szükségem a környezetem részéről. Azt a hitet is el kellett engednem, hogy lesz majd egy rendszer és két ugyanolyan nap. Kisgyermek mellett soha nem lesz, de vannak nehezebb és könnyebb napok” - monjda Dorka.

Kisgyermekkel belépni tilos!

A munkaadók azonban általában inkább lemondanak kisgyermekes alkalmazottjaikról, akármilyen jó munkaerők voltak is. Pedig ennek nem feltétlenül kellene így lennie, sőt. Mindkét fél megelégedésére szolgálhatna, ha a nők megkapnák azokat a segítségeket - bölcsődei férőhelyek, étkezés, gyermekfelügyelet biztosítása/támogatása, részmunkaidő, távmunka, bizalom -, amelyek révén legalább napi pár órában visszailleszkedhetnének a munka világába.

A cégeknek így nem kellene új munkatársakat kiválasztani, betanítani, mégis motivált, magasfokú koncentrációra képes csapattagokat nyernének.

A lehetőségek megteremtésén kívül nagy segítség lenne az is, ha a vezetők tisztában lennének azzal, mennyiben más a helyzete és mire van szüksége egy kisgyermekes anyukának. Ők ugyanis számos más jó tulajdonságuk mellett rugalmasak, és elképesztő koncentrációra képesek, produktivitásuk ugyanakkor a külső körülmények alakulásán is múlik - ettől azonban korántsem számítanak csökkent értékű munkaerőnek.

Ha egy munkáltatónál sok a női dolgozó, óhatatlan, hogy 4-5 év alatt sok értékes kollégát “veszít” a cég a gyermekvállalás miatt. Az ő visszaintegrálásuk, a munkaerő megtartása - akár némi plusz rugalmasság árán is - kifizetődő lehet

- mondta a Portfolio-nak Repka Ágnes munkajogi szakokleveles tanácsadó, HR-szakértő, a dolgozomami.hu blog létrehozója. Szerinte érdemes körülbelül negyedévente felkeresni a kismamákat, és tájékoztatni őket a munkáltatónál történt változásokról, kommunikálni feléjük az üres pozíciókat.

Nem tudhatjuk, kit ösztönöz akár korábbi visszatérésre egy-egy perspektivikus nyitott pozíció

- tette hozzá. Már csak ezért is javasolt mindkét fél részéről a folyamatos kapcsolattartás és az őszinte kommunikáció.

Dobd be nyugodtan a törölközőt!

“Fölösleges túl sokat ostoroznia magát az embernek, ha valami nem úgy sül el, ahogy elképzelte. Minden nap, különösen, amikor még kicsik a gyerekek, más és más. Az, hogy mire vagy képes aznap, változó” - magyarázza Laura Bosco B2B és e-kereskedelmi szövegíró. “Támaszkodj a produktív időszakokra, és a nehéz napokon dobd be nyugodtan a törölközőt!” - javasolja.

Ő megtanulta elfogadni, hogy a hatékonysága, azaz a munkaadó szempontjából nézve termelékenysége nem pont úgy néz ki, mint régen.

Laura szerint a kulcs az, hogy nyitottnak kell lenni a tanulásra, és képesnek alkalmazkodásra és néha csak sodródni az árral. Így sokkal kevésbé lesz stresszes a babával otthonról végzett munka.

Egy viszonylag következetes időbeosztás persze mindenképp segíthet némi rendet teremteni a szülői lét egyébként kaotikus világában. Mindenkinek más módszer válik be, de a rutinok fontosak. Ezek kidolgozásához érdemes igénybe venni például a közösségi média “globális tudását”, azaz más szülők és egészségügyi szakemberek tapasztalatait, trükkjeit saját gyermekünkre alkalmazva. A rutinok kialakulása eltarthat egy ideig, de nem lehetetlen és nagyon megéri. Csak nem kell türelmetlenkedni.

Felejtsd el a kötött munkarendet (is)!

Nagy segítséget nyújthat a munkába való visszatérésben az ember partnere, akivel lehetőség szerint felváltva dolgozhatunk - míg az egyik szülő eteti és szórakoztatja a babát, a másik koncentrálhat a munkára. Akár anyai és apai műszakokat is kialakíthatunk.

Kisgyermekes szülők esetében a munkáltatóknak érdemes eltekinteni a hagyományos, 8-tól 4-ig, vagy 9-től 5-ig tartó munkarendtől.

A munkaidő központú gondolkodás helyett a feladat és/vagy eredményfókuszú hozzáállás mindkét fél dolgát könnyebbé és sokkal-sokkal stresszmentesebbé teszi. Egyes szülők produktívabbak, miután lefektették a babát, mások inkább hajnalban kelnek - semmi gond, amíg minden rájuk osztott feladat időben elkészül!

Számos kiváló időgazdálkodási módszer és trükk létezik például, ezek egyike az időablakok beiktatása. A munkanapot különböző blokkokra kell osztani, és minden egyes blokk csak egy meghatározott feladat elvégzésére használható, így az ember ereje, figyelme és a koncentrációja nem forgácsolódik szét.

Bár az ember mindent megtesz azért, hogy a lehető legproduktívabban dolgozzon, fennakadások előfordulnak.

Nem kell úgy tenni, mintha minden rendben lenne, válasszuk az őszinte kommunikációt - kollégáinkkal, főnökeinkkel és az ügyfelekkel/partnerekkel szemben is, és fogalmazzuk meg, mire van szükségünk. Ez olykor egy bébiszitter vagy másfajta gyerekfelügyelet (a nagymama vagy bölcsőde). Felejtsük el a saját magunk vagy mások velünk szembeni elvárásait, akármit tartalmazzanak is! Régen az egész falu részt vett a gyermekek felnevelésében, manapság azonban szinte mindannyian magunkra vagyunk utalva. Már csak ezért sem szégyen a családunkra, partnerünkre, barátainkra, vagy akár Facebook-csoportokban megosztott bölcsességekre, ötletekre és fizetett segítőkre támaszkodni.

Kisokos dolgozó kisgyermekeseknek:

Ami az egyik szülőnél működik, nem biztos, hogy nálad is működik!

Próbáljáták előre megtervezni a hetet, a munkahelyi és a személyes elfoglaltságokat is számításba véve.

Ha mégoly aranyosak is a csecsemők és a kisgyermekek nem a legmegfelelőbb kollégák. A munkában sokszor hátráltathatnak.

Állíts be meghatározott email-ellenőrzési időket, és csak ilyenkor pillants a leveleidre!

Blokkold vagy távolítsd el a közösségi médiaoldalakat és alkalmazásokat a céges számítógépről és telefonról.

Az üzenetküldő alkalmazásokban állítsd be a “ne zavarj!” státuszt, amikor koncentrált munkát végzel.

Egyáltalán nem kell mindig produktívnak lenni! Szülőként muszáj néha pihenni is. Ez a gyerek és egyébként minden munkáltató érdeke is, hiszen feltöltődve sokkal hatékonyabbak a munkatársak. Engedd meg magadnak, hogy néha hátradőlj!

Tanulj meg a telefonodra támaszkodni! A baba születése után ritkán lesz mód tartósan számítógép mellett ülni. Telepíts diktálószoftvert és más applikációkat, amik segíthetik a munkádat!

Tarts rendet ott, ahol dolgozol! A mosást és más háztartási teendőket hagyd máskorra.

Használd a babahordozót, ha tudod. Miközben a baba a mellkasodon alszik, marad szabad kezed a munkavégzéshez.

Érd utol magad hétvégén! A szombat és vasárnap nem csak arra jó, hogy pihenj vagy bepótold az elmaradt munkahelyi feladatokat, hanem arra is, hogy megkönnyítsd a következő hetet: főzz előre vagy készítsd ki a családtagok ruháit, hogy hét közben már ne legyen dolgod ezzel!

Használd ki azt az időt, amíg a baba alszik vagy önfeledten játszik!

