Befejeződött a bogyoszlói és a jobaházi háziorvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése

Az európai uniós beruházás során a Bogyoszlói és a Jobaházi háziorvosi rendelőjének helyet adó épületek kerültek korszerűsítésre. Az épületek nagyon rossz állapotban voltak, így alig voltak már alkalmasak a közszolgáltatási funkció ellátására, ezért szükségessé váltak a meglévő orvosi rendelők korszerűsítései, és energia-takarékossági szempontok alapján való felújítása.

A 18,5 millió forintos európai uniós beruházásnak köszönhetően az épületek utólagos hőszigetelése valósult meg. Továbbá a szakfeladatok ellátása szempontjából elengedhetetlen eszközök beszerzésére is sor került, mivel a jelenlegi eszközök már régiek, elavultak voltak.A támogatásnak köszönhetően az előírásoknak megfelelő megközelítés, akadálymentesítés készült, új szigetelés és burkolat készült, valamint új radiátoros központi fűtés készült és kondenzációs turbó gázkazán került beépítésre. A régi belső ajtókat új akadálymentesekre cserélték, valamint az épület homlokzatának hőszigetelése is megoldásra került. Továbbá a külső korszerűtlen nyílászárók, korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag szerkezetűekre lettek cserélve. Az orvosi rendelői épületrészekben új akadálymentes WC készült. Az épületek mellett akadálymentes parkoló is készült.

Az uniós támogatásból finanszírozott beruházásnak köszönhetően a felújított rendelőkben a gyermek és felnőtt egészségügyi ellátás komfortos körülmények között tud majd működni, melyhez az újonnan beszerzett eszközök is hozzájárulnak. Továbbá a létesítmények energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, így a 18,5 millió forintos beruházásnak köszönhetően Bogyoszló és Jobaháza Községek Önkormányzatai az épületek fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani.