Ez a város lehet a magyarok új kedvenc tengerparti üdülőhelye

Lengyelország egyre népszerűbb a magyar turisták körében, és a Wizz Air új járatai tovább erősíthetik ezt a tendenciát, idén ugyanis közvetlen járat fog indulni a Balti-tenger partján fekvő Gdańsk-ba Budapestről. A közvetlen légi járatok korábban is jelentős turisztikai növekedést eredményeztek, ahogy azt az izraeli és skandináv turisták számának ugrásszerű emelkedése is bizonyítja, az új "coolcation" trend pedig kedvez a lengyel tengerpartnak, ahol a20 fok körüli vízhőmérséklet vonzó alternatívát kínál a sokszor túlzsúfolt, forró mediterrán nyaralóhelyekkel szemben – mondta el a Portfolio-nak Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet magyarországi irodájának vezetője.

A turisztikai ügynökség a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy idén is folytatja "Lengyelország több mint gondolnád" elnevezésű magyarországi kampányát, amelynek célja, hogy a már jól ismert és a magyar utasok körében közkedvelt desztinációkon túl – mint Krakkó, Wieliczka és Zakopane – az ország más régióira is felhívja a figyelmet.

A lengyel sajtó a téli időszakban már évek óta olyan szalagcímekkel jellemzi a magyar turisták jelenlétét, mint "ellepték a magyarok Zakopanét", "csak magyar szót hallani", vagy "magyar invázió" indult. A statisztikák alapján a tátrai régióban az arab turisták után a magyarok vannak jelen a legnagyobb számban, ami jól mutatja, hogy Lengyelország ebben az évszakban különösen vonzó célpont a hazai utazók számára.

Budapestről azonban idén több új lengyel város elérhetővé válik közvetlen járattal: nyártól Varsó mellett Wrocław és Gdańsk is szerepel a Wizz Air kínálatában. A légitársaság a városokba július elejétől indít járatot heti három, illetve két alkalommal.

Wrocław Lengyelország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, amely történelmi óvárosával és egyedi törpeszobraival vált nemzetközileg is ismertté. fotó: Getty Images

Minden korosztály számára megfelelő célpont lehet Lengyelország

Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet magyarországi irodájának igazgatója szerint a lengyelországi turizmusnak többféle célközönsége is van Magyarországon.

Az egyik csoportot azok alkotják, akik a 60-70-80-as években megismerték és megszerették Lengyelországot, most 50-70 évesek, van pénzük, idejük és nosztalgiázni szeretnének. Ők gyakran hosszabb időre, 5 naptól 2 hétig terjedő időszakra utaznak, és sokszor lakóautóval érkeznek.

A másik csoportot a standard programokra vágyók alkotják, akik Krakkót, Auschwitzt, Wieliczkát és Zakopanét látogatják meg. Ők jellemzően 30-60 év közöttiek, 1-3 napot töltenek az országban, télen síelnek, vagy csak a hóra vágynak, nyáron kirándulnak, Dunajeci tutajozásra mennek, vagy Krakkóban várost néznek.

A Gdańsk-Budapest járat esetében a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet elsősorban a fiatal, city break típusú turizmusra vágyó utasokra (20-45 évesek), valamint családokra számít, akiknek nem a tengerparti napozás az elsődleges, hanem az aktív feltöltődés programokkal, városnézéssel, múzeumlátogatással.

Emellett vonzó lehet azok számára is, akik új, megfizethető, 2-3 napos desztinációkat keresnek, és a város sokszínűsége vonzza őket. A magyarok jellemzően olcsóbb szállásokat, lakásokat, privát szálláshelyeket keresnek, és 2-4 napra utaznak.

Ez lehet a magyarok új kedvenc tengerparti üdülőhelye

Gdańsk, a Balti-tenger partján fekvő város, történelmi és kulturális öröksége miatt régóta ismert úti cél: óvárosa a világörökség része, és a közeli Gdyniával és Sopotttal együtt alkotja a Hármasvárost. A Wizz Air júliustól háromszor repül majd a régióba, aminek turizmusára a tapasztalatok szerint a közvetlen járatok jelentős hatással lehetnek.

A Balti-tenger menti lengyel üdülővárosok összefüggő homokos tengerparttal, 17–20 °C-os vízhőmérséklettel és 30 fok alatti nyári levegőhőmérséklettel ideális alternatívát kínálnak azoknak, akik a pihenést nem extrém melegben keresik. Fotó: Getty images

“Amikor a Ryanair és a Wizz Air közvetlen járatokat indított Tel-Avivból Krakkóba és Gdańskba (2016-2019 között), az izraeli turisták száma többszörösére nőtt – 2019-ben már több mint 150 000 izraeli turista fordult meg Krakkóban. A helyi vendéglátóipar gyorsan alkalmazkodott: megjelentek a héber nyelvű étlapok és bővült a zsidó kulturális fesztiválok kínálata” - részletezte Farkas Melinda.

A szakember szerint hasonló növekedés volt megfigyelhető a skandináv országokból Gdańsk irányába is, miután beindultak a norvég és svéd járatok (Oslo, Stockholm, Göteborg) 2015-ben. Jelenleg a Hármasváros (azaz a szinte összeépült Gdańsk, Gdynia és Sopot) környékére a skandináv térségből érkezik a legtöbb utazó, a második helyen pedig Németország áll, több mint 1,5 millió látogatóval 2023-ban.

Farkas Melinda kiemelte, hogy érdekes tendenciát mutat a cseh látogatók növekvő száma: bár korábban nem volt jellemző, hogy a csehek Lengyelországba utaztak volna, a pandémia alatt, amikor csak a Cieszyn-i határon keresztül lehetett külföldre utazni, ez megváltozott.

Kezdetben csak vásárolni jártak át, később azonban egyre több helyet fedeztek fel Lengyelországban. A turisztikai ügynökség promóciós tevékenységnek köszönhetően 2024-re Lengyelország rendkívül népszerűvé vált a cseh turisták körében. A cseh lapokban "A Balti-tenger az új Adria" címmel jelentetek meg cikkek, utalva arra, hogy az emberek ide menekülnek a forró tengerpartok elől"

- mondta.

Mediterrán hőség helyett coolcation



Az utóbbi években az egyre intenzívebb nyári hőség új utazási irányzatot hozott magával: teret nyert a „coolcation”, amelynek lényege, hogy a nyaralók tudatosan hűvösebb éghajlatú, kevésbé forró úti célokat választanak a klasszikus, déli nyaralóhelyek helyett. A szó az angol cool (hűvös) és vacation (vakáció) összevonásából származik. Lengyelország, különösen a Balti-tenger menti térsége, jól illeszkedik ebbe az új trendbe: több száz kilométeres, összefüggő homokos tengerparttal, 17–20 °C-os vízhőmérséklettel és 30 fok alatti nyári levegőhőmérséklettel ideális alternatívát kínál azoknak, akik a pihenést nem extrém melegben keresik. A kevésbé zsúfolt, természetközeli környezet és a klímabarát utazási döntések felértékelődése Lengyelország tengerparti régióit a „coolcation” felfutásának egyik nyertesévé teheti a következő években.

Gdańsk azonban nem csak a tengerpart miatt vonzó úti cél: minden évben július 26. és augusztus 17. között rendezik meg a Szent Domonkos vásárt az óvárosban, amely több, mint 750 éves múltra tekint vissza és országos, valamint európai szinten is az egyik legnagyobb szabadtéri fesztivál. A vásár ideje alatt a város utcái megtelnek kézműves árusokkal, gasztronómiai különlegességeket kínáló standokkal, koncertekkel és kulturális programokkal.

A színes házakkal teli óváros, a Neptun-kút, az Artus udvar és a Długa utca minden évszakban tökéletes célpont lehet a Gdańskba látogatók számára. fotó: Getty Images

A városban ősszel és télen is számos látnivaló várja a turistákat: a színes házakkal teli óváros, a Neptun-kút, az Artus udvar és a Długa utca minden évszakban tökéletes célpont.

Farkas Melinda kiemelte, hogy Gdańsk különlegességei közé tartoznak a modern és izgalmas múzeumok is. A második világháborús múzeum nyolc szintes kiállítással mutatja be a történelmet, éppen azon a helyen, ahol a II. világháború kitört. A Szolidaritás Központ Lech Walesa és a Szolidaritás mozgalom történetét dolgozza fel, de érdemes meglátogatni a térség legismertebb természeti kincsét bemutató borostyán múzeumot is.

Emellett lehet biciklizni a tengerparton, ellátogatni a Słowinski Nemzeti Park dűnéire és a Hel-félszigetre, Gdyniába a hajógyárba vagy Sopotba a mólóra. Karácsonykor Gdańsk-ban (november 23-tól december 23-ig) vásár várja a látogatókat, amely 2024-ben Európa legszebb karácsonyi vására címet is elnyerte.

Gdańsk ad otthont Európa egyik legnépszerűbb karácsonyi vásárjának is. fotó: Getty Images

“A cél, hogy a fiatalok számára is elérhető legyen Lengyelország, amihez nagy segítséget nyújt az új járat, hiszen Gdańsk eddig nehezen, vagy csak drágán, átszállással volt elérhető” - összegezte.

A cikk megjelenését a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet támogatta.

Címlapkép forrása: PATSTOCK via Getty Images