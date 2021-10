Így halad az észak-budai bevásárlóközpont teljes felújítása (képek)

2021 tavaszán indította el az EuroCenter felújítását a Wing, az építkezés naponta mintegy 300 fő részvételével zajlik annak érdekében, hogy jövő tavasszal átadhassák a kívül-belül teljesen megújult bevásárlóközpontot. A felújítás eredményeként a környezettudatos és fenntartható megoldások kerülnek majd előtérbe, amellett, hogy a fejlesztő arra is törekszik, hogy az odalátogatóknak élményszerű legyen a bevásárlás. Íme egy képgaléria arról, hogyan halad a III. kerületi bevásárlóközpont felújítása, valamint átalakulása.

Folyamatos fejlődés alatt áll Óbuda: lakóparkok, irodaházak, multifunkcionális projektek is épülnek, és már meglévő épületek születnek újjá. Utóbbira példa az EuroCenter, a rekonstrukciós munkálatok során kívül-belül megújul az épület, új funkciókkal bővül, illetve a teljes bevásárlóközpont jelentős energetikai korszerűsítésére is sor kerül, amellyel számottevően csökken majd az épület zajkibocsátása, valamint a levegőszennyezés.

Egy korábbi interjúban Takács Ernő, a Wing portfólióért felelős vezérigazgató-helyettese a várható szolgáltatások köréről is beszámolt:

A felújítást követően egy 25 ezer négyzetméter bérbe adható területű, közel 100 üzletegységből álló, elsősorban szolgáltató funkciót betöltő kereskedelmi üzletközponttá alakítjuk az EuroCentert. A mozi megmarad, de felújítjuk, valamint átépítjük a szerkezetet és a teljes gépészet, illetve az épülettechnika is megújul. A bérbe adható terület nő, de a kereskedelmi terület nem, hiszen olyan bérlők érkeznek majd – pénzügyi szolgáltatás, egyéb lakossági szolgáltatás, szépségszalon, virágbolt, IT-ügyfélszolgálat –, amelyek nem minősülnek kereskedelmi üzletterületnek.

A munkálatok során a kibővülő közlekedő és közösségi területek mellett különböző szolgáltatási profilú egységek is létrejönnek. A minél ideálisabb bérlői mix kialakításánál, a lakossági igények miatt kapott többek között kiemelt hangsúlyt a minőségi gasztronómia.

Hol tartanak most a felújítási munkák?

A felújítás első szakaszában az építészeti, épületgépészeti és elektromos korszerűsítési munkálatok nagy részt befejeződtek.

A padlóburkolatok, válaszfalak, álmennyezetek, szigetelések, a teljes gépészet, elektromos vezetékek elbontása is megtörtént.

Kialakították az új mozgólépcsők és mozgójárdák födém áttöréseit, bővítették a liftek számát, és kicserélték a mennyezeti bevilágítók üvegtábláit.

Már látható az első emeleten az a 140 méteres egyenesvonalú sétáló és közösségi passzázs, amely majd a divatüzleteknek ad teret.

A korábbinál tágasabb közlekedőt és közösségi területeket alakítottak ki, a szintenként funkcionális kialakítás az egyszerűbb közlekedés és a tájékozódást szolgálja.

Melyek a következő lépések?

A jelenlegi gépészeti területek egy része irodai funkcióvá alakul, míg a gépészeti terület feletti tetőn, a gépek áthelyezésével, egy zöld tetőterasz, tetőkert és játszótér kap majd helyet. A komplexum teljes egészében akadálymentes lesz, valamint a közelmúlt hatásai miatt az egészségtudatosság is nagy szerepet kap. A megújult bevásárlóközpontban a környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében többek között kerékpártárolók, elektromos autótöltő állomások is elérhetők lesznek, valamint közösségi közlekedési megoldásokat is igénybe vehetnek majd a látogatók. A rugalmas térkialakításnak, a közösségi tereknek is lesz szerepe a jövőben, hiszen időszakos rendezvények vagy bemutatók helyéül is szolgálhat a ház.

A további munkálatok során:

a parkoló közlekedési rendszere átalakul,

a food-court elrendezése is módosul,

a mozi területe is átalakuláson esik át, korszerűsítik a burkolatot, a gépészetet és a világítási rendszereket.

A továbbiakban sor kerül a mozgójárda telepítésére, hogy a mélygarázs bevásárlókocsival, babakocsival is megközelíthető legyen.

A földszinten újranyitó Interspar teljes megújulása is folyamatban van.

A cikk megjelenését a Wing támogatta.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio