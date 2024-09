Új világhoz új ingatlanpiac – Felkészültünk?

Property Awards 2024 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

"Nem sokszor álltam ide úgy, hogy azt mondhassam, hogy minden rendben van az ingatlanpiacon, mégis eddig mindig túllettünk a nehézségeken - kezdte megnyitóját Noah Steinberg FRICS, a WING elnök-vezérigazgatója.

Nincs ingatlanpiaci válság, a befektetési piac ugyan lelassult, de finanszírozás van, a kereskedelmi és a lakóingatlanpiac is működik.

- emelte ki, majd hozzátette, hogy az ingatlan teljesítménye és a befektetési megítélése most ugyan még eltér, de a kamatszintek már nem indokolják a jelenlegi hozamszinteket, a bérleti kereslet is megvan, így az a várakozás, hogy hamarosan meg fog változni az ingatlanok befektetési megítélése. Mi a dolgunk most? Okosan kell a piacon dolgozni, a keresletnek megfelelően fejleszteni, jó projekteket finanszírozni, és a befektetőknek befektetni.

Értéket kell létrehoznunk, olyan ingatlanokra koncentrálva, amit a piac elvár.

- zárta gondolatait az elnök-vezérigazgató.

20 év mögöttünk - Mindent felforgató átalakulások előttünk!

"Az ingatlanipar egy értéklánc, ami a jog alkotással kezdődik, majd a fejlesztőkön, tulajdonosokon, bérbeadókon, és még sok szereplőn keresztül, egészen a bérlőkig tart. Egészen komplex értéklánc, aminek a központi szereplői a fejlesztők" - kezdte előadását Dr. Takács Ernő, az IFK elnöke.

A fejlesztők sikere az együttműködésen múlik, nincs olyan piac, ami jól tudna működni, ha az együttműködés nincs meg. Bármilyen külső nehézség is jön, ez egy alapelvárás.

- emelte ki Takács Ernő, majd fontos üzenetként elmondta, hogy az aranyhármas - a fejlesztési költség, az elérhető bérleti díj, valamint az exitnél, az eladásnál realizálható hozam - egyensúlya megbillent, ezt újra kell rendezni, átszámolni a szereplőkkel. Ha újra visszajön az egyensúly, akkor tovább növekedhet az ingatlanpiac.

A szakma jövője a folyamatos fejlődés!

Schőmer Norbert MRICS, az RICS Magyarország elnöke előadásában elmondta: "Nehéz időszakot élünk, az irodapiacnak mindannyian látjuk a nehézségeit - például a home office miatt - a kereskedelmi fejlesztők szintén küzdenek a kereslet csökkenésével, az eddigi "üdvöske", a logisztikai ingatlanpiac most a termelés mérséklődésével néz szembe, míg a lakópiac a kamatkörnyezet miatt volt eddig bajban, de már kezd a hitelezés beindulni, moderált keresletet is látunk. Vannak tehát megoldandó feladataink."

Mindannyian azért vagyunk itt, hogy együtt keressük az irányt - tervezők, befektetők, fejlesztők, szakértők - együtt oldjuk meg a kihívásokat és megtaláljuk a legjobb megoldást.

- mondta el az RICS Magyarország elnöke, aki előadása végén még további két fontos ügyre hívta fel a figyelmet, az egyik a megállíthatatlan urbanizáció, a másik az épített örökségünk. Mind a kettőre igaz, hogy elkerülhetetlen, hogy foglalkozzunk vele a következő időszakban.

A konferencia előadásairól és kerekasztal-beszélgetéseiről folyamatosan beszámolunk cikkeinkben.

