Exkluzív képek az épülő MOL-torony belső tereiről

Ratatics Péter Fogyasztói és Ipari Szolgáltatások COO MOL Jelenleg a MOL-csoport Fogyasztói és Ipari Szolgáltatások operatív igazgatója. A budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2006-ban. MOL-csoportos pályafutását a Gázkereskedelem és Üzletfejlesztés szervezet...

Tavaly ősszel tették le a Mol Campus alapkövét, amivel elkezdődött a 120 méter magasra tervezett irodaház építése, melynek során a cég a mostani 11 épületéből egy, bruttó 83 ezer négyzetméteres épületbe költözik. Korábban a Portfolio egy drónvideó segítségével mutatta be, hogy milyen lesz a kilátás a leendő székház tetejéről.Bár külső képeket már eddig is láthattunk, most számos új belső látványterv is napvilágot látott a projektről. Ezek közül az alábbi galériában szemezgettünk:Sokakban merül fel rendszeresen az a kérdés, hogy a menedzsment, köztük Hernádi Zsolt vezérigazgató, hol fog majd ülni. Az egyszerű lélek azt hihetné, a társadalmunkból fakadó hierachikus berendezkedésből adódóan, hogy nyilván a legfelső szinteken, hiszen ő a nagyfőnök, de ez közel sincs így, olyannyira, hogy a tervek szerint a vezetőség a 6. és 7. emeleten fog ülni, a két épület találkozásában, kvázi az ország legmodernebb épületének és egyetlen tényleges "kvázi felhőkarcolójának", hivatalosan magasházának szívcsakrájában. Ez tudatos döntés volt a MOL részéről. Azt biztosan tudták a tervezés elején is, hogy nem felülre szeretnék a menedzsment szintet, és a sok praktikus szempont miatt (központi elhelyezkedés, időspórolás, stb.) mellett nem árt tudni, hogy a jelenlegi épületben is a 6.-on van a vezetőség, ami már-már hírhedt hely a MOL székházon belül a dolgozók körében. Kívülről egyébként így fog kinézni a tervek szerint 2021-ben átadásra kerülő épület:Duplán hajlított üvegek vannak a "nyaknál", vagyis ahol a két épület találkozik, a 120 méteres torony és a 30 méteres "lapos" rész. Ez viszont annyira egyedi és különleges, hogy még most sem tudják ki fogja legyártani. Ebből is jól látszik, hogy mennyire ikonikus épület lesz ez nem csak a MOL, hanem az ország számára is. - mesélte elTermészetesen LEED és BREEAM tanúsítványok legmagasabb szintjének megszerzése a cél. Minden csepp esővíz összegyűjtődik és öntözésre és mosdók öblítésére szolgál. Talajszondáknak köszönhetően geotermikus energiát is használnak majd. Szóval nagyon energiatudatos lesz a felszereltség, már csak abban kell bízni, ami egyébként minden modern energiahatékony ingatlannál fontos kérdés, hogy az emberi faktort, a felhasználást is tudják segíteni. Vagyis ne csak képes legyen az épület a fenntarthatóságra, hanem az alkalmazottak úgy is használják a rendszert.Az épületben azonban nemcsak irodák lesznek, hanem rengeteg vendéglátás, szolgáltatások és egy rendezvényterem is, amit nemcsak belső, hanem külső eseményekre is lehet majd használni. Ami pedig talán a legtöbbünket érdekli az az, hogy a tető szabadon elérhető lesz és egy panoráma lift visz majd a kilátóba. De nem lesz ingyen! "Ami ingyen van, azt kevésbé becsülik az emberek." -mondta Ratatics, amiben teljesen igaza van. Valamilyen díja (még nincs kidolgozva) biztosan lesz és vélhetően regisztrációhoz kötik, hogy ne legyen túl nagy tumultus és sorban állás.Bár a projekt teljes költségvetése nem ismert, korábban 100 milliárd forintra becsültük a beruházást, most azonban felülvizsgáltuk az akkori számítást. A MOL vezetősége úgy véli, ha bérelniük kellene a székházat, azt havonta 25 eurós bérleti díjon tehetné meg négyzetméterenként, ami 6 százalékos hozamszintet feltételezve a nettó alapterület figyelembe vételével 87 milliárd forintos költséget feltételez.A MOL Campus-szal korábban a lenti cikkekben részletesebben is foglalkoztunk: