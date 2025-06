Ezt a falut a YouTube-videók tartják el

Tulsiban, egy közép-indiai faluban a közösségi média gazdasági és társadalmi forradalmat indított el. Minden negyedik ember a YouTube segítségével keres pénzt itt, de vannak, akik már a szórakoztatóipar nagyszínpadára is kijutottak. Az online tartalmak a káros társadalmi szokásoknak is gátat vetnek, és érdemi kereseti lehetőséghez juttatják a nőket.

Az indiai Tulsiban mintegy 4000 ember él, és közülük több mint ezren dolgoznak valamilyen minőségben és formában a YouTube-on. A faluban sétálva nehéz olyat találni, aki még nem szerepelt az ott forgatott videók egyikében sem.

A videomegosztó segítségével termelt pénz átalakította a helyi gazdaságot, és az anyagi előnyökön túl a közösségi médiaplatform az egyenlőség és a társadalmi változások generátorává vált, például lehetőséget adott számos olyan nőnek saját megélhetése biztosítására, akiknek korábban erre nem volt esélyük – derül ki a BBC összeállításából.

Utóbbi már csak azért is rendkívül fontos, mert az ENSZ szerint a koronavírus-járvány gazdasági és családi életre gyakorolt felforgató hatása mintegy 25 évvel vethette vissza a nemek egyenlősége terén elért globális eredményeket. A fiatalok és a nők álláspiaci helyzete világszinten még tavaly is rosszabb volt az átlagosnál. Közben viszont a dolgozó nők száma folyamatosan emelkedik: becslések szerint 2030-ra a jelenleginél 100 millióval több nő lesz aktív kereső. Jövedelmük 2018-ban 20 ezer milliárd dollár volt, és ez az érték 2020-ra 24 ezer milliárd dollárra nőtt, miközben világszinten még most is körülbelül 25 %-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak.

2,5 milliárd ember

A YouTube-ot havonta mintegy 2,5 milliárd ember használja, és India a YouTube egyik legnagyobb piaca. Indiában a Covid-19-járvány idején robbanásszerűen nőtt a vidéki tartalomkészítők száma, különösen a TikTokon, mielőtt az ország 2020-ban betiltotta volna az alkalmazás használatát. A kezdeti népszerűségi hullámot elsősorban férfiak lovagolták meg, a világjárvány óta azonban egyre több nő épít fel sikeres közösségi médiacsatornákat, ami új gazdasági lehetőségeket teremt a számukra.

Társadalomkritikából bevétel

A történet 2018-ban kezdődött, amikor a most 32 éves Jai Varma és barátja, Gyanendra Shukla elindította a Being Chhattisgarhiya nevű Youtube-csatornát. Nem igazán voltak elégedettek életük folyásával, és valami kreatív dolgot szerettek volna csinálni.

Harmadik videójuk, amit közzétettek, egy fiatal párról szólt, akiket Valentin-napon egy jobboldali hindu nacionalista csoport tagjai zaklattak. A humoros hangvételű képsorok amellett, hogy szórakoztatóak voltak, fontos társadalmi problémákra világítottak rá, és így vírusként kezdtek terjedni a neten.

A duó néhány hónap alatt több tízezer követőre tett szert. Ez a szám azóta több mint 125 ezer feliratkozóra nőtt a világ minden tájáról, a teljes nézettség pedig meghaladja a 260 milliót.

Több mint 30 ezer rúpiát (kb. 346 dollárt, azaz több mint 130 ezer forintot – a szerk.) kerestünk havonta, és így tudtuk támogatni annak a csapatnak a tagjait is, akik segítettek nekünk

– mondja Shukla, aki barátjához, Jai Varmához hasonlóan otthagyta munkahelyét, hogy teljes egészében a YouTube-munkáival foglalkozhasson.

Videóik a feldolgozott erős témák révén milliókhoz jutottak el, sikerük pedig hamarosan más tulsi lakosok számára is inspirációként szolgált. Shukla és barátja rövid időn belül egyrészt fizetni tudták a színészeiket, másrészt képzéseket biztosítottak az érdeklődőknek például a szerkesztés és a forgatókönyvírás terén.

Néhány falubeli a sikerükön felbuzdulva saját YouTube-csatornát indított, a helyi állami kormányzat pedig 2023-ban egy korszerű stúdiót is létrehozott a közép-indiai Cshattíszgarh államban található faluban.

Sarveshwar Bhure, a Cshattíszgarh állam fővárosának számító Rájpur körzetének magas rangú köztisztviselője azt mondja: a vidéki és a városi élet, illetve a digitális infrastruktúrák közötti szakadékot akarták ezzel áthidalni.

A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kihívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.

Százak megélhetése múlott rajtuk

A YouTube mostanra több száz fiatalnak teremtett megélhetést a faluban, és közülük többen is kiléptek a szórakoztatóipar porondjára. A 27 éves Pinky Sahoo például egy távoli faluban nőtt fel, ahol gyakorlatilag mindenki mezőgazdasággal foglalkozott. Álma az volt, hogy színésznő és táncos legyen, családja és szomszédai rosszallása azonban úgy tűnt, megakadályozza ezt.

A környezetéből érkező kritikák ellenére Sahoo elkezdett táncos videókat posztolni az Instagramon és a YouTube-on, a Being Chhattisgarhiya alapítói pedig észrevették ezeket, és arra kérték, csatlakozzon hozzájuk. Egy álom vált valóra, amikor – a YouTube-ra feltöltött tartalmaknak köszönhetően – Sahoo megkapta első filmszerepét. Azóta összesen hét filmben szerepelt, Tulsiban pedig példaképpé vált a fiatal nők számára. Most sikeres és önálló színésznőként Sahoo reméli, hogy másokat is inspirálhat. Szerinte fontos, hogy a fiatalok tudják, ha ő elérte az álmait, másoknak is sikerülhet.

A szintén Tulsiban élő Aditya Bhagel még főiskolás volt, amikor Varma és Shukla sikereinek hatására úgy döntött, hogy elindítja saját csatornáját. Az ő technikáikat adaptálva egy év alatt több mint 20 ezer követőre tett szert, és elkezdett pénzt keresni. Varma most fizetett íróként és rendezőként dolgozik a Being Chattisgarhiya csapatában.

Kriptobányászok, dropshipperek, digitális nomádok kora

Ma már egyre több közösségi médiás tartalomkészítő keres irtózatos pénzeket. Influenszerként vállalkozásokat működtetnek, embereket foglalkoztatnak, professzionális márkaépítést végeznek.

Legtöbbjük kreatív igazgató, tehetségkutató, szerkesztő, rendezvényszervező, közösségimédia-menedzser, termékfejlesztő és értékesítési szakember egy személyben. A digitális forradalom emellett is számos különleges foglalkoztatási formát hozott létre, amelyek jelentősen eltérnek a hagyományos munkavégzési módoktól, és amelyek akár egy olyan közép-indiai faluból is űzhetők, mint Tulsi.

Az influenszerek mellett ide tartoznak a kriptobányászok, az AI-lektorok és a platformgazdaság (gig economy) munkavállalói. Ma már számos területen dolgoznak szabadúszók vagy olyan digitális nomádok, akik bárhonnan, bármilyen céges struktúrában képesek dolgozni. Anélkül, hogy fizikailag akár egyszer is betennék a lábukat a vállalathoz.

A nőkért is sokat tesznek

Draupadi Vaishnu, Tulsi önkormányzatának korábbi elöljárója szerint a YouTube döntő szerepet játszhat az előítéletek megkérdőjelezésében és a társadalmi normák megváltoztatásában is.

Indiában a családon belüli erőszak továbbra is óriási probléma, és gyakran éppen a nők konzerválják a nőgyűlölő gyakorlatokat például azzal, ahogyan a menyükkel bánnak. Ezek a videók viszont Vaishnu szerint segítenek megtörni az ördögi kört.

Nem mellesleg önálló keresetet és ezáltal függetlenséget biztosítanak a nőknek.

Eleinte az anyáink és testvéreink csak segítettek. Most már saját csatornát üzemeltetnek. Ezt korábban el sem tudtuk volna képzelni

– mondja Rahul Varma (nem rokona Jai Varmának) 28 éves esküvői fotós, aki falubéli társaitól tanulta meg, hogyan kell sikeressé válni a YouTube-on. „Ez itt komoly üzlet, mindenki részt vesz benne.”

Hogy milyen hatással vannak az online videók a következő generáció tagjaira egy elmaradott indiai térségben? „Távol tartják a gyerekeket a bűnözéstől és attól, hogy rossz szokásokat vegyenek fel” – mondja Netram Yadav, egy 49 éves helyi gazdálkodó, aki maga is nagy rajongója a falu youtubereinek.

Címlapkép forrása: Shutterstock