Hatalmas költségvetésű háborút hirdet az EU a klímaváltozás ellen

A közzétett javaslat alapján 83,2 milliárd euró szolgálná a gazdasági növekedés fellendülését, amiből csaknem 25 milliárd jutna a versenyképesség és a foglalkoztatás növelésére, 58,6 milliárd pedig a kohéziós feladatokra. A fenntartható fejlődésre, a természeti erőforrásokra jutó mintegy 60 milliárd euróból, 43,5 milliárd eurót a piaci és közvetlen támogatások teszik ki. A biztonságra a közös kasszából 3,7 milliárd euró jutna, míg 10-10 milliárddal részesedne az uniós bürokrácia, illetve az unión kívüli területeken a közös európai fellépés.

A 2020-as uniós költségvetés a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó jelenlegi uniós többéves pénzügyi keret utolsó éves költségvetése. Erről és az EU következő, 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetéséről párhuzamosan zajlanak majd a tárgyalások a tagállamok és az újonnan megválasztott Európai Parlament között. A 2020-as költségvetési javaslat azon a feltételezésen alapul, hogy az Egyesült Királyság teljes mértékben részt vesz majd a költségvetés végrehajtásában és finanszírozásában, mintha tagállam lenne - közölte a bizottság.

Oettinger elmondta, a javaslat szerint 2020-ban a teljes költségvetés 21 százaléka az éghajlatváltozás elleni küzdelmet támogatná, összhangban az Európai Unió (EU) érvényes hosszú távú költségvetésével, amelyben 20 százalékban határozták meg az éghajlatváltozással foglalkozó tevékenységekre jutó kiadások arányát.Oettinger elmondta: a gazdasági növekedésre szánt pénzből Európa-szerte 13,2 milliárd euró - az ideinél 6,4 százalékkal több - irányulna a kutatásra és az innovációra, ezen belül is az európai szinten és globálisan is gyors növekedési potenciállal rendelkező, magasan képzett fejlesztők, kisvállalkozások és tudósok támogatására. Az oktatásra 2,8 milliárd euró jutna az Erasmus+ keretében. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést (IFK) a magas ifjúsági munkanélküliségi rátájú régiókban 117 millió euró segítené. Európa saját globális műholdas navigációs rendszerére, a Galileóra 1,2 milliárd euró - 2019-hez képest 75 százalékkal több - jutna, hogy folytatni tudja piaci terjeszkedését, és világszerte a jelenlegi 700 millió felhasználóról 2020 végéig 1,2 milliárd felhasználót tudjon elérni.Jövőre 255 millió eurót fordítanának az európai védelmi ipari fejlesztési programra, hogy ösztönözzék az európai vállalkozások közötti együttműködést a védelmi vonatkozású termékek és technológiák fejlesztésében. A program lehetővé teszi, hogy a védelmi együttműködést uniós szinten teszteljék ebben a költségvetési időszakban, amíg 2021-ben megkezdi működését az Európai Védelmi Alap.Oettinger kiemelte, különböző eszközeinek mozgósítása révén a 2020-as költségvetés továbbra is az európai és azon kívüli szolidaritásba és biztonságba fektetne be. Az ideinél 34,6 százalékkal több, 420,6 millió euró jutna arra, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) keretében 2027-ig egy 10 ezer határőrből álló készenléti alakulat jöjjön létre. Az úgynevezett rescEU programra, amely a földrengések, vegetációtüzek és egyéb katasztrófák hatékonyabb kezelését szolgálja majd, 156,2 millió euró jutna.Az Európai Bizottság 560 millió eurót biztosítana a Szírián belüli rászorulók, valamint a térségben élő menekültek és befogadó közösségeik támogatására - tette hozzá az uniós biztos.