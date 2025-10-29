  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat
Eszeveszett drágulás: megnégyszereződtek lakásárak tíz év alatt Magyarországon
Ingatlan

Eszeveszett drágulás: megnégyszereződtek lakásárak tíz év alatt Magyarországon

Folytatódott a lakásárak emelkedése 2025. II. negyedévében a KSH lakásárindexe alapján: éves összevetésben nominálisan 18%-os, reálértelemben 13%-os drágulásról beszélhetünk, miközben a tavalyi jelentős, illetve az idén év eleji enyhe növekedést követően csökkent a lakáspiaci forgalom. Mindez még az Otthon Start Program bejelentése előtti időszakra vonatkozik. Az áremelkedés intenzitásáról hasonló adatokat közölt a Magyar Nemzeti Bank a hét elején megjelent lakásárindexében, ezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy már az Otthon Start megjelenése előtt is bőven két számjegyű drágulással szembesültek idén a lakásvásárlók.
Portfolio Property Awards 2025
A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!
Információ és jelentkezés

Az áremelkedést többek között egy rendkívüli keresleti „sokk" is hajtotta: 2025 első félévében 1600 milliárd forintot is meghaladó állampapír-kifizetésekben részesültek a háztartások, ezekből a felszabaduló pénzekből az MNB májusi becslése szerint mintegy 300 milliárd forint az újlakáspiacra áramolhatott. Ennél jóval kisebb hatása lehetett az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználási lehetőségének is: az idei első félévben mintegy 3500 pénztártag kért kifizetést a nyugdíjpénztáraktól lakásvásárlás céljából, mindösszesen 18 milliárd forint értékben.

2025 II. negyedévében mérséklődő, de így is felettébb gyors ütemben folytatódott az azt megelőző negyedévben is látott sebes áremelkedés a magyar lakáspiacon.

Az eladások döntő többségét jelentő használt lakások 3,5, az újak 4,2%-kal drágultak az előző negyedévhez képest,

azaz például egy februárban 60 millió forintos használt lakás májusban már 62,1 millió forintba kerülhetett.

A drágulás éves viszonylatban is hasonlóan durva számokat mutat: nominálisan 18, reál értelemben 13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet a KSH összevont lakáspiaci árindexe.

Megjegyzendő, hogy a KSH-val szemben az MNB gyorsuló növekedést mért a II. negyedévre, a különbség az eltérő módszertanból adódhat.

Csökkent a forgalom a hatalmas drágulás közepette

A 2024. évi (egy évvel korábbi, alacsony bázishoz mért) jelentős, illetve a 2025. I. negyedévi enyhe növekedés után

2025 II. negyedévében az eladott lakások száma 31%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

A teljes lakáspiacon belül a használt lakások értékesítése 30%-kal csökkent, míg újlakás-eladásból az egy évvel korábbinak kevesebb mint egyharmadát regisztrálta a KSH.

Az első félév teljes tranzakciószámát jelenleg – a 2024-ben megfigyelt beérkezési ütem alapján – a KSH úgy becsüli, hogy

az I. negyedévben 33 ezer, a II. negyedévben 24 ezer lakás cserélt gazdát,

közülük az I. félévben összesen mintegy 2 ezer körül lehet az új építésű otthonok száma.

Tíz év alatt csaknem négyszeresére nőttek a lakásárak

Érdekesség, hogy a mostanra mögöttünk hagyott vágtató infláció idején, 2022 IV. negyedévétől öt negyedéven át csökkent a teljes lakáspiacot jellemző, az előző év azonos időszakához viszonyított reál-lakásárindex. 2024 I. negyedévétől viszont ismét tartós reálár-emelkedés indult el, aminek hatására 2025 I. negyedévében a lakásárak szintje meghaladta a 2015. évi bázis kétszeresét (205%), majd a II. negyedévben elérte a 211%-ot.

Az összevont nominális lakáspiaci árindex alapján az új és a használt lakások ára együttesen a 2015. évi bázis 3,6-szeresére nőtt, ami reálértelemben 2,1-szeres emelkedést jelentett.

Az Otthon Start még nem, de az állampapír-kifizetések erősen hajtották a drágulást

Mind az MNB, mind a KSH lakásár-statisztikái bőven két számjegyű drágulásról számolnak be az idei év első időszakában, de fontos leszögezni, hogy

az Otthon Start hitelprogramot csak júliusban jelentette be a kormány, így ennek hatása még egyáltalán nem befolyásolhatja a most megismert ártrendeket.

Van azonban olyan tényező, amely egyértelműen „sokkszerű" keresletnövekedést hozott a vizsgált időszakban: az inflációkövető állampapírok 2025. első félévében teljesített, 1600 milliárd forintot is meghaladó kifizetései más befektetési formák mellett részben a lakáspiacon találták meg a helyüket.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, májusi lakáspiaci jelentése úgy kalkulált, hogy 2024. negyedik negyedévében és 2025. első negyedévében összesen

mintegy 300 milliárd forintnyi többletvolumen jelenhetett meg az újlakáspiacon az állampapír-pénzeknek köszönhetően.

Az MNB szerint a felfokozott keresletet az is bizonyítja, hogy nagyon magas volt (országosan 8%, Budapesten 18%) azoknak az adásvételeknek az aránya, ahol a vevők licitáltak az ingatlanra, azaz az ingatlan a hirdetési árnál magasabb áron kelt el. A kereslet különösen az új lakások iránt bővült, mintsem a használt lakóingatlanok piacán.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításoknak is lehetett hatása, de jóval kisebb: az NGM adatai szerint az idei első félévben összesen 22 739 lakáscélú felhasználási igényt teljesítettek a pénztárak, összesen több mint 51 milliárd forint értékben, ebből lakásvásárlásra átlagosan 5,08 millió forintot fordítottak a tagok (3500 igénylés). 

Kapcsolódó cikkünk

Bemondta a szakértő, ez kellene a megfizethető otthon startos lakásárakhoz

Döntött a kormány: ezekben a városokban lesz a rozsdaövezetből lakásprojekt

Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?

Otthon Start: lecsengett az első érdeklődési hullám, de érik a következő

Ez beteg: már az Otthon Start bejelentése előtt kilőttek a lakásárak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
MNB: heteken belül indul a bankok homokozója
Ingatlan
Földcsuszamlás a magyar ingatlanpiacon: nemcsak az otthon startosok, az irodisták is feladják a leckét
Pénzcentrum
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility