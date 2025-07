Trump a szakadék széléről hozta vissza a dollárt, a forintot is meghintáztatták

Nagyon gyorsan és hevesen reagál a dollár a Trump–Powell konfliktus újabb felvonására. Most hogy a Fed-elnök jelezte, hogy nem kíván távozni, valamint az amerikai államfő is tagadta, hogy kirúgná, a zöldhasú visszaerősödött 1,162-ig az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint is rajtavesztett a fordulaton: miután 341 alá is leszúrt a kurzus, most már 344-ig korrigált vissza.