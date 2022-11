Putyin kegyeit keresi a bajkeverő diktátor – Mit művel „Afrika Észak-Koreája” korunk egyik legvéresebb polgárháborújában?

Remény csillant föl korunk egyik legvéresebb polgárháborúja, az etióp polgárháború lezárására, miután fegyverszüneti tárgyalásra ültek le Dél-Afrikában a kormányerők és Tigré tartomány lázadói. A tűzszünet és a béke legnagyobb gátja a szomszédos Eritrea lehet, amely az etióp kormányerők oldalán avatkozott be a háborúba, és történelmi sérelmeiért akar revansot venni a tigréi lázadókon. Az „Afrika Észak-Koreájának” nevezett államot lassan három évtizede irányítja örökös diktátora, Isaias Afwerki, aki általános választásokon még soha nem mérette meg magát. Eritreából igazi katonaállam lett, és az etiópiai polgárháború miatt a helyzet tovább romlott, válogatás nélkül sorozzák be ugyanis az állampolgárokat a hadseregbe. Közben Afwerki már jó ideje Vlagyimir Putyin kegyeit keresi, számos alkalommal Oroszország oldalán voksolva az ENSZ-szavazásokon, Moszkva azonban egyelőre nem törekszik közelebbi viszonyra az afrikai latorállammal.

Fegyverszüneti tárgyalások az etióp polgárháborúban

Október 24-én, hétfőn a dél-afrikai fővárosban, Pretoriában tárgyalóasztalhoz ült a korunk egyik legvéresebb polgárháborújában, az etiópiai polgárháborúban harcoló két fél, Abij Ahmed miniszterelnök kormánya, illetve a lázadó Tigré tartományt képviselő Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF). A legtöbb afrikai országot tömörítő Afrikai Unió (AU) vezette fegyverszüneti tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak, a dél-afrikai kormány bejelentése szerint vasárnap érnek véget. A vérontás befejezésére afrikai, amerikai és európai vezetők mellett Ferenc pápa is fölszólított.

A 2020 novemberében kezdődött polgárháborúban már több százezren vesztették életüket. Kezdetben a TPLF csapatai értek el sikereket, és tavaly év végén már az etióp fővárost, Addisz-Abebát fenyegették, de aztán fordult a kocka, és Abij Ahmed kormányerői kerekedtek felül. Jelenleg a harcok már Tigré tartományban folynak, ahol humanitárius katasztrófa bontakozott ki. Az etióp polgárháborúról ezekben a cikkeinkben írtunk bővebben:

Eritrea és Etiópia

A polgárháborúban a kormányerők oldalán már a kezdetektől részt vett az Etiópiával északkeletről szomszédos Eritrea is. A két ország az elmúlt évtizedekben véres harcokat vívott egymással. Eritrea 1889-től olasz gyarmat volt, majd a II. világháború alatt, 1941-ben brit protektorátus lett 1951-ig. Ezután az országot egyesítették a független Etiópiával, melynek uralkodója akkoriban az utolsó etióp császár, Hailé Szelasszié volt.

Hailé Szelasszié etióp császár John F. Kennedy amerikai elnök és a First Lady, Jacqueline Kennedy társaságában 1963. október 1-jén. Forrás: Robert Knudsen / John F. Kennedy Elnöki Könyvtár és Múzeum / Wikimedia Commons

1961-ben Eritrea függetlenségi háborút indított Etiópia ellen. Hailé Szelasszié uralmát 1974-ben a kommunista Derg mozgalom buktatta meg, amely a Szovjetunió csatlósává tett az országot. A függetlenségi háború folytatódott, melynek fő ereje az Eritreai Népi Felszabadítási Front (EPLF) volt, amely maga is marxista-leninista katonai-politikai formációként működött, ahogy fő ellenfele, a Derg.

Az EPLF időközben összefogott a Derg hatalma ellen küzdő etióp lázadók koalíciójával, melynek fő ereje éppen a Tigréi Népi Felszabadítási Front volt.

1991-ben, a Szovjetunió felbomlásának évében, az etiópiai és az eritreai lázadók legyőzték a Derget, Etiópiában pedig olyan hatalom jött létre, amelynek vezető ereje a TPLF lett. A modern Etiópia szövetségi állam lett, Eritreában viszont 1993-ban népszavazást tartottak, ahol 99 százaléknyian a függetlenségre voksoltak. Így még abban az évben létrejött a szuverén, nemzetközileg elismert Eritrea az ENSZ 182. tagállamaként.

Etiópia és Eritrea kezdetben barátságos viszonyt folytatott egymással, majd később határvita tört ki köztük, amely 1998 és 2000 között véres háborúban kulminálódott, amelyben legalább 70 ezer ember vesztette életét. A TPLF dominálta Etiópia és az ország örökös diktátora, Isaias Afwerki vezette Eritrea halálos ellenségekké váltak. A háború 2000-ben fegyverszünettel ért véget, békekötésre csak sokkal később, 2018-ban került sor, amelyet az abban az évben megválasztott etióp miniszterelnök, Abij Ahmed hozott tető alá, és amiért egy évvel később meg is kapta a béke Nobel-díjat.

Abij Ahmed győzelme a TPLF hatalmának végét jelentette, amely azonban ebbe nem tudott beletörődni – ez vezetett az etióp polgárháború kirobbanásához.

Az etióp kormányfő a lázadó tigréiek elleni küzdelemben már a kezdetektől számíthatott Eritrea diktátorára, aki a polgárháborúba való beszállással revansot vehetett azon a TPLF-en, amellyel az 1990-es évek elején még együtt küzdött a Derg ellen, majd az 1990-es évek végén már egymás ellen harcoltak. A történelmi sérelmek erőteljesen hozzájárulnak az etióp polgárháború kegyetlenségéhez, amelyben jelentések szerint éppen az eritreai hadsereg jár élen.

Isaias Afwerki eritreai elnök és Abij Ahmed etióp miniszterelnök 2019. március 3-án. Forrás: Etiópiai miniszterelnöki hivatal / Wikimedia Commons

Örökös diktátor

Az 1946-ban, a mai eritreai fővárosban, Aszmarában született Isaias Afwerki már 20 évesen csatlakozott az eritreai függetlenségi mozgalomhoz. 1967-ben Kínába ment, ahol ideológiai és katonai kiképzésben részesítették, a kommunista Kína ugyanis fegyverrel és pénzzel támogatta a függetlenségi mozgalom vezető erejét, az Eritreai Felszabadítási Frontot (ELF), melynek Afwerki is tagja lett.

1970-ben létrejött az Eritreai Népi Felszabadítási Front (EPLF), amelynek Afwerkit már egyik vezetőjévé, 1987-ben pedig a főtitkárává nevezték ki. Mikor Eritrea 1993-ban elnyerte függetlenségét, Afwerkit az új nemzetgyűlés elnökké választotta. Az EPLF-et átnevezték a Demokrácia és Igazságosság Népi Frontjára (PFDJ), amely a mai napig Eritrea egyetlen legális pártja.

Afwerki Eritreáját sokan „Afrika Észak-Koreájának” nevezik, ugyanis a diktátor hasonló teljhatalommal kormányoz, mint Kim Dzsongun a kommunista országban. Az EPLF ideológiája maga is a kommunizmus volt a függetlenségi harc idején, de Eritrea függetlensége után az utódpárt megszabadult az ideológiai „ballasztoktól”. Afwerki kezdetben még Amerika-ellenes sem volt – amely mára az első számú ideológiai meghatározójává vált –, sőt Bill Clinton amerikai elnök még „reneszánsz afrikai vezetőnek” nevezte az egyre diktatórikusabb módon kormányzó vezetőt.

A 2001-re tervezett elnökválasztást határozatlan időre elhalasztották, és azóta sem tartották meg.

Afwerki és pártja így demokratikus választáson még soha nem mérette meg magát,

sőt az Észak-Koreához hasonló egypártrendszerekben szokásos álválasztásokat sem tartanak. Potenciális ellenfeleit sorra eltávolította, saját kezébe koncentrálta a sajtót. Eritreának nincs alkotmánya, nincs működő magánszektor, azonban annyira nem zárt ország, mint Észak-Korea. Utóbbiból például nem lehet csak úgy „ki-be járkálni”, Eritreába viszont egy úgynevezett „diaszpóraadó” ellenében vissza lehet térni. Sokan menekülnek el: 2014 és 2016 között például az afrikai államok közül Eritrea adta a legtöbb Európába menekülőt.

Az afrikai ország Észak-Koreához hasonlóan igazi katonaállammá lett, leszámítva, hogy nem rendelkezik atomfegyverekkel. Eritreában minden állampolgárt besoroznak a hadseregbe, kivéve a katonai szolgálatra alkalmatlanokat, illetve a házas és gyermeket nevelő nőket, egyébként a férfiak és a nők is hadkötelesek. Ráadásul 2002 óta a sorkatonaságnak nincs időbeli határa, így adott esetben valaki évekig, évtizedekig is sorkatonaként élheti az életét, az állam teljesen rendelkezik az élete fölött – ez már kényszermunkának, sőt rabszolgaságnak tekinthető. Nem ritka, hogy 50-es, 60-as éveikben élők is szolgálnak a hadseregben.

Az etiópiai polgárháborúba való belépés után még durvább lett a helyzet: a már sorkatonai szolgálatukat teljesítettek közül is sokakat újra besoroznak és harcolni küldenek, nőket és idősebb férfiakat is.

Már több tízezer újonnan besorozott katonát küldhettek Etiópiába, egész pontosan Tigré tartományba, ahol most a legnagyobb harcok folynak.

Afwerkinek nem az etiópiai polgárháborúba való belépés az első kalandor külpolitikai-katonai vállalkozása. Ilyen volt az 1998 és 2000 közötti, Etiópiával vívott véres határháború, melynek során az Egyesült Államok is szembefordult a korábban támogatott vezetővel, Etiópia oldalára állva. Innen datálódik a diktátor Amerika-ellenessége. 2008-ban Eritrea megtámadta a kevesebb mint 1 milliós lakosú szomszédos országot, Dzsibutit. A pár napos háborút követően a két ország a viszonyát csak tíz évvel később normalizálta.

Donald Rumsfeld egykori amerikai védelmi miniszter és Isaias Afwerki eritreai elnök Aszmarában 2002. december 10-én. Forrás: Helene C. Stikkel / Wikimedia Commons

Afwerki az országával nem is szomszédos Szomália belügyeibe is beavatkozott, ahol fegyverekkel támogatta az ország jó részét uraló iszlamista terrorszervezetet, az al-Shababot. Ugyancsak támogatta Szaúd-Arábiát a jemeni hútik elleni harcában. Az Eritreával szomszédos Szudánban lázadó csoportokat támogatott, amivel kivívta a szudáni vezetés haragját, amely egyébként Etiópiával is rossz viszonyban van, és valószínűleg titokban támogatja a tigréi lázadókat.

A Dzsibuti elleni háború és az al-Kaidával szövetséges al-Shabab támogatása miatt az ENSZ 2009-ben szankciókkal sújtotta Eritreát, melynek része volt a fegyverembargó, illetve politikai és katonai vezetők pénzügyi szankcionálása. Az ENSZ-szankciókat csak 2018-ban törölték el, azóta azonban az Egyesült Államok új szankciókat vetett ki az eritreai hadseregre és az állampártra, ami azonban csak erősítette és megtámogatta Afwerki Amerika-ellenességét. Amerika, Ausztrália és több európai ország nemrég elítélte Eritreának az etióp polgárháborúban való részvételét.

Az etiópiai békére nézve jelenleg az egyik legnagyobb fenyegetést az eritreai diktátor jelenti, aki számára létkérdés a tigréi lázadók legyőzése, ugyanis attól tart, ha ismét ők jutnának hatalomra Etiópiában, a szomszéd ország Eritrea ellen vonulna, és megdöntené Afwerki hatalmát.

Egy a TPLF fölötti totális etióp-eritreai győzelem viszont fontos tényezővé tenné a diktátort. Épp ezért az eritreai diktátor vélhetően mindent megtesz, hogy elgáncsolja a héten kezdődött fegyverszüneti tárgyalásokat.

Az orosz kapcsolat

Afwerkit dühödt Amerika-ellenessége természetes módon Kína és Oroszország csatlósává teszi. Kína irányába már csak azért is gyengéd érzelmeket táplál a diktátor, hiszen húszas évei elején ott kapott ideológiai és katonai kiképzést. Oroszországgal való barátkozása viszont viszonylag új, hiszen Moszkva még Szovjetunió név alatt korábban a Derg vezette szocialista Etiópiát támogatta, amely ellen Afwerki is küzdött.

Eritrea azonban az ukrajnai háborúban nyíltan Oroszország mellé állt.

Mikor az ukrajnai invázió kezdetét követően, március 2-án az ENSZ Közgyűlésben Oroszország elítéléséről szavaztak, illetve felszólították Moszkvát csapatai kivonására, mindössze öt ország voksolt nemmel a határozatra: Oroszország, Fehéroroszország, Szíria, Észak-Korea és Eritrea. Később Oroszország mellett egyedüliként Eritrea szavazott nemmel egy ENSZ emberi jogi vizsgálat elindítására Ukrajnában.

Fehéroroszország, illetve Szíria diktátora Putyinnak köszönheti hatalma fennmaradását, Észak-Korea pedig az első számú latorállamként szinte természetes módon lett Oroszország partnere, így a sorban Eritrea az egyetlen, első látásra oda nem illő szereplő. Főleg úgy, hogy Moszkvának egyelőre kevés érdekeltsége van az afrikai országban, de Afwerki arra számít, hogy ez idővel változni fog, és például az oroszok haditengerészeti logisztikai bázist hoznak létre Eritrea vörös-tengeri partján, ami geopolitikai helyzetét tekintve valóban fontos partszakasznak számít. Úgy tűnik azonban, Oroszország inkább a Szudán vörös-tengeri partján található Port Szudánban hozna létre katonai bázist.

Eritrea térképe. Forrás: Európai Bizottság / Wikimedia Commons

Afwerki már régóta igyekszik Vlagyimir Putyin barátságát elnyerni, ehhez képest a két elnök kétoldalú tárgyaláson még soha nem találkozott egymással, annak ellenére, hogy mindketten már több évtizede hatalmon vannak. 2014-ben, a Krím önkényes elcsatolása után Eritrea első országként küldte külügyminiszterét a félszigetre. Úgy tűnik azonban, hogy az eritreai diktátor látványos Amerika-ellenessége és az Oroszország figyelmének felkeltésére szolgáló állhatatos erőfeszítései eddig nem sok eredményt hoztak.

Címlapkép: Egy tank roncsa Eritreában 2019-ben. Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images