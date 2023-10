Évtizedes konfliktus oldódhatott meg a Kaukázusban – Ki járt a legjobban ezzel a villámháborúval?

Cikksorozatunk előző két része itt olvasható:

A 2020-ban fellángoló második karabahi háború ismét napirendre helyezte az évtizedek óta meglévő azeri-örmény ellentéteket, ezzel együtt pedig a Kaukázus kiemelt szerepét a török külpolitikában. A kaukázusi helyzet két okból is érdekes: a török-azeri kapcsolatrendszeren keresztül bepillantást nyerhetünk egy kölcsönösen előnyös szövetségesi viszonyrendszerbe, melyből Ankarának a régión belül meglehetősen kevés van, illetve láthatjuk azt, hogy a térség népeibe évszázadok alatt beépült társadalmi/történelmi jellemvonások hogyan tudnak még napjainkban is külpolitikát befolyásoló tényezővé válni.

A Hegyi-Karabahot magában foglaló terület ellenőrzéséért folytatott harcok 2020. szeptember 27-én, egy közel harminc esztendős tűzszünetet követően lángoltak fel Baku és a nemzetközileg el nem ismert, döntően örmények lakta Hegyi-Karabahi Köztársaság között. Az azeri csapatokat Törökország, míg a karabahit Örményország támogatta. A karabahi régió nemzetközi jogi viszonylatban de jure Azerbajdzsán része, azonban irányítását de facto Jereván végezte.

Az azeri-karabahi-örmény konfliktus másfél hónapnyi küzdelem után, 2020. november 10-én hivatalos tűzszünettel végződött.

A megegyezés alapján, mindkét fél az addigi (november 9-ig) kontrollált területek fölötti ellenőrzés gyakorlását folytathatta a továbbiakban, Örményország pedig garantálta, hogy az enklávé további területeit is átadja Bakunak. A fentiek mellett a felek beleegyeztek abba, hogy a további konfliktusok elkerülése érdekében Oroszország kis létszámú békefenntartót vezényeljen a térségbe.

A konfliktus lefutása alatt az azeri fél katonai fölénye lényegében végig megkérdőjelezhetetlen volt, sikerükhöz pedig nagyban hozzájárultak mind a Törökország által nyújtott szállítmányok, mind pedig az Ankara által Baku „rendelkezésére bocsátott”, Szíriából átdobott fegyveresek.

A kaukázusi konfliktusba történő beavatkozással Törökország egyszerre három fronton igyekezett saját helyzetét javítani: a tradicionálisan jó török-azeri viszony további elmélyítése, valamint Örményország további meggyengítése egyszerre van jótékony hatással a nacionalista török politikára, valamint Ankara és Baku kereskedelmi kapcsolataira. Azerbajdzsán területi terjeszkedése, és régión belüli megerősödése utat nyithat Törökország számára Belső-Ázsia felé, mindemellett akadályozhatja mind Irán, mind pedig Oroszország Kaukázusban történő térnyerését.

Ankara és Baku kapcsolata Azerbajdzsán 1918-as létrejöttétől – egy rövid, 2009-es konfliktust illetve a szovjet-érát leszámítva – lényegében folyamatosan barátinak tekinthető. Mind a két állam kölcsönösen hivatkozik az „egy nemzet, két állam” koncepcióra, melynek alapját a két nép közös történelmi eredete adja: a nemzetközi kapcsolatok rendszerében korántsem egyedülálló jelenség az, hogy egy-egy állam a társadalomban általánosan kialakult pozitív kép miatt ápol jó kapcsolatokat társaival.

Az ilyen konstrukciók nemzetközi politikában betöltött szerepe azért sem elhanyagolható, mert az államok közötti, mély gyökerekkel rendelkező pozitív vagy negatív kapcsolatok jelentősen megkönnyíthetik, vagy megnehezíthetik a konfliktusok kezelését.

Látható tehát azt, hogy a szoros szövetségi rendszer kialakításában milyen fontos szerepet kapnak a stabil „alapok”. Az alapok fölött azonban kivétel nélkül szükség van olyan közös érdekekre is, melyek hosszú távon gyümölcsözővé tudják tenni a két állam kapcsolatát. A gyengélkedő török gazdaság számára kiemelt prioritással bír az Azerbajdzsánon át érkező magas minőségű fosszilis tüzelőanyagok zavartalan áramlása. Az azeri földgáz felvásárlásának energetikabiztonsági szemszögből kiemelt jelentősége van: Ankara három legfontosabb beszállítója gáz esetén Azerbajdzsán, Irán, valamint Oroszország (utóbbi adta a török import 80%-át 2022-ben). Ebben a helyzetben magától értetődő az, hogy Törökország igyekszik a vele szövetségesi viszonyban lévő Bakut előnyben részesíteni, a regionális ellenfél Teheránnal, valamint Moszkvával szemben.

Azerbajdzsán oldaláról a gazdasági mellett biztonságpolitikai előnyei is felfedezhetőek a szövetségesi kapcsolatnak:

valószínű az, hogy a hegyi-Karabah régióban kirobbanó 2020-as konfliktus jelentősen kisebb intenzitással zajlott volna le abban az esetben, ha Baku nem tudja maga mögött a török hadsereg támogatását.

A török fél technikai támogatása által Baku megkérdőjelezhetetlen előnyre tett szert a konfliktus során, Azerbajdzsán számára tehát Törökország egyfajta védelmező szerepet is betölt, mind a szomszédos Örményország, mind pedig az egyre inkább terjeszkedő Irán ellen.

️The Ministry of Defense of Azerbaijan publishes footage of new attacks on Armenian positions and columns of military equipment in Nagorno-Karabakh, carried out by a Bayraktar TB2 UAV. pic.twitter.com/RcvXFTYJie