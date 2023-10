Érdemes már lakást venni, vagy még mindig jobb az állampapír?

Gyakran lehet hallani az utóbbi időben, hogy a lakásárak megtorpanása miatt eljött az ideje a lakásvásárlásnak, akár befektetési céllal is. Kétségtelen, hogy hosszú távra tervezve találhatunk jó vételeket a piacon, de mi van akkor, ha az előttünk álló egy-két évben is a maximumot szeretnénk kihozni a befektetésünkből? Hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz, a hozamokat összehasonlítva megnéztük, mit jelent ez a számok nyelvén: mi történik egy év múlva, ha most 50 millió forintért kiadási céllal vásárolunk egy lakást és mi, ha ugyanezt az összeget állampapírba fektetjük?