Ez az egyik legerősebb ágazat most a részvénypiacon

Az amerikai részvénypiac egyik legerősebb területe most a pénzügyi szektor, amely a koronavírus miatti lezárások során a korábban vártnál jóval kisebb vesztségeket volt kénytelen elszenvedni, miközben a kilábalás során a gazdaságba öntött pénzek hatása igencsak pozitív volt az ide tartozó vállalatokra. A rotáció beindultával ezért a korábban alulteljesítő ágazatokra is megnőtt a kereslet az intézményi befektetők részéről. Ide tartoznak a biztosítók is, amelyek stabil és növekvő díjbevételeik révén viszonylag alacsony kockázatú pozíciónak számítottak a részvénypiaci szereplők számára, miközben egy erős trend is kialakult az árfolyamukban. A technikai elemzés segítségével megnéztük, hogy mennyi az esélye a folytatódásnak.