Ősszel eldördül a napelemes startpisztoly

Ősztől, azaz a betáplálási korlátozás feloldására vonatkozó döntést követően hatalmas hajsza várható a véges számú hálózati helyekért. Hosszú távon kulcsfontosságú tényezővé válhat, hogy ki hozza meg gyorsabban a döntést a napelemes fejlesztés megvalósításáról, és aki nem lép időben, könnyen lehet, hogy le is marad a lehetőségről. Kovács Gergőt, a Solar Express operatív igazgatóját a jelenlegi lakossági és vállalati szemléletről, a megtérülési időről és arról kérdeztük, hogyan válik a napelemes rendszer pénzügyi termékké?

A tavaly november óta érvényben lévő betáplálási stop fokozatos feloldása ősztől várható. Egyelőre nem látni, hogy milyen mértékben és paraméterek mellett fog ez megtörténni, de mégis mik a várakozások? Hogyan változott a napelemes szektor az elmúlt időszakban?

A piacon az elmúlt három évben a napelemes kivitelező cégek száma jelentősen megugrott, ami sajnos a szakma felhígulását is magával hozta. A szektor átalakulására a támogatási lehetőségek mellett az energiaárak emelkedése is jelentős hatással volt, ami a kis- és középvállalkozások, de a nagyvállalatok számára is elég komoly kihívást jelent. Nem ritka, hogy a céges havi villanyszámla a többszöröse az eddigieknek, amelyre szinte csak a napelem-rendszerek használata tud megoldást nyújtani. Amikor eltörölték a rezsicsökkentést, a kereslet hirtelen a 15-20-szorosára ugrott. Nálunk az értékesítés heteken át nem tudott kimenő hívást indítani, annyi megkeresés érkezett magánszemélyektől és cégektől egyaránt, majd jött a bejelentés a betáplálási stop-ról, amellyel teljesen elvágták ezt a folyamatot.

Jelenleg nagyjából 2000 napelemes cég működik Magyarországon, de nagyon sokról már most tudható, hogy az alkalmazottak egy részének elbocsátására készülnek, még rosszabb esetben csődbe fognak menni.

A novemberi bejelentés, majd az azt követő visszaesés minket is hátrányosan érintett, és szükségessé tette egy teljesen új értékesítési forma kialakítását. 2022 egyik legfontosabb fejlesztése a csapat bővítése volt, jelenleg közel 60-an vagyunk, a kollégák több mint fele kivitelező. Arra egyelőre nem tudunk készülni, hogy a moratórium feloldása hogyan és mennyi idő alatt fog megvalósulni, továbbra is nagy a bizonytalanság. Azzal is számolni kell, ha 2024 végéig teljes egészében ki is vezetik a korlátozást, akkor sem zárható ki az újabb ideiglenes és regionális betáplálási korlátozások bevezetése.

A telepített rendszerek milyen arányban oszlanak meg? Milyen folyamatok láthatóak a lakossági tendenciákban, és mennyire terjed az ipari vagy a mezőgazdasági területen történő felhasználás?

Tavaly a telepített rendszereink minimum 80 százaléka lakossági volt, ami mostanra teljesen átfordult, és 90 százalékban ipari felhasználású megkereséseink vannak. Mindeközben a lakossági felhasználás is inkább a hibrid rendszerek irányába ment el, amikor a rendszert nemcsak inverterrel látják el, hanem akkumulátortárolóegység-kapacitást is kiépítenek hozzá. Az elmúlt 10 év rendszereinek 80 százalékát az elmúlt két évben telepítették és ha megnézzük ez idő alatt az áramár alakulását, észre lehet venni, hogy ipari szinten folyamatos volt a változás, de az elmúlt két évben akkorát ugrott, hogy lassan lehetetlenség kigazdálkodni, ezért egyre több nagy energiaigényű vállalkozás dönt a saját naperőmű mellett.

A magánszektorban jelenleg is tapasztalni, hogy rengetegen szeretnének napelemes rendszert annak ellenére, hogy a szolgáltató révén tudni, hogy több mint 100 ezer igényt adtak be 2022. novemberig. Mi úgy tapasztaljuk, hogy nagyon sokan csak azért adták be az igényt, mert valamikor a jövőben tényleg szeretnék kiépíteni a rendszert, de nem tudják, hogy a jóváhagyott csatlakozási dokumentáció egy év után lejár. Amiatt, hogy sokan csak úgy beadták, a szolgáltató nagyon leterhelődött, csupán októberben annyi igény érkezett be, mint az elmúlt 2-3 évben összesen, a szolgáltatónál viszont nem változott a kapacitás.

Európa-szerte megfigyelhető a napelemek növekvő száma, egyre több helyen ismerik fel, hogy az éghajlati válságra és az energiakitettségre a megújuló energiaforrások jelentik a legkedvezőbb megoldást. A nyugati országokban ezekhez a rendszerekhez a társadalom is másként viszonyul, mint hazánkban?

Magyarországon nagyon sok háztartás továbbra sincs tisztában a napelem nyújtotta lehetőségekkel és a hozzáadott értékével. Egyrészt értéknövelő hatása van, másrészt elektromos áramot állít elő, amit a mai napig sokan nem tudnak, összekeverik a napkollektorral, ami meleg vizet állít elő. Lengyelországban és Németországban például sokkal felkészültebbek az emberek, és náluk talán kezd is természetessé válni, hogy ha építenek egy házat, azt rögtön ellátják a megfelelő mennyiségű napelemmel. A jelenlegi magyar építési szabályok egy új ház építése során a megújuló energia használatának 25 százalékát határozzák meg, amelybe egyébként elég sok minden, akár a napkollektor vagy a hőszivattyú is beletartozik, de egyre többen választják a napelemet, ami talán a leggyorsabban megtérülő megoldás.

Jelenleg egy termelő kkv villanyszámlája havi szinten könnyen elérheti a 10 millió forintot, egy napelemes rendszer átlagos megtérülése pedig - támogatás nélkül - a mostani gazdasági környezetben nincs 2 év.

A cégeknek azzal érveltünk még 3 évvel ezelőtt, hogy a napelemes rendszer kiépítésével járó költségek felét bizonyos támogatásokon keresztül vissza tudják igényelni, a beruházás másik fele pedig 8-10 év alatt megtérül. Aki akkor úgy döntött, hogy belevág a fejlesztésbe, mennyire jól járt, hiszen egy pillanat alatt megtérült a napelemes rendszere. Aki viszont most dönt emellett, a legrosszabb esetben is 4 év lehet a megtérülés, ami szintén belátható idő, miközben egy ilyen rendszerhez nagyjából 10 évig hozzá sem kell nyúlni, önmagát elműködteti. Ebből a szempontból a napelem nemcsak egy villamos energiát termelő megoldás, hanem akár a legjobb pénzügyi befektetés is.

A hazai napelemes cégek körében tapasztalható hiányos szakmai kompetenciák milyen kockázatokat hordoznak? Mi jelenti most az ágazatban a legnagyobb problémát?

A mai magyar piacon tevékenykedő vállalkozók jelentős százaléka azt látta, hogy a napelemek - részben a támogatottságuk miatt - mennyire népszerűek, és mindenféle tudás vagy releváns tapasztalat nélkül egyszerűen felültek erre a hullámra, számolva azzal, hogy hosszú távon nem is akarnak életben maradni. A nagy cégek velük ellentétben hosszú távú stratégiával rendelkeznek, invesztálnak a fejlesztésbe, törekednek a munkafolyamatok optimalizálására, a megfelelő működés kialakítására.

Ők nyilván a támogatottság alakulásával nagyobb kockázatnak vannak kitéve, viszont olyan minőséget képviselnek és olyan garanciákat biztosítanak az ügyfelek számára, amelyeket egy kisebb cég nem képes. Egy napelemes rendszert hozzáértés nélkül is össze lehet rakni, nem ebben rejlik a bonyolultsága, hanem abban, hogy az 15 év múlva is ugyanúgy fent maradjon a tetőn és működjön, és mivel elektromos áramról beszélünk, lehetőség szerint ne gyulladjon ki.

Amikor valaki kifizet 5 millió forintot, majd a rendszer nem a megfelelő hatékonysággal termel, az nagyon bosszantó tud lenni, de az is előfordul, hogy egy hibás bekötésből fakadó korrekció több százezer forintba kerül.

Mindenki azt gondolja, hogy a napelem-telepítő cégek tele vannak munkával a tavaly november 1-ig beadott engedélyeztetések után, ami korántsem igaz. Azok telepítése már megtörtént vagy olyan 100 százalékos támogatású projektek, amelyeknél finoman szólva is akadozik a telepítőcégek irányába történő kifizetés, ami miatt a cégek nem is merik vállalni ezeket a telepítéseket. Másik nehezítő körülmény, hogy a szolgáltatók nagyon lassan haladnak az engedélyezési folyamatban, így nem is érdemes folyamatosan fenntartani a teljes állományt, emiatt pedig azok a napelemes cégek, akik a lakosság irányába fejlesztették a vállalkozásukat, most a tönkremenetel szélén állnak.

Sokakban hatalmas a bizonytalanság, hogy szeretnének-e napelemes rendszert az otthonukban vagy a vállalkozásukban kialakítani vagy sem. Azok, akik egyelőre inkább kivárnak, hosszú távon mivel számolhatnak?

A kérdés, hogy kinek lesz hamarabb vagy egyáltalán lesz-e napeleme? Simán előfordulhat, hogy a szomszédnak lesz, de az adott személynek emiatt nem lehet, mivel az utcai hálózat nem bírná el. Ez egy olyan kérdés, amire a választ minél hamarabb meg kell találni. Már most érdemes megkeresni a kivitelezőt, és számolni minden lehetőséggel, hogy amikor a következő hatalmas verseny elindul, abból nyertesen tudjon kijönni. A nagy cégeknél megvan a tervező hozzáállás, a kis cégeknél egyelőre a túlélés a cél, a lakosság pedig egyszerűen nem tud tervezni, mert nem rendelkezik elég információval.

Ausztriában, Németországban működik a stratégia, és tudják az emberek, hogy ha most 5 millió forint értékben befektetnek, annak hány év a megtérülése. A megtérülési idő egyébként nem standard 8-10 év, mint békeidőben, mára ez jelentősen lejjebb csúszott. Mivel nagyon drágán lehet hozzájutni az elektromos áramhoz vagy egyéb energiaforrásokhoz, így a kkv-knak is megéri kiserőművet telepíteni. Annak a nagy energiaigényű vállalkozásnak, amely eddig havonta 2 millió forintos villanyszámlát fizetett, és úgy dönt, hogy a fejlesztéshez hitelt vesz igénybe, onnantól kezdve nem kell villanyszámlát fizetnie, a hitelt pedig 8 év alatt elporlasztja.

A havi törlesztőrészlet mondjuk 500 ezer forint, de 1,5 millió forinttal kevesebb villanyszámlát fizet, így a napelem egy pénzügyi termékké válik.

Soha nem volt kedvezőbb helyzet a cégek számára napelemes rendszert telepíteni, mint most. Támogatási szinten a nyugat-európai szemlélet kellene, hogy nálunk is lecsapódjon, hiszen a jövő biztos, hogy ez.

Az ellátási nehézségek mennyire voltak jellemzőek az elmúlt időszakban és mire lehet számítani ősztől?

Tavaly az ellátásban egy hatalmas űr keletkezett inverterek terén, nem volt ritka, hogy a több százas tételű rendelések darabokban érkeztek. Amikor bejelentették a rezsicsökkentés eltörlését, felrobbant a piac, mindenki elkezdett vásárolni, amely hatására az európai ellátóknál vákuum keletkezett, ami miatt Kínából kellett az árut rendelni, és 3 hónapos szállítási idővel érkeztek. A nagykerek az óriási kereslet miatt elkezdtek bevásárolni, majd a visszatáplálási stop miatt hirtelen nem tudtak mit kezdeni a termékekkel, ezért ezek most állnak a raktárban. De amikor ősszel újra elindul a piac, a raktárkészlet valószínűleg nagyon hamar el fog fogyni, utána pedig hónapokon keresztül nem lehet majd hozzájutni a napelemhez vagy az inverterhez. Rengetegen nem rendeltek hónapok óta semmit, ez a volatilitás követhetetlen, óriási probléma lesz belőle. Ezért ajánlott olyan céget választani, amely megfelelő raktárkészlettel, kapcsolatokkal és tudásanyaggal rendelkezik.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A cikk megjelenését a Solar Express támogatta.