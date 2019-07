Munkabiztonsági és munkaegészségügyi EU-s projektet zárt az iparszövetség

Az MTI-nek kedden küldött közlemény szerint az egy éve indult projektet a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (GINOP) az Európai Unió európai szociális alapjának mintegy 146,2 millió forint vissza nem térítendő támogatásával valósította meg a Magyar Iparszövetség vezette konzorcium, amelynek tagja volt még a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.- Debrecen, Szeged, Nyíregyháza, Szolnok, Békéscsaba, Sopron, Székesfehérvár, Miskolc, Salgótarján, Szarvas -Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke a közleményben kifejtette: a munkaadók is érdekeltek abban, hogy a munkát végző ember jól érezze magát, ebben nincs ellentét a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek között. Megfelelő munkakörülmények között a munkavállaló jobb teljesítményt tud nyújtani, ezáltal javul a szolgáltatás minősége és a munkavállaló bérezése is, ami végső során a nemzetgazdaság számára is kiemelten fontos kritérium.