Brüsszel döntött: hatalmas összeget ad a kassai autópálya-építésre

A kassai térség lakosai lesznek az első haszonélvezői a fejlesztésnek. Végső soron azonban minden európai és az európai gazdaság egésze is profitálni fog a jobb összeköttetésből és annak kedvező hatásaiból a növekedés, a kereskedelem és a turizmus terén

a nagy horderejű döntés nemcsak a Kassa körül közlekedőknek jó hír, hanem a környező országokra is kihat. Ez valóban így van, mert például most épül Miskolcról az északi országhatárig tartó M30-as autópálya, így tehát a Miskolc-Kassa tengely miatt a Kassát érintő döntés Miskolc térségére is kihat.

A 173 millió eurós brüsszeli döntés a felvidéki Budamér (Budimír) és Magyarbőd (Bidovce) közötti, valamint a Kassaolcsvár (Kosicke Oqsany) és Rás (Hrasovík) közötti autópálya-szakaszok építését támogatja. A projekt javítani fogja az úthálózatot Kassa környékén, így a város 240 ezer lakosa gyorsabban és biztonságosabban közlekedhet majd a jövőben, illetve jobb lesz az összeköttetés Szlovákia és a környező országok között is - emeli ki a bizottsági közlemény. A projekt a tervezet szerint az idén decemberre elkészül.- közölte Maros Sefvovic, a brüsszeli testület szlovák alelnöke.Az Európai Unió csaknem 3,5 milliárd eurót (nagyjából 1140 milliárd forintot) fordít a szlovákiai közlekedési és energetikai hálózatok fejlesztésére a 2014-2020-as költségvetési ciklusban.Amint a bizottsági közlemény rámutat:A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. oldala szerint két szakaszban valósul(t) meg az M30-as autópálya, illetve autóút építése: a Tornyosnémeti és az országhatár közötti 2×2 sávos autóút már elkészült 4,4 milliárd forintért (85%-os EU-támogatás mellett), 2017 vége óta használhatják az autósok, és így a szlovák R4-es gyorsforgalmi úthoz csatlakozik a magyar-szlovák határ túloldalán (ez látható az alábbi képen és a címlapképen).

Kamion az M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti és a magyar-szlovák határ közötti szakaszának felhajtóján az avatás napján, 2018. január 16-án. MTI Fotó: Vajda János

A másik szakasz Miskolc és Tornyosnémeti között autópálya minősítésű, ennek pedig jelenleg zajlik az építése és várhatóan 2021 augusztusára fejeződik be. Az 56 km-es szakasz kivitelezésének szerződéses összege 183 milliárd forint, amelynek 85%-át szintén az EU fizeti.