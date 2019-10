Közel 5 ezer börtönviselt ember beilleszkedésében segít egy átírt EU-pályázat

A fő indikátor azonban nem változott, miszerint legalább 4600 fogvatartottat be kell vonni a munkaerőpiaci integrációs folyamatba, illetve mellett számos segítő személyt is be kell vonni különféle képzésekbe, hogy hatékonyan tudják segíteni az elítéltek munkaerőpiaci és társadalmi integrációját. A hivatalos pályázati kifizetési adatbázis szerint a 4,2 milliárd forintos keretösszegű pályázatból 3,5 milliárd forintot már kifizettek (előlegként), így évek óta zajlik magának a projektnek a megvalósítás, igaz most kicsit módosítottak a célrendszeren és így a szabályrendszeren is.

A projekt célja egyébként a módosított szöveg szerint - építve az előzmény projektek tapasztalataira és eredményeire – „a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, a letartóztatottak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése.” Ennek a fő célnak az érdekében a projekt megvalósítójának vállalnia kell, hogy „a projekt megvalósításával hozzájárul a fogvatartottak munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítéséhez és társadalmi reintegrációjuk megvalósításához

szakemberek felkészítésével, képzésével

a célcsoport fejlesztésével, képzésével, szakképzésével és gyakorlati ismeretekkel történő ellátásával, valamint kiegészítő humán szolgáltatások és utánkövetés biztosításával.

A célok elérését szolgáló 3 beavatkozási logika a módosított szöveg szerint:

A célcsoporttal foglalkozó szakemberek felkészítése, egységes és korszerű ismeretekkel való ellátása annak érdekében, hogy képessé váljanak a reintegrációt segítő szolgáltatások egységes alapelvek mentén történő, magas színvonalú biztosítására. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében egyénre szabott reintegrációs szolgáltatások megvalósítása a célcsoport számára. A célcsoport számára a büntetésvégrehajtási intézeten kívül Pártfogó Felügyelői Háttérintézmény (közösségi foglalkoztatók) működtetésével egyénre szabott reintegrációs szolgáltatások biztosítása és külön magatartási szabályok végrehajtása. Célja a szabadult elítéltek társadalmi reintegrációjának elősegítése, valamint a reintegrációs őrizetben, társadalmi kötődés programban részt vevő fogvatartottak és hozzátartozóik, személyiségének és kompetenciáinak fejlesztése, munkaerőpiaci készségeik és lehetőségeik támogatása, szabadidős programok szervezése, valamint jóvátételi programok és a külön magatartási szabályok teljesíthetőségének megteremtése.

A fentiek mellett a projekt megvalósítását szolgáló mérföldköveket is átírták és a negyedik mérföldkő az alábbiakat tartalmazza, ami jól leírja a projekt teljeskörű megvalósításával járó hatásokat:

A projekt megkezdését követő 45 hónapon belül a projekt keretében a reintegrációs programba bevont személyek száma eléri a 4600 főt, a képzettséget szerzett személyek száma eléri az 1100 főt, a fogvatartotti engedélyezett kapcsolattartók, szabadultak rokonai bevonásával érintett létszám eléri az 1000 főt, a kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozáson részt vett személyek száma eléri az 1800 főt, a fiatalkorúak bv. intézeteiben egyéni fejlesztési tervet aláíró fogvatartottak száma eléri a 150 főt, valamint a Közösségi foglalkoztató bármely programját igénybe vevő ügyfelek száma eléri a 600 főt.

Címlapkép forrása: MTI/Ujváry Sándor