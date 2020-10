Jóval keményebb jogállamisági feltételek jöhetnek az EU-pénzeknél, mint amit eleve elutasított az Orbán-kormány

A német soros elnökség szóvivője, Sebastian Fischer a Twitteren azt jelezte kedd este, hogy jelentős előrelépés történt a jogállamisági feltételek és az EU-s pénzek összekötésének terén az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal folytatott újabb trilógus során. Tájékoztatása szerint látszanak már a várható alku keretei és csütörtökön folytatják az egyeztetéseket.

: Positive and constructive 3rd trilogue on the conditionality mechanism. A lot of progress has been made. Cross fingers: a common landing zone might come in sight. Next trilogue will take place on Thursday. #RuleOfLaw