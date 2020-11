Fitch Solutions: Hiába lesz elnök Joe Biden, az új hidegháború szinte elkerülhetetlen

Joe Biden megválasztott elnök kormányzásának egyik legnagyobb kérdése, hogy milyen megközelítést alkalmaz majd Kínával szemben. Az általános vélekedés szerint a demokrata elnök hasonlóan keményen lép majd fel Kínával szemben, az eszközök terén azonban várható változás: az egyoldalú lépések helyét a multilaterális kereteken belül történő nyomásgyakorlás veszi át. Ezt az álláspontot osztja a Fitch Solutions is elemzésében, amely szerint Biden egy laza, európai és ázsiai szövetségeseket tömörítő nemzetközi koalícióban lép majd fel Kínával szemben mind a gazdaság, mind a geopolitika területén.

Az elemzőintézet emellett további újítást vár Trump Kína-politikájához képest abban, hogy Biden majd az egyes szakterületeken külön-külön konfrontálódik majd az ázsiai országgal, nem pedig olyan széles körű, mindenre kiterjedő fellépés-sorozatot indít, mint ahogy azt Trump tette (a kommunikációban legalábbis). A harmadik, és egyben legjelentősebb állítása a Fitch Solutionsnek, hogy Biden a gazdaságpolitika terén is ellensúlyozni fogja majd Kína térnyerését a csendes-óceáni régióban, főleg a csatlakozási tárgyalások újranyitásával az Átfogó és progresszív megállapodás a csendes-óceáni térség partnerségéről (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTP) nevű szabadkereskedelmi egyezményhez.

Mindhárom törekvés előtt azonban jelentős akadályok tornyosulnak a Fitch Solutions szerint, Donald Trump elnöksége idején ugyanis romlottak az ország biztonságpolitikai és kereskedelmi kapcsolatai a szövetségesekkel. Ezek a súrlódási pontok vélhetően aláásták az ázsiai és európai vezetők bizalmát az amerikai kormányzattal szemben, így Bidennek első körben ezt a bizalmat kell újjáépítenie. A Fitch Solutions szerint mivel a geopolitikai verseny a következő néhány évben élesedni fog az Egyesült Államok és Kína között, így sok ország az indiai-csendes-óceáni térségben egyelőre nem fog nyíltan állást foglalni egyik fél mellett sem.

Noha a Fitch elemzése kifejezetten óvatos volt azzal kapcsolatban, hogy Biden megválasztásával azonnal rendeződni fognak a kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatok a szövetségesek és az Egyesült Államok között, a választás utáni hetekben egyfajta eufórikus hangulatot látunk az európai vezetők körében, akik szívélyes gratulációjukban nem is igyekeztek leplezni, hogy a számukra kedvezőbb forgatókönyv valósult meg az amerikai elnökválasztáson. Sőt, alig pár nappal a demokrata győzelem után európai részről az is felmerült, hogy akár a kereskedelmi tárgyalásokat is újrakezdhetik a felek. Így tehát azt gondolhatjuk, hogy a transzatlanti kapcsolatok helyreállítása gyorsabb lehet, mint ahogy azt az óvatos előrejelzések jósolták. Az ázsiai térségben viszont nem ez a helyzet, Japán esetén például azt látjuk, hogy a bizalom kevésbé áll helyre, és a térség államai alighanem valóban a kivárásra és alkalmazkodásra játszanak majd.