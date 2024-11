Sokkhatás után jöhet az újabb erőpróba a forintnak

A héten számos fontos nemzetközi és hazai makrogazdasági adat érkezik, amelyeknek érdemi hatása lehet a piacok viselkedésére és a befektetők gondolkodására. Ezek közül a magyar és az amerikai infláció a legfontosabb, de még akár a kínai gazdaságról is derülhetnek ki érdekességek.

Mi történt a múlt héten?

Az elmúlt hét az idei év egyik legfontosabb és egyben legmozgalmasabb hete is volt, mivel kedden tartották az elnökválasztást az Egyesült Államokban. Hétfőn még a legfrissebb közvélemény-kutatások Kamala Harrist tartották esélyesebbnek, amire néhány szektor (pl. megújuló energia) nagyot emelkedett hétfőn. Azonban végül Donald Trump fölényes győzelmet aratott az elnökválasztások és a republikánusoké lett a Szenátus és jó eséllyel a Képviselőház is.

Ennek hatására óriásit emelkedtek az amerikai tőzsdék és ezen belül is azok a szektorok, vagy részvények, amelyek profitálhatnak Donald Trump elnökségéből, nagyot erősödött a dollár, emelkedtek a kötvényhozamok, estek a nemesfémek és a réz is. Összességében tehát a piac elkezdte árazni az új elnök gazdaságpolitikáját, amely alacsonyabb adókat, kevesebb állami szabályozást, vámokat, de összességében a várakozások szerint magasabb növekedést és inflációt is hozhat. Az amerikai jegybank 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot és egy újságírói kérdésre Jerome Powell elmondta, hogy hiába kérné az új elnök, hogy mondjon le, ő nem fog.

Ezzel párhuzamosan a forint egész héten hullámvasúton volt az amerikai választások miatti piaci volatilitás miatt. Szerda hajnalig a forint 408 környékéről 412 fölé gyengült az euróval szemben, csütörtökön viszont egészen 404-ig erősödött vissza a forint, majd végül 406,9 közelében zárta a hetet a magyar fizetőeszköz. Csütörtökön tárgyalta a Költségvetési Tanács a kormány által megküldött 2025-ös költségvetésről szóló törvényjavaslatot, amit - mint a PM mai közleményéből tudható - a kormány ma terjeszt az Országgyűlés elé.