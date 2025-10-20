Olyan csúcstalálkozó van készülőben, ami eldöntheti a befektetéseid sorsát

A következő napokban is az amerikai és az orosz elnök tervezett budapesti csúcstalálkozójával kapcsolatos hírek határozhatják meg a nemzetközi piaci hangulatot. Ha felcsillan a háború lezárásának lehetősége, az jó hatással lehet a hangulatra, elsősorban a részvénypiacokon. A héten itthon a nemzeti ünnep miatt csak három kereskedési nap lesz, de a devizapiac csütörtökön és pénteken sem zár be. Az események közül ki kell emelni az MNB kamatdöntő ülését, melyen kiderülhet, hajlik-e a jegybank arra, hogy a kormány sürgetésének megfelelően csökkentse az alapkamatot, vagy legalábbis finomítson kicsit a kommunikáción.

Csütörtök este jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy két héten belül a tervek szerint találkozik Vlagyimir Putyinnal Budapesten. A pontos időpont egyelőre nem ismert, a héten Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterek kezdik meg a csúcstalálkozó előkészítését. Várhatóan az ezzel kapcsolatos hírek fogják uralni a globális piaci hangulatot a következő napokban.

Az ukrajnai háború lehetséges lezárása mellett is vannak még „forró témák” jelenleg, melyekre érdemes lesz figyelni. Amerikában három kisebb bank problémáiról lehetett olvasni pénteken, de a potenciális veszteség mértéke egyelőre nem tűnik rendszerszintű kockázatnak. Emellett az amerikai-kínai vámháború hírei is érdemben befolyásolhatják a hangulatot. Az amerikai elnök másfél hete jelentette be, hogy november elsejétől 100%-os extra vámot vet ki minden kínai termékre, azóta ugyan kicsit enyhült a feszültség, de ahogy közeleg az időpont, úgy

lehetnek egyre feszültebbek a befektetők, ha nem lesz megállapodás.