Vádat emelhetnek a cseh miniszterelnök ellen EU-pénzes csalás miatt

Ha a cseh államügyész elfogadja a rendőrség bizonyítékait és vádat emelnek, akkor a bírósági eljárás során akár 10 éves börtönbüntetést is kaphat Babis. A nyomozás ugyanis feltárta, hogy a Babis családi tulajdonában álló mezőgazdasági és konferencia központ (Gólyafészek) bár nagyvállalatnak minősült a pályázás idején, de a kis- és középvállalkozásoknak szóló EU-s programon mégis indult a cég átalakításával, és így a szabályok kijátszásával szerezhették meg a 2 millió eurónyi támogatást.Babis szerdán az állami CTK hírügynökségnek ismét azt mondta: ártatlan és csak politikai támadás áldozata. A gyanú árnyéka már korábban is rávetült Babisra, de azzal, hogy újra parlamenti mandátumot szerzett a 2017-es választásokon és a legerősebb párt vezetőjeként a kormányfői tisztséget is megszerezte, jár neki a mentelmi jog.