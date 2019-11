Jó hírt kapott 170 cég: egy évvel több idő lesz a megújuló energiás EU-projektre

November 25-én Alteo befektetési klubot szervez a Portfolio. Most érdemes regisztrálni! További részletek:

A szöveg arra hívja fel a figyelmet, hogy módosult a „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” című (GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú) felhívás. A változásoknak az a lényege, hogy eddig a projektet legkésőbb 2020. december 31-ig be kellett fejezni és be kellett nyújtani a záró kifizetési igénylést, de ezt most 1 évvel 2021. december 31-re halasztották. Így szintén 1 évvel későbbi időpontig, 2022. december 31-ig lehet ennek a pályázatnak a keretében kifizetést teljesíteni a kiíró oldaláról.

A fenti változás 176 projektgazdát érint, akik a hivatalos támogatási adatbázis szerint nyertes szerződéssel rendelkeznek és 3,755 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást, illetve legalább ennyi hitelt ítéltek meg nekik összesen. Egyelőre egyébként 104 darab projektnél történt kifizetés, mindössze 814 millió forint, így ez is utal arra, hogy nem haladnak jól a projektgazdák, és ezért nyújtották ki 1 évvel a megvalósítás végső időkeretét.

A pályázat keretében egyébként a szabályoknak megfelelő projekteket 1,5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 1,5 millió Ft és 50 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesítették.

A fenti kombinált terméket követően 2018-ban kiírtak még a GINOP 4-es (energetikai) prioritásában egy másik pályázatot (GINOP-4.1.2-18), illetve idén a kisebb céges napelemes fejlesztéseket támogató további pályázatot (GINOP-4.1.3-19), valamint rövidesen megnyílik utóbbi pályázat „nagytestvére” is. A 2018-as pályázaton 249 cégnek 6,88 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg, az idei pályázaton eddig 714 projekt nyert 1,82 milliárd forintot.

