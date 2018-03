Óriási megtakarításokat hozhat az ingatlanpiaci forradalom

Érdekel, hogy mit hoz a jövő az ingatlanpiacon? A PropTech kínálta lehetőségekről és a legújabb megoldásokról is szó lesz a Portfolio által április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office 2018 konferencián. Nem maradj le, csatlakozz te is! ÁTTEKINTÉS

A cég szakemberei szerint a technológiai fejlődés az ingatlanpiacon is egyre látványosabb. A digitális megoldások a hatékonyságban játszanak kulcsfontosságú szerepet, ezen belül pénzben mérhető megtakarítást eredményeznek. Ezt támasztja alá az is, hogy egy, a KPMG által végzett nemzetközi felmérés szerint az ingatlanpiaci vállalatvezetők túlnyomó része tisztában van azzal, hogy a digitalizáció alapvető változásokat hoz ebben a szegmensben.A felmérés szerint döntéshozók 29 százaléka úgy gondolja, hogy a proptech segítségével - elsősorban a digitális megoldások révén - javulni fog az építkezések hatékonysága, ezáltal olcsóbbá válhat maga a fejlesztés és az ingatlanok működtetése. A proptech jelentősen javíthatja az ingatlanokban, például irodaházak, raktárépületek energiafelhasználását a beépített szenzorok által összegyűjtött adatok alapján, például lekapcsolja a világítást, ha az adott emeleten már nem dolgozik senki. Proptech megoldások teszik lehetővé azt is, hogy mobil eszközök segítségével távolról is vezérelhetők az ingatlanok, például irodaházak fűtési világítási rendszere, ami egy-egy létesítmény esetében is százalékban kifejezhető megtakarítást hoz. A teljes kereskedelmi ingatlanpiacon pedig milliárdokban mérhető megtakarítást eredményezhet. A kereskedelmi és ipari ingatlanok üzemeltetésében bevált megoldások alkalmazása pedig energiahatékonyabbá és olcsóbbá tehetik a lakóingatlanok fenntartását is.Az április 19-én megrendezésre kerülő, Portfolio által szervezett FM & Office konferencián a Proptech témában az alábbi előadásokon vehetünk részt:A proptech a parkolásban is kiemelkedő szerepet kaphat. Egy hazai startup jóvoltából már Budapesten is létező megoldás, hogy a parkolóházak kihasználatlan parkolóhelyeit okostelefonos alkalmazáson keresztül kínálják fel az autósoknak. A proptech által nyújtott hatékonyságnöveléssel a szélesebb értelemben vett ingatlanpiac ökológiai lábnyoma, vagyis a károsanyag-kibocsátása is mérsékelhető. Az ingatlan.com elemzése szerint,következő években a magyar piacon is jelentős fejlődésre lehet számítani a proptech területén.