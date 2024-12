Ítéletet mondott a jegybank a magyar termelékenységről: van hová javulni

A hazai termelékenységi, hatékonysági mutatók elmaradnak a fejlett uniós országok átlagától, sőt, az uniós átlagtól, valamint sok tekintetben a többi visegrádi országétól is - derül ki az MNB tegnap megjelent Termelékenységi jelentéséből. Ez egyszerre figyelmeztető, hiszen a növekedési kilátásaink szempontjából egyre fontosabb lesz a termelékenység szerepe, de egyben ez a lemaradás növekedési tartalékot is jelent, amennyiben sikerül előrelépést elérni. Összességében a 2020-as években érdemi javulást csak a vállalatok digitalizációs hatékonyságának emelkedésében lehetett tapasztalni.

A magyar gazdaságban nagyjából véget ért a belső források bővítésén alapuló növekedés. A munkaerő-tartalék gyakorlatilag elfogyott, de még a nagyon olcsó tőkebevonás lehetőségei is távolabbra kerültek. Ezért a gazdasági növekedés szempontjából egyre fontosabb, hogy a meglévő erőforrásainkat megpróbáljuk minél hatékonyabban felhasználni. Erről már többször is írtunk, és ez a logika vezeti a Magyar Nemzeti Bankot is, hogy Termelékenységi jelentésében e folyamat előrehaladást vizsgálja.

A jelentés héten megjelent friss változata leszögezi:

Az MNB anyaga ennek megfelelően négy dimenzióban vizsgálja, milyen állapotban van a magyar gazdaság, illetve milyen fejlődés jellemzi. A négy dimenzió a munkatermelékenység, az innováció és a digitalizáció hatákonysága, illetve az ökológiai előrelépés. A négy területen európai összevetésben eltérő pozícióban vagyunk, és a fejlődési tempó is különböző.

Munkatermelékenység

A jegybank szakértői három termelékenységi mutatót vizsgáltak: az egy foglalkoztatottra jutó GDP-t, az egy munkaórára jutó GDP-t, illetve a kis- és középvállalati szektor (kkv) munkatermelékenységét az Európai Unióhoz viszonyítva. Mindhárom mérőszám szerint az uniós átlag alatt van a magyar termelékenység, ami ennél kedvezőtlenebb, hogy a másik három visegrádi ország (V3) átlagos szintje is magasabb a magyarnál. A három mutatóból kialakított kép alapján a magyar munkatermelékenység az uniós átlag kétharmadánál jár, a legjobb 5 uniós ország átlagának pedig a felénél.

Magyarországon az egy foglalkoztatottra jutó GDP 2023-ban az EU átlagához képest 73,3 százalék volt, ami 1,6 százalékpontos javulás a 2019 évi 71,7 százalékos szinthez képest Az európai uniós rangsorban így Magyarország továbbra is a 24. helyen állt a tavalyi évben. A 2020-2023-as időszakban a nemzetgazdasági termelékenység alakulását alapvetően a szolgáltató ágazatok termelékenysége határozta meg. Ezen időszakban a piaci szolgáltató ágazatok évente átlagosan 2,4 százalékos reál munkatermelékenység növekedést értek el, míg a feldolgozóipari vállalatok hatékonysága érdemben nem változott.

Magyarországon a kkv-k munkatermelékenysége a nagyvállalati mutató 54,4 százalékát érte el 2022-ben, míg az uniós arány 60 százalék volt Ez a fajta dualitás 2012-öt követően 2018-ig mérséklődött (47,9 százalékról 58,6 százalékra javult a kkv-k relatív teljesítménye), majd fokozatosan nőtt 2021-ig (52,2 százalékra). A fejlődés hatására mára a magyar kkv-szektor nagyvállalatokhoz mért hatékonyságbeli lemaradása a régiós átlagot közelíti, ez egyértelműen relatív előrelépésnek mondható, még ha abszolút értelemben most is nagy a hátrány a fejlett országokhoz képest.

Innováció

Jóval komplexebb kép tárul elénk az innováció területén. A hazai innovációs ráfordítások reálértéke az elmúlt évek válságai következtében mérséklődött, ami az innovációs hatékonyság enyhe romlása mellett az eredmények csökkenését okozta. 2020 és 2022 között a GDP-arányos K+F ráfordítás kismértékben csökkent Magyarországon, elsősorban a vállalati szektor ráfordításainak mérséklődése következtében.

2020-ban a GDP 1,6 százaléka volt a nemzetgazdasági szintű kiadás, ami 2022-re 1,4 százalékra mérséklődött, míg az EU átlagában 1,8 százalékon állt a mutató mindkét évben. A vállalati szektor elsősorban az energiaválság és a magas inflációs környezet, valamint az ezekből következő alacsony hazai és külföldi kereslet következtében csökkentette fejlesztési kiadásait. A hatékonyság csökkenését elsősorban a szabadalmak és formatervezési oltalmak aktivitásában regisztráltuk. A K+F kiadásokra jutó új szabadalmak száma 2022-re historikus mélypontot ért el (az EU átlagának 28,2 százaléka).

Ahogy a jegybank összefoglaló ábráján látszik, az innovációs lemaradásunk a szellemi tulajdonjogok formájában való megjelenésben testesül meg leginkább. Szerény a tudásintenzív ágazatban keletkező oltalmak száma, és a k+f ráfordítások arányában kevés szabadalom születik. A K+F kiadásokra jutó új szabadalmak száma 2022-re historikus mélypontot ért el (az EU átlagának 28,2 százaléka).

Biztató viszont az innovációs ökoszisztéma szempontjából, hogy az együttműködési hajlandóság növekedését látják az MNB szakértői. (Ezt a az innovatív, egymással együttműködő kkv-k számával, állami-magán közös publikálások számával, illetve a K+F személyzet állások közötti mobilitásával mérik.)

Összességében a hazai innovációs hatékonyság az uniós átlag bő fele, a legjobb 5 EU-tagország bő egyharmada.

Digitalizáció

Magyarországon a digitális infrastruktúra kiépítettsége az uniós átlag feletti, de az nincs kellő mértékben kihasználva. A hazai lakossági készségek hatékony alkalmazása 2023-ban az EU átlaghoz képest 88 százalék. A digitális technológiák alkalmazása a lakossági felhasználók körében enyhén javult az elmúlt években párhuzamosan a lakosság digitális készségeinek fejlődésével. Ennek ellenére az infrastruktúra színvonalához képest annak kihasználtsága még mindig viszonylag alacsony, így itt további fejlődési lehetőségek azonosíthatóak - áll a Termelékenységi jelentésben.

Miközben az unióhoz képest a lemaradásunk ebben a dimenzióban kisebb, mint a másik két területen, a régiós országokhez képest mért különbség látványosabb,

mert ezek az országok még jobban teljesítenek. Ez elsősorban a digitális szakemberek és a digitális közigazgatás hatékonyságának V3-átlagtól való látványos elmaradásban mutatkozik meg. Ezzel együtt néhány területen kifejezetten szép pozíciókat foglalunk el: magas a hazai kkv-k bevételéből e-kereskedelem részesedése, a vállalati szektor adatelemzési gyakorlata pedig példás: egy felmérés szerint az 53 százalékos alkalmazási arány a legmagasabb az EU-ban.

Ökológiai hatékonyság

Magyarország az ökológiai hatékonyságban teljesít a legjobban a vizsgált pilléreken belül, ugyanakkor a megújuló energiaforrások aránya továbbra is alacsony - állapítja meg a jelentés. Az egységnyi széndioxid-kibocsátásra jutó hozzáadott érték jóval meghaladja a V3-ak átlagát, és az energiafelhasználás hatékonyságában is viszonylag jól állunk. Az utóbbi években sokat javult az anyagfelhasználás hatékonysága, így az EU-átlagtól aló lemaradás csökkenni tudott.

