Máris elindult a cégek rezsicsökkentését célzó EU-pályázat társadalmi egyeztetése

önállóan támogatható a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

Múlt pénteken publikáltuk azt a cikket , amelyben az ECC-Consulting Zrt. vezérigazgatója, Farkas Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy még nincs vége a 2014-2020-as uniós ciklus jó vállalati pályázatainak sora, hiszen hetekben belül több kiírás is várható - köztük egy megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó pályázat is.Valóban ez a kilátás, hiszen e hétfőn meg is jelent a hivatalos kormányzati pályázati oldalon egy közlemény , miszerintA közlemény szerint a felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. április 18-ig várják a kiírók a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.A társadalmi egyeztetésre feltöltött felhívási szöveg szerint - ahogy a cikkben előrevetítettük - 3 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesítik azokat a cégeket a rendelkezésre álló forrás erejéig, amelyek megfelelnek a kiírás céljainak. Maga a felhívásCél emellett az is, hogy a kiírás szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.Mindezen célok érdekében a felhívás keretében