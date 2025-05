Bármi is történik, szinte semmi sem állíthatja meg a nagy magyar bérrobbanást?!

A gazdasági folyamatok alapján egyre egyértelműbb, hogy a 3 éves bérmegállapodást a következő időszakban felül kell vizsgálni, és újra meg kell nyitni a bértárgyalásokat. Ezen minden bizonnyal a kormány is gondolkodik, hiszen Nagy Márton és Gulyás Gergely is megszólalt a minimálbérről. Cikkünkben bemutatjuk, milyen tényezők kellenek ahhoz, hogy októberben újra tárgyaljanak a felek a minimálbérről, és azt is bemutatjuk, hogy jövőre mi befolyásolja a bérek alakulását. Egy biztos: ősszel mindenképp összeülnek a kormány, a vállalatok, illetve a munkavállalók képviselői.