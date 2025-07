Háború robbant ki két ország között: F-16-osokat is bevetettek, ezrek menekülnek

Tűzharcba keveredtek egymással csütörtök hajnalban a kambodzsai és a thai erők, miután az elmúlt napokban a felek között folyamatosan növekedett a feszültség. A vita tárgyát egy több mint ezeréves templom hovatartozásának kérdése jelenti, amelyet mindkét fél magáénak követel. Az összecsapásokban legalább két thai civil meghalt, valamit másik kettő megsebesült.

A thai hadsereg közleménye szerint bevetették a légierőt is, ellenséges katonai állásokat támadtak. Bangkok leszögezte, hogy összesen hat darab F-16-os vadászgép várja a parancsokat.

Phnom Penh eltúlzottnak nevezte a szomszédos ország katonai reakcióját, azzal vádolva Thaiföldet, hogy szándékosan szegte meg a feszültség enyhítésére irányuló megállapodást. Ezzel a thai kormány nem ért egyet, szerintük éppen a Kambodzsa volt az agresszor, ugyanis az Richa Suksuwanont ezredes, a thai hadsereg szóvivő-helyettese állítása szerint a szovjet időkből származó BM-21 rakétákkal támadta a határ menti Surin tartományt, ezekben a támadásokban sérült meg legalább két katona. Sutthirot Charoenthanasak, a Surin tartománybeli Kabcheing kerület vezetője szerint az összecsapások hírére eddig már 40 ezer embert evakuáltak biztonságosabb területre.

Közben megjelentek az első felvételek az összecsapásokról, ezek alapján már a tüzérséget is bevetették:

Más leírások alapján a felek különböző páncélosokat vonultattak fel a határ közelében, köztük harckocsikat is:

Major clashes have erupted this morning at several points along the border between Cambodia and Thailand, with significant escalation being seen as both sides have begun to utilize multiple-launch rocket systems and armored vehicles, including tanks. Amidst the clashes, Cambodia… pic.twitter.com/NVeylbR3HV https://t.co/NVeylbR3HV