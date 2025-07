Friss térképek érkeztek: vágtáznak az orosz csapatok, összeomlás szélén az ukrán frontvonal

Ukrán szempontból kritikus a helyzet a donyecki régióban, Pokrovszk és Toreck térségében. Utóbbi nagyváros nemrégiben került orosz kézre, azóta Putyin katonái igyekeznek kiterjeszteni az ellenőrzést a környező településekre.

Julian Röpcke német OSINT-elemző geolokációja szerint az orosz csapatok elfoglalták a Torecktől délre található Petrivka/Novoszpaszke, valamint Leonidivka települést. Ezzel nagyjából egyetlen nap leforgása alatt 3 kilométert haladtak, ráadásul egy olyan nagyobb falut foglaltak el, amilyenekért korábban akár hetekig tartó harc folyt.

Ráadásul, ezzel

három irányból bekerítették Scserbinivkát is, amit így – vélhetően – harc nélkül lesznek kénytelenek feladni az ukránok.

#NewsMap Russian invasion forces also pushed back the Ukrainian front some 3 km south of Toretsk, capturing #Leonidivka and #Petrivka and putting Ukrainian troops in #Sherbynivka in an encirclement from three directions. pic.twitter.com/iec2gn7kKC https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

Még rosszabb a helyzet Pokrovszk térségében, ahol az orosz csapatok három irányból próbálják megközelíteni az ukrán nagyvárost. Itt Mirnohradtól északra törtek át (ismét) az orosz erők, elfoglalták Razinét és Fedorivkát, előrenyomulva Cservonij Liman irányába. Ez egy nap alatt közel 4 kilométeres frontváltozás, amely bár kevésnek tűnhet, az elmúlt években, figyelembe véve az orosz-ukrán háború dinamikáját, nem sok példa akadt.

#NewsMap Russian invasion forces broke through the Ukrainian defense north of #Myrnohrad (formerly 41.000 inhabitants), captured #Razine and #Fedorivka and advanced almost 4 km West of #Novoekonomichne on one day.Russian troops are afoot, but supported by hundreds of drones. pic.twitter.com/vmNRmddJyj https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw