Lemaradtál a kannabisz raliról? Segítünk, akadnak még lehetőségek

Elképesztő rali a kannabisz szektorban

Még tavaly októberben írtunk egy összefoglaló elemzést a kannabisz szektor helyzetéről és kilátásairól – akkor annak apropóján készült el az írás, hogy Kamala Harris, a demokraták akkor még csak alelnökjelöltje egy vitán arról beszélt, hogy a demokraták győzelme esetén dekriminalizálnák a marihuána fogyasztását az Egyesült Államokban. A hírre természetesen meglódult a kannabisz termesztésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó cégek árfolyama, egyre több befektető kezdett el érdeklődni a szektor vállalatai iránt.

Ezt követően november elején a fűtött hangulatú elnökválasztás mellett több államban is szavaztak a marihuána legalizációjáról az Egyesült Államokban, a szer rekreációs célú fogyasztását Arizonában, New Jerseyben, Montanában és Dél-Dakotában is legalizálták, Missisippiben az orvosi marihuána legalizálásáról döntöttek. A hír hatására a kanadai központtal rendelkező, kannabisszal foglalkozó vállalatok árfolyamai (mint például a Canopy) nagyot estek, az amerikai fókuszú cégek viszont, mint például a Curaleaf, kimondottan jól reagáltak a legalizálások hírére.

Ezt követően, ahogy egyre valószínűbbé vált a demokrata Joe Biden elnöksége, sorra érkeztek a kisebb-nagyobb ralik a szektorban, november óta három nagyobb raliról számoltunk be,