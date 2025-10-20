Olyan csúcstalálkozó van készülőben, ami eldöntheti a befektetéseid sorsát

Csütörtök este jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy két héten belül a tervek szerint találkozik Vlagyimir Putyinnal Budapesten. A pontos időpont egyelőre nem ismert, a héten Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterek kezdik meg a csúcstalálkozó előkészítését. Várhatóan az ezzel kapcsolatos hírek fogják uralni a globális piaci hangulatot a következő napokban.
Az ukrajnai háború lehetséges lezárása mellett is vannak még „forró témák” jelenleg, melyekre érdemes lesz figyelni. Amerikában három kisebb bank problémáiról lehetett olvasni pénteken, de a potenciális veszteség mértéke egyelőre nem tűnik rendszerszintű kockázatnak. Emellett az amerikai-kínai vámháború hírei is érdemben befolyásolhatják a hangulatot. Az amerikai elnök másfél hete jelentette be, hogy november elsejétől 100%-os extra vámot vet ki minden kínai termékre, azóta ugyan kicsit enyhült a feszültség, de ahogy közeleg az időpont, úgy
lehetnek egyre feszültebbek a befektetők, ha nem lesz megállapodás.
