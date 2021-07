Tényleg nincs szüksége a kisvállalatoknak vállalatirányítási rendszerre?

Folyamatosak az automatizációs törekvések a magyar kisvállalatoknál, ami alól a pénzügyi digitalizáció területe sem kivétel – vélik a Számlázz.hu szakértői. Tapasztalataik szerint a legtöbb kis cégnek vannak folyamatai, amelyeket már automatizált és vannak folyamatai, amelyeket most automatizál, hiszen ezek által tudják hatékonnyá és átláthatóvá tenni a működést, ami sokak számára létkérdés. A céljuk, hogy a meglévő digitális automatizmusokat összekössék, azok hatékonyan működjenek együtt, és újabb egyszerű, de hasznos automatizmusokat indítsanak be.

Ilyen automatizmus például, hogy ha megtörténik egy vásárlás, egy termék vagy szolgáltatás a kosárba kerül, akkor az automatikusan kerüljön ki a raktárkészletből, generálódjon egy számla, ami eljut a vevőhöz, a könyvelőhöz és a NAV-hoz. Ha kell, induljon beszerzés a pótlásra, ha kell, a számla legyen automatikusan jótállási jegy, vagy aktiváljon bármilyen folyamatot, ami a korábbi lépésekből következik. Ha pedig megtörténik a fizetés, állítsa a számlát fizetettre, természetesen magától, ha pedig nem fizet a vevő, automatikusan intézze a fizetési emlékeztető küldését. A pénzmozgások automatikusan „jósolják” meg a likviditást, lásson erről egyszerűen értelmezhető riportokat, hogy bármikor be tudjon avatkozni, ha szükséges.

Abban, hogy ezen az úton mindenki elindulhasson, a tavalyi jogszabályváltozások sokat segítettek, hiszen a legtöbb cég félretette a kézi számlatömböket és online számlázóra váltott.

2021 januárjára az adóhatóság az összes számlára kiterjesztette a három éve bevezetett számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget, amely jelentős hatást gyakorolt a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók mindennapjaira. Aki pedig eleget tesz a jogszabályoknak és jól választott számlázót, az összes számlájához hozzáfér digitálisan, és nem csak azokhoz, amelyeket ebben a számlázóban állít ki, hanem mindegyikhez.

Megnőtt az igény a kiegészítő megoldásokra

Azt pedig évek óta kutatások támasztják alá, hogy egyre nagyobb az igény az ügyvitelt segítő többletfunkciókra is. Az NRC kutatóintézet reprezentatív felméréséből, amely a hazai kkv-k és egyéni vállalkozók számlázási szokásait vizsgálta a Számlázz.hu megbízásából, az is kiderült, hogy a tavalyi évhez képest is nagyobb igény van a számlázóprogramokba integrált kiegészítő megoldásokra, vagyis ha már digitálisan számláznak, könnyen nyitnak az ügymenetüket segítő digitális rendszerek felé.

„Ezt a változást egyébként maguk a partnerek kényszerítik ki: a megrendelők, beszállítók, alvállalkozók a kkv szektorban is modernizálnak” - mondta a Portfolio-nak Berta Róbert, az Innonest ügyviteli rendszert fejlesztő cég ügyvezetője. „Azt gondolom, hogy a digitális ügyvitel most az egyik legjobb dolog a kkv szektorban, ami versenyképesebbé teszi a vállalkozásokat, elsősorban a belső folyamataik átláthatóságának a nagymértékű javulásával, gyorsabb reakcióidővel és könnyebb kapcsolódással a megrendelőikhez, akár a nagyvállalati szektorhoz, akár magánszemélyekhez" - mutatott rá Berta.

Az ügyviteli rendszerek belépőszintje

A kkv szektorban tevékenykedő cégeknek is professzionális, biztonságos és egyszerűen kezelhető ügyviteli megoldásra van szükségük, csakúgy, mint a nagyvállalatoknak, de mégsem annyira differenciált rendszerre. A digitális ügyvitel szinte a használat kezdetétől rendbe teszi a cégadminisztrációt: a felhasználók tisztában vannak a havi rezsijükkel, a dolgozók munkaóráival, a kiadott számlák időszaki összértékével, bármivel, ami a cég ügyvitelével és költségvetésével kapcsolatos.

Az Innonest szoftverének segítségével például lekövethetők a munkafolyamatok, hiszen minden helyben van: megírhatjuk az árajánlatunkat, megrendelőlapokat, megrendelés-visszaigazolást, munkalapokat, szállítóleveleket, teljesítési igazolásokat, átvételi elismervényt és közvetlen számlázni is tudunk a Számlázz.hu integrált rendszerén keresztül. A mindennapos munkafolyamatokból pedig érthető és közérthető kimutatásokat kapunk, és mindezt a felhő biztonságával.

„Nem célunk, hogy lefejlesszünk olyan modulokat, amelyek a komolyabb ERP (vállalatirányítási)-rendszerekre jellemzőek, nem szeretnénk egy „új SAP” lenni. Mi a kisebb vállalkozásoknak, kkv-knak nyújtunk olyan szolgáltatást, amely az ő ügyvitelüket lefedi” – tette hozzá a cég alapítója. Éppen ezért egy bizonyos méret fölött már nem is tekintenek prioritásként arra, hogy megfeleljenek az igényeknek, ezekre találni a piacon más megoldásokat

Van élet az Excelen túl

A hűtéstechnikai rendszerek telepítésével és karbantartásával foglalkozó BD Cool Kft.-nél korábban Excel – és Word – alapon folyt az adminisztráció, ami a rendelésszám növekedésével egyre kaotikusabb ügymenetet eredményezett, ezért elkezdtek különböző vállalatirányítási, ERP-rendszereket tesztelni. „Ez több szempontból is egy nehézkes folyamat volt, egyrészt mert a legtöbb program nem igazán illeszkedett a mi igényeinkhez, illetve ezek nagy része költséges szolgáltatás volt, a cégvezetés pedig nem szívesen áldoz túl sokat egy olyan megoldásra, amelynek hatékonyságnövelő hatása nem látható előre pontosan” – mondta Lőkös Gábor, a cég informatikai vezetője.

Az évek óta jól kirajzolódó trendek és szükségletek hívtak életre egy olyan megoldást, ahol a kkv a saját igényeinek legjobban megfelelő, az aktuális problémáira legjobb választ adó automatizmusokat alkalmazhatja egymással teljesen összehangoltan. Ha pedig változnak az igényei (például mert növekszik a cég, módosítja tevékenységét vagy változik a piaci környezet), agilisen tud reagálni. A Számlázz.hu PARK (Pénzügyi és Adminisztrációs Rendszerek Központja) egy olyan „tér”, ahol a vállalkozó olyan termékeket talál, amelyek biztosítják a rugalmasságot számára, és a fejlődése kulcsát jelentő digitális szemléletet közvetítenek.

A járvány felszínre hozta a digitalizáció előnyeit

A Számlázz.hu PARK friss kezdeményezés: részben a 2020. és 2021. év meghatározó gazdasági trendjére reagál, arra, hogy a vírushelyzet előrehozta, felgyorsította a digitalizációt, a digitális automatizmusok kiépítésének igényét.

Az elmúlt egy év karanténnal terhelt időszakában pedig nemcsak a cég számára, de az ügyfeleknek is nagy könnyebbség volt, hogy digitális aláírással jóváhagyhatták az ajánlattételi lapokat, átláthatóan és visszakereshetően zajlott a rendelésfelvétel. A partnerek egy ügyfélfiókon keresztül hozzáférnek a rendszerhez, így az egész folyamat digitalizálható. A BD Cool ügyfelei között olyan multinacionális élelmiszeripari kiskereskedelmi lánc is található, amelyik alapvetően nagyobb ügyviteli rendszert használ, de Lőkös szerint az olyan kisebb partnereknek, mint ők, nem éri meg ehhez csatlakozni a rendszer rugalmatlansága és költségei miatt. Ugyanakkor olajozottan és hatékonyan tud működni az üzleti kapcsolat, mert a multi is kap hozzáférést az Innonesthez, ami a PARK-ban szintén elérhető és ahonnan minden szükséges információt át tud emelni saját ügyviteli rendszerébe.

Az Innonesthez hasonló digitális megoldások, okosautomatizmusokon alapuló adminisztrációs és ügyviteli rendszerek előnye, hogy a Számlázz.hu köré épülő ökoszisztémában a felhasználó saját üzleti céljainak megfelelően ezeket össze is kapcsolhatja számlázóprogramjával. Ezek segítségével könnyebben tud alkalmazkodni a változó körülményekhez, akár a jogszabály-módosítások, akár a koronavírus-járvány következményei okozzák azokat. A fent említett kutatás szerint erre pedig egyre nagyobb az igény az olyan vállalkozások körében, amelyek számára az online számlázás megnyitotta az utat a digitális működés irányába.

