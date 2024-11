Brüsszel bíróság elé állítja a magyar kormányt a vitatott jogszabály miatt

Szabó Dániel 2024. november 19. 08:38

Magyarország kedden az Európai Bíróság elé áll a 2021-ben elfogadott, itthon és külföldön is sokat támadott gyermekvédelmi törvény miatt, amelyet LMBTQ+-ellenes szabályozásként bírált az Európai Bizottság és több tagállam is. A Brüsszel és a 16 EU-tagországgal szembeni perben a jogállamiság és az uniós alapértékek kérdését került középpontba, így jelentős politikai és jogi következményekkel járhat. Magyarország rengeteg uniós forrásának blokkolása is kockára kerül.