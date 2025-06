Magyar magánegészségügy: üzlet, de másképp

Az állami egészségügyből egyre jobban kiszoruló tömegek egyre inkább a magánegészségügyben találnak valós alternatívát. A privát szektor bővülése ugyanis 2024-ben sem állt meg, a legnagyobb intézmények árbevétele átlagosan 18%-kal növekedett tavaly - derül ki a Portfolio átfogó körképéből, melynek keretében a legnagyobb 30 magánegészségügyi szolgáltató tavalyi beszámolóját vizsgálta meg. A hálapénz magánosodása, vagy inkább "magánosítása" tehát aktívan zajlik Magyarországon, ez a kereslet pedig húzza magával a teljes szektort és a nagyívú fejlesztéseket. A nyereségesség tekintetében viszont teljesen szétszakadt a mezőny, de ezeket a szempontokat cikksorozatunk második részében elemezzük.

A környezet

Mielőtt rátérünk a hazai magánegészségügyi piac részletes elemzésére a legnagyobb fekvő- és járóbeteg szereplők 2024-es beszámolóinak vizsgálata alapján, nem árt tisztába kerülni azzal, hogy összességében milyen évet zárt a magyar gazdaság tavaly. Fontos ugyanis tisztában lenni azzal, hogy a magánklinikák milyen általános üzleti környezetben működtek az előző évben. A gazdaság gyakorlatilag stagnált (0,6%-os GDP-növekedés volt), az infláció viszont lecsillapodott a korábbi elszállást után (évesítve 3,7%-os volt a drágulás üteme), a háztartások fogyasztási kiadásai pedig kezdtek helyreállni (5,1%-os növekedés). A tágabb környezet tehát összességében némiképp javult, bár ez is relatív.

A magánszolgáltatók működését emellett nagy mértékben meghatározza, hogy hogyan és milyen áron áll a rendelkezésükre orvosi és szakdolgozói munkaerő. A ledolgozott munkaóráktól függ ugyanis leginkább egy-egy intézmény kapacitása, kínálata, és ezáltal árbevétele. A 2024-es év (valamint előreláthatólag a 2025-ös és 2026-os év is) nem tartalmazott általános orvosbér-emelést (szakdolgozók esetében volt tavaly béremelés), ami alapján elsőre azt gondolhatjuk, hogy a magánklinikák számára relatív könnyebb volt felvenni az alkupozíciót tavaly az orvosi bértárgyalások (ellátások után járó orvosi fizetés aránya pl.) során, mint a megelőző években, a valóság azonban valószínűleg nem ez volt, ugyanis ez speciális piac. Nem véletlen, hogy tavaly jelentek meg azok a tulajdonosi és cégvezetői vélemények, miszerint az orvosi fizetések indokolatlanul magas szintekre szaladtak el. Amellett, hogy az intézmények felhívták a figyelmet erre a jelenségre, igyekeztek kitermelni is a megemelkedett humánerőköltségeket, vagyis átterhelni a költségemelkedést a páciensekre, ezért több alkalommal is történtek vizitdíj-emelések, és mára egyre többször találkozhatunk 100 euró feletti díjakkal.

A legfontosabb kérdés azonban mégis csak az a magyar magánegészségügy kapcsán, hogy

mi hajtja az igénybevételt és a keresletet a leginkább?

És bár a magánszolgáltatók szeretik azt hangoztatni, hogy az egyre szélesebb szolgáltatói paletta, valamint a technológia folyamatos fejlesztése ad egy vonzerőt a magánklinikák iránt, vannak itt lényeges tolóerők is, amelyek a betegeket a privát szektor felé tolják. Nagyon fontos szempont a kereslet kapcsán, hogy miként alakul az állami egészségügy kapacitása, azt pedig nemcsak az állami finanszírozás mértéke (és szűkössége) határozza meg, hanem a benne dolgozók gyakorlata, vagyis hogy mi zajlik a színfalak között azon esetekben, amikor az adott orvos nemcsak a közfinanszírozott ellátásban vesz részt, hanem a magánellátásban is.

A kulcsfontosságú folyamat

A tolóerőre több bizonyítékot is találunk, akár csak a tavalyi évből. Vannak objektív felmérések, amelyek arra utalnak, hogy a betegek még mindig sok esetben kiszorulnak az állami egészségügyből, és a magánegészségügyben találnak valós alternatívát, persze fizetősen. Miközben az állami rendszerben egyéni szinten a teljesítményre alapozott szempontok a háttérbe szorultak (a béremelés esetében nem jöttek a képbe mozgóbér-tényezők, valamint a hálapénz is megszűnt), így a magánszektorban azok felértékelődtek. Nevezetesen: az orvos a plusz/extra teljesítményét a magánellátóknál adja le, így ez a teljesítmény itt csapódik le és ezáltal a magánklinikák árbevételében. A makrogazdasági kép ebből az, hogy a hálapénz egy jelentős része kifehéredett a magánpiaci szereplőknél.

Ez a "hálapénz-magánosítási" folyamat (egyes piaci megfigyelők szerint a betegek zsilipelése) tudatosan is zajlik az ajtók mögött a magyar egészségügyben, vagyis a páciensek magánintézményekbe történő irányítása egy egyre erősödő folyamat. Az orvosoknak közvetlen érdeke is fűződik ehhez a trendhez: a magánellátott beteg után kapja a jövedelmét a magánintézménytől. Ennek a trendnek a mértékére még becslések sincsenek, azonban feltételezhetjük, hogy már nem mellékes tényező, ugyanis az állami döntéshozóknak nemcsak szemet szúrt ez az állami kapacitásokat legyengítő gyakorlat, hanem aktívan fel is lépnének ellene. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár tavaly ősszel többször is üzent és elítélte az állami várólisták hosszának tudatos növelését. Tervben volt az, hogy előírnak egy bizonyos, közfinanszírozásban elvégzett esetszámot, akár a fekvőbeteg-ellátásban, akár a járóbeteg-ellátásban dolgozó orvosok számára; ellenőrző razziákat is terveztek annak érdekében, hogy az orvosok jelenlétét vizsgálják folyamatosan a közfinanszírozott helyeken; de idén már beléptető- és kamerarendszer kiépítése is megkezdődött az orvosi kapacitások gyakorlati ellenőrzése végett; ez a rendszer azonban nem működött érdemben élesben. Mivel jól látható, hogy ezekből az állami intézkedésekből végül nem valósult meg a gyakorlatban érdemben semmi, a kormányzat alkupozíciója a gyógyítókkal szemben nem a legerősebb. Ez viszont azt vetíti előre, hogy a magánegészségügy térnyerése erről az oldalról nem fog korlátozódni, egyelőre.

Magabiztos bővülés

Természetesen elmondható, hogy minden szolgáltató fejlődése egyedi, és vannak sajátságos, egyszeri, vagy épp átmeneti szempontok egy-egy év üzleti működésében, de összességében kijelenthetjük: ismét egy olyan év, amikor a kibővített top30-as magánszolgáltatói kör erőteljes növekedést tudott felmutatni az árbevétel tekintetében. Bár több magánszolgáltató még nem adta le a tavalyi évre vonatkozó beszámolóját,

az általunk figyelt kör összesített árbevétele 190 milliárd forint környékén lehet, vagyis 5 év alatt sikerült a legnagyobbaknak triplázni az árbevételüket.

Az árbevétel alapú versenyben az élen történt egy változás (feltehetően), vagyis fogalmazhatunk úgy, hogy visszaállt a megszokott felállás. A TritonLife Csoport ugyanis 2024-ben 21,166 milliárd forintos árbevételt ért el a 2023-ban kimutatott 34,9 milliárd forintos árbevétel után. Itt az történt, hogy a TritonLife 2023-as számaiban még benne volt a Fresenius Csoport, amit 2024-ben értékesített, így 2024-ben visszaesett az árbevétele. Bár a Medicover számait még nem ismerjük, mert rendszeresen többhónapos csúszással közli azokat, éltünk azzal a feltételezéssel, hogy a 2023-ban látott 27 milliárd forintról nem esett vissza 2024-ben az árbevétele (az általunk ismert piaci folyamatok nem erre utalnak), így ismét a Medicover végzett a dobogó legfelső fokán.

A rangsorban a harmadik helyen szereplő, Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó és jelentős magánkórház-építésben lévő Budai Egészségközpont egyre jobban zárkózik fel a 2. helyezettre, 2024-ben ugyanis 19 milliárd forint feletti árbevételt termelt. Érdeklődésünkre a szolgáltató külön kifejtette, hogy "a Budai Egészségközpont Zrt. 2024-es gazdálkodási adatainak alakulására jelentős hatással volt a tavaly megkezdett beruházás, a Királyhágó utcai kórházi ökoszisztéma fejlesztése". "A fejlesztés időtartama alatt a társaság tervezetten a gyógyítói ellátási kapacitásának megtartása érdekében jelentős átmeneti többletköltséggel működött, így például több lokalizációt érintő bérleti díj költséggel. A beruházás miatt időszakosan csökkenő ellátási volumen mellett működött, ez az elérhető árbevételét is befolyásolta" - mutattak rá.

A legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók pozíciója az árbevétele alapján (és annak változása)* 2024 2023 Változás Medicover 1 2 +1 TritonLife Csoport 2 1 -1 Budai Egészségközpont 3 3 - Doktor 24 Csoport 4 4 - Affidea Diagnosztika 5 5 - Swiss Medical Services 6 6 - Dr. Rose Magánkórház 7 7 - Wáberer Medical Center 8 8 - Liv Duna Hospital 9 9 - Maternity Magánklinika 10 10 - Helvetic Clinics 11 12 +1 Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum 12 13 +1 K-Med & Focus Med 13 14 +1 Kardirex 14 15 +1 Szent Magdolna Magánkórház 15 11 -4 EMINEO 16 16 - Prestige Magánkórház 17 21 +4 Mediversal (Szegedi Tud.Egyetem) 18 20 +2 Semmelweis Egészségügyi Kft 19 19 - UD youMED (Debreceni Tud.Egyetem) 20 27 +7 Ezüstfény Magánklinika 21 22 +1 Rózsakert Medical Center 22 24 +2 Czeizel Intézet (Preventrend) 23 17 -6 Prima Medica 24 18 -6 Csimborasszó (Vas-Oxy) 25 26 +1 Budai Szemészeti Központ 26 23 -3 FirstMed 27 25 -2 Endomedix 28 28 - HT Medical Center 29 29 - F Medical Magánklinika 30 30 - CMC Déli Magánklinika 31 33 +2 Ars Medica 32 32 - Istenhegyi Magánklinika 33 31 -2

A Doktor24, ahol a régi-új tulajdonos, Kóka János aktív kommunikációba kezdett a magyar egészségügy átalakítása mellett érvelve, egyre jobban leszakad a top3-tól, 2024-ben ugyanis gyakorlatilag stagnált az árbevétele.

A legnagyobb magánszolgáltatók magabiztos fejlődésére utal, hogy az általunk vizsgált cégek közül csupán 3-nak csökkent az árbevétele 2024-ben. Voltak kiemelkedő teljesítmények is tavaly, az árbevéte-növelés tekintetében, gyakori volt a 30% körüli növekedési ütem, az élen pedig a Debreceni Tudományegyetem magánintézménye végzett az év/év alapú változás tekintetében. Ha pedig az alapítványi tudományegyetemekhez tartozó privátszolgáltatókról beszélünk: a másik két intézmény is stabil növekedést produkált, és ahogyan a fenti rangsorban is látható, mindhárom egyetemi magánszolgáltató egymást követi a sorban a középmezőnyben.

Az is látványos, hogy egyre több szolgáltató kerül a 2-3 milliárd forintos árbevételi sávba, ott pedig jelentős a verseny már, így egy-egy nagyobb meglódulás, látványos előzéseket hozott, míg egy átlag alatti növekedési ütem relatív leszakadást eredményezett.

Míg az árbevétel tekintetében tehát szinte egységes kép rajzolódik ki a magánszolgáltatók között, és stabil növekedést tudnak felmutatni a klinikák, addig a nyereség tekintetében már távolról sem ennyire egységes a kép.

Cikksorozatunk következő részében a magánszolgáltatók nyereségességét vizsgáljuk meg közelebbről, ahogyan tettük azt a tavalyi év során is. Majd ezt követően jelentkezünk egy extra résszel, amiben egy tematika mentén mutatjuk be a magánegészségügyi szolgáltatók piacát, részletes válaszaik alapján.

