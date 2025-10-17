Mi történt a kávé árával, amelyet nem véd az árrésstop?

A kávé ára az elmúlt évben jelentősen ingadozott, ami mögött egyaránt álltak időjárási tényezők, piaci folyamatok és kereskedelempolitikai döntések. A világpiacon tapasztalt árhullámzás gyorsan begyűrűzött a hazai boltok polcaira is, ahol a drágulás még a tavaszi hónapokban erőteljesen érződött. Az őszre enyhülő trendek ugyan némi megnyugvást hoztak, de az árak továbbra is magasabb szinten stabilizálódtak, mint egy évvel korábban. A márkák és bolttípusok közötti különbségek is látványosak. A következő hónapokban a globális termőterületek időjárása, az amerikai vámok és az uniós szabályozási bizonytalanságok egyaránt meghatározhatják, merre mozdul tovább a kávé ára.

A kávé ára idén jelentősen emelkedett, amely mögött időjárási és kereskedelempolitikai okok is álltak. Mindezt megmutatkozott az árakban is: a bolti kávé ára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján közel 20 százalékkal magasabb idén, mint 2024 hasonló időszakában. Ha havi bázison nézzük, akkor is kitűnik, hogy januárban és februárban 5 százalék körüli mértékben emelkedett az ára, amely igen szokatlan ilyen rövid távon. Őszre az árak szelídültek, szeptemberre már 0,7 százalékos csökkenést mértek a statisztikusok.

Mindezt visszaigazolja az Online Árfigyelő is, amely szerint a bolti kávék árai márciusban még mintegy 8 ezer forint körül mozogtak, ez pedig

október 13-ig 9 300 forint magasságába kúszott, de szeptember elején a 9 700 forintot is elérte az átlagos szint.

Az Online Árfigyelőben közel 200 kávé adatai szerepelnek kisebb-nagyobb kihagyásokkal, mi pedig leszűrtük azt a 126-ot, amelyből több hónapon keresztül rendelkezünk árakkal.

A KSH szerint egy 200-250 grammos bolti kávé ára 1800 forint körül mozog, ez 7-9 ezer forint egy kilogrammra vetítve.

A kávé is olcsóbb a diszkontokban

A nagyobb láncok között bontásból kiderül, hogy az átlagárak a diszkontokban a legalacsonyabbak, de ennek részben a szűkebb kínálat részeben pedig az oka, hogy a drágább márkák, mint a Lavazza, vagy a Café Frei és a Tschibo jellemzően a szupermarketek polcain érhetők el. Ez eredményezi azt is, hogy nagy a szórás a bolttípusok között, a diszkontokban lényegesen alacsonyabb kilogrammonkénti árakkal találkozhatnak a vásárlók, különösen a saját márkás termékek esetében. Ez a megállapítás nem "kávéspecifikus", gyakorlatilag bármely más termékre igaz.

A márkák szerinti bontásból is kiderül, hogy jelentős eltérés van az egyes kávék között, a Lavazza ára például amellett, hogy magasan az átlag felett mozog, drágult is az elmúlt hónapokban a hazai boltokban. Ezzel szemben a Lidl Bellarom márkája stabilabb és alacsonyabb árszinttel van jelen.

Mi történt a kávépiacon?

A kávé világpiaca az elmúlt tizenkét hónapban rendkívül volatilis volt. Az ICO (International Coffee Organization) kompozit indikátora szerint az árak februárban tetőztek, majd nyárra megnyugvás következett, mielőtt augusztus–szeptemberben ismét emelkedni kezdtek. Ez az áringadozás a szűk kínálat, a kedvezőtlen időjárás és a szabályozási bizonytalanságok kombinációjának következménye.

Az arabica kávé 2025 elején több évtizedes csúcsokat döntött a brazíliai szárazság miatt. Februárban pedig heves rali bontakozott ki a tőzsdén, miközben a készletek történelmi mélypontokra estek. A robusta ára is rekordközeli szinteket ért el 2024 második felétől a vietnámi kínálatszűke miatt, ezt az aszály és az esőzések miatti késlekedés okozta.

A szabályozási és kereskedelmi tényezők is jelentősen befolyásolták a piacot. Az EU erdőirtás-mentes szabályozása (EUDR) körüli bizonytalanság és a bevezetés halasztása 2025 során többször is felforgatta a kávépiacot, előrehozott beszerzéseket eredményezve. Emellett 2025. augusztus 6-án az Egyesült Államok 50%-os vámot vetett ki a brazil kávéra, amit a brazil exportőrök az arabica árrobbanás egyik fő okának tartanak, mivel ez a döntés a kereskedelmi útvonalak átrendeződéséhez vezetett.

A következő hónapokban a brazíliai időjárás, az amerikai–brazil vámok sorsa, valamint az EU-s EUDR-szabályozás véglegesítése döntően befolyásolhatja a kávé világpiaci árainak alakulását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images