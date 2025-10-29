Eszeveszett drágulás: megnégyszereződtek a lakásárak tíz év alatt Magyarországon

Az áremelkedést többek között egy rendkívüli keresleti „sokk" is hajtotta: 2025 első félévében 1600 milliárd forintot is meghaladó állampapír-kifizetésekben részesültek a háztartások, ezekből a felszabaduló pénzekből az MNB májusi becslése szerint mintegy 300 milliárd forint az újlakáspiacra áramolhatott. Ennél jóval kisebb hatása lehetett az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználási lehetőségének is: az idei első félévben mintegy 3500 pénztártag kért kifizetést a nyugdíjpénztáraktól lakásvásárlás céljából, mindösszesen 18 milliárd forint értékben.
2025 II. negyedévében mérséklődő, de így is felettébb gyors ütemben folytatódott az azt megelőző negyedévben is látott sebes áremelkedés a magyar lakáspiacon.
Az eladások döntő többségét jelentő használt lakások 3,5, az újak 4,2%-kal drágultak az előző negyedévhez képest,
azaz például egy februárban 60 millió forintos használt lakás májusban már 62,1 millió forintba kerülhetett.
A drágulás éves viszonylatban is hasonlóan durva számokat mutat: nominálisan 18, reál értelemben 13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet a KSH összevont lakáspiaci árindexe.
Megjegyzendő, hogy a KSH-val szemben az MNB gyorsuló növekedést mért a II. negyedévre, a különbség az eltérő módszertanból adódhat.
Csökkent a forgalom a hatalmas drágulás közepette
A 2024. évi (egy évvel korábbi, alacsony bázishoz mért) jelentős, illetve a 2025. I. negyedévi enyhe növekedés után
2025 II. negyedévében az eladott lakások száma 31%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
A teljes lakáspiacon belül a használt lakások értékesítése 30%-kal csökkent, míg újlakás-eladásból az egy évvel korábbinak kevesebb mint egyharmadát regisztrálta a KSH.
Az első félév teljes tranzakciószámát jelenleg – a 2024-ben megfigyelt beérkezési ütem alapján – a KSH úgy becsüli, hogy
az I. negyedévben 33 ezer, a II. negyedévben 24 ezer lakás cserélt gazdát,
közülük az I. félévben összesen mintegy 2 ezer körül lehet az új építésű otthonok száma.
Tíz év alatt csaknem négyszeresére nőttek a lakásárak
Érdekesség, hogy a mostanra mögöttünk hagyott vágtató infláció idején, 2022 IV. negyedévétől öt negyedéven át csökkent a teljes lakáspiacot jellemző, az előző év azonos időszakához viszonyított reál-lakásárindex. 2024 I. negyedévétől viszont ismét tartós reálár-emelkedés indult el, aminek hatására 2025 I. negyedévében a lakásárak szintje meghaladta a 2015. évi bázis kétszeresét (205%), majd a II. negyedévben elérte a 211%-ot.
Az összevont nominális lakáspiaci árindex alapján az új és a használt lakások ára együttesen a 2015. évi bázis 3,6-szeresére nőtt, ami reálértelemben 2,1-szeres emelkedést jelentett.
Az Otthon Start még nem, de az állampapír-kifizetések erősen hajtották a drágulást
Mind az MNB, mind a KSH lakásár-statisztikái bőven két számjegyű drágulásról számolnak be az idei év első időszakában, de fontos leszögezni, hogy
az Otthon Start hitelprogramot csak júliusban jelentette be a kormány, így ennek hatása még egyáltalán nem befolyásolhatja a most megismert ártrendeket.
Van azonban olyan tényező, amely egyértelműen „sokkszerű" keresletnövekedést hozott a vizsgált időszakban: az inflációkövető állampapírok 2025. első félévében teljesített, 1600 milliárd forintot is meghaladó kifizetései más befektetési formák mellett részben a lakáspiacon találták meg a helyüket.
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, májusi lakáspiaci jelentése úgy kalkulált, hogy 2024. negyedik negyedévében és 2025. első negyedévében összesen
mintegy 300 milliárd forintnyi többletvolumen jelenhetett meg az újlakáspiacon az állampapír-pénzeknek köszönhetően.
Az MNB szerint a felfokozott keresletet az is bizonyítja, hogy nagyon magas volt (országosan 8%, Budapesten 18%) azoknak az adásvételeknek az aránya, ahol a vevők licitáltak az ingatlanra, azaz az ingatlan a hirdetési árnál magasabb áron kelt el. A kereslet különösen az új lakások iránt bővült, mintsem a használt lakóingatlanok piacán.
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításoknak is lehetett hatása, de jóval kisebb: az NGM adatai szerint az idei első félévben összesen 22 739 lakáscélú felhasználási igényt teljesítettek a pénztárak, összesen több mint 51 milliárd forint értékben, ebből lakásvásárlásra átlagosan 5,08 millió forintot fordítottak a tagok (3500 igénylés).
