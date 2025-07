Az Amerikával és Ukrajnával folytatott béketárgyalások eredménytelenül zárultak, a háború folytatódik tovább, az orosz haderő minden erejét bevetve – nyilatkozta több orosz szakértő, katonai blogger az MK.ru-nak.

Egy „Revizionista” nevű blogger azt írja: teljesen eredménytelenül zárultak az Ukrajnával és Amerikával zajló tárgyalások, innentől fogva

„nincs miért szégyenkezni” az Ukrajnával szembeni támadásokban.

Több orosz blogger is rámutat: az Egyesült Államok ismét szállítja a fegyvereket Ukrajnának, a napokban Kijev 155 milliméteres tüzérségi lőszereket és GMLRS-rakétákat vett át, Washington közben újabb szankciókat készít Moszkvával szemben. A bloggerek arra utalnak: emiatt döntött úgy Moszkva, hogy példátlan intenzitással támadja Ukrajna fővárosát, mostantól nem fogja vissza magát az orosz haderő.

Trump nem béketeremtő. Ő egy haszonleső, globális szinten. Nem akar békét, lóvét akar, pénzt, csillogást. A világ vezetője lett, de a világ most lázad. A bankárok magukhoz édesgették. Bármi lesz is, csak egy út van előre: egy új háború a gyarmatosítók megbízásából”

– mondta az amerikai elnökről Alekszander Szladkov orosz blogger, aki szerint Trump nem fog elbírni Oroszországgal (vagy Kínával), ezért Iránt fogja megtámadni legközelebb.

Orosz és oroszbarát bloggerek 2022 óta hangoztatják azt, hogy Oroszország eddig „visszafogta magát” és bizonyos események következtében „most aztán már tényleg megmutatja, mit tud”. Elsöprő orosz offenzívát vártak Moszkva barátai 2022 őszén az ukrán ellentámadás után, 2023-ban a nyári offenzíva után, a 2024-es kurszki csata után és az orosz bombázók ellen zajló 2025-ös Pókháló-hadművelet után is.



Tény, hogy az elmúlt hetekben az Ukrajna elleni orosz dróntámadások minden korábbnál intenzívebbek voltak, tegnap például több mint 700 drónt indítottak az oroszok Kijev ellen. Ez ugyanakkor nem azzal magyarázható, hogy Trump ismét fegyvereket akar küldeni Ukrajnának és Oroszország eddig „hagyta magát,” de most "bekeményít," hanem azzal, hogy mostanra épültek ki az orosz hadiipari kapacitások, melynek köszönhetően az oroszok példátlan mennyiségű drónt tudnak Ukrajna ellen indítani. Mindemellett az amerikai utánpótlás bizonytalansága miatt Kijev légvédelmi képességei is jelentősen redukálódtak tavasz óta.

