Pár óra és érkezik az adat, ami sok mindent eldönt a világban

A júliusi amerikai munkaerőpiaci adatok a vártnál rosszabbak lettek és aznap nagyott esett rá a piac. Miután a Fed elnöke kijelentette, hogy az infláció helyett a jegybank a munkaerőpiacra fókuszál, a befektetőknek is a ma érkező munkaerőpiaci adatok lettek a legfontosabbak. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogy eddig mit tudunk az augusztusi munkaerőpaici helyzetről és ez alapján próbálunk fogódzkodokat adni az adathoz.

A Fed elnöke az augusztus végi Jackson Hole-i konferencián egyértelművé tette, hogy megnőtt a bizalma a 2%-os inflációs cél elérésében és mostantól kezdve az elsődleges cél a munkaerőpiaci eredmények megtartása. Önmagában ennek a kijelentésnek egyenes következménye, hogy innentől kezdve a piacok sem az infláció miatt aggódnak, hanem elsősorban a növekedési kilátások alakulása miatt.

Ebben pedig van is ok némi aggodalomra. A felszínen minden rendben, hiszen a második negyedévben 2% felett volt a gazdasági növekedés, míg a fogyasztási kiadások majdnem 3%-kal tudtak emelkedni. Ez mind szép és jó, de az a második negyedév volt, a befektetőknek pedig az a fontos, hogy mi van most és mi lehet a következő 3-12 hónapban. A kilátások azonban már nem jók.

A fogyasztók koronavírus alatt felhalmozott megtakarítása kimerült, a hitelkártya-tartozások és bedőlések emelkednek, a fiskális stimulusok hatása elmúlt, a feldolgozóipar recesszióban van és a globális növekedés sem támogató, sőt. Ez éppen az a helyzet, amikor a növekedés gyorsan és nagyot tud romlani. Ennek tükrében nem véletlen, hogy a legutóbbi ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzserindex kellemetlen adatának megjelenése után 3%-ot esett a Nasdaq 100, de ami a cikkünk szempontjából fontosabb, hogy a júliusi csalódást keltő munkaerőpiaci adatokat 2% feletti eséssel honorálta a piac.