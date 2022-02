Radikálisan új értékesítési modellt vezetett be a magyar cipőgyártó

A kényelmi papucsok piaca konzervatív, de stabil. A Batz 600 tagból álló kiskereskedelmi hálózatot lát el a régióban, a cipőpiacon radikálisan új modell alapja a bizományosi értékesítés.

"Amikor 14-15 éves voltam, szüleim cipőkkel kereskedtek, számomra nem is volt kérdés, hogy iskolai szünetekben megyek velük én is" – meséli Kárpáti Zoltán, a Batz Kft. tulajdonosa. Feltűnt neki, hogy a kényelmi kategória mindig jól fogy, egész évben van rá kereslet és nem befolyásolja az eladásokat a divat. Amikor 18 éves lett, úgy döntött, hogy aktívabban részt vesz a családi vállalkozásban. Közben viszont nagyon érdekelte a számok világa is, közgazdászként diplomázott, diplomamunkájának témája a márkaépítés volt. Elhatározta, hogy összeköti a kettőt és a cipők, lábbelik világában kamatoztatja az egyetemen megszerzett tudást. Eleinte úgy gondolta, hogy késztermékek brandjét építi, de hamarosan megtapasztalta, hogy senki nem gyárt olyan minőségű terméket, amelyhez a nevét adná.

A legfőbb szempont a márkahű vásárlók megszerzése és megtartása – az árversenytől a kezdetektől fogva idegenkedett.

A laikus vásárló nem is nagyon látja a különbséget az olcsó kínai termékek és a valódi minőség között, így maradtak a hazai gyártásnál, Gyomaendrődön készülnek a termékek.

A gyors hazai terjeszkedés után megjelentek Csehországban és Szlovákiában is, összesen 200 viszonteladónál vannak jelen bizományosi konstrukcióban. (Magyarországon 400 bizományos partnerük van.) Ami elfogy, azt kifizeti a kiskereskedő, nem kell nagy raktárkészletet finanszíroznia. “A siker egyik lényeges tényezője ez a rendszer, elég gyors a termékek forgási sebessége” – mondja Kárpáti Zoltán. Ehhez persze meg kellett nyerni az alapanyag beszállítókat is, így csak a munkadíjat kellett neki finanszírozni. A kezdetektől hálózatban gondolkodott. A modell fontos része a saját branddel ellátott állvány, amely jár a bizományos kollekcióhoz. Unikum a cipőpiacon, hogy a Batz az elfogyott méretekből folyamatos utánpótlást biztosít, nem kell egy teljes szettet megvennie, megrendelnie a kiskereskedőnek.

Más országokba is exportálnak, ezekbe azonban nem bizományos rendszerben. A legújabb terv az oroszországi terjeszkedés, ez lenne a nagy kiugrási pont. Hatalmas a piac, viszont nagyon nagy a kockázat is. Ugyanakkor ez a terméktípus nagyon elterjedt náluk. A nettó 2 milliárd forint körüli árbevétel ugrásszerűen növekedne, ha sikerülne betörni az orosz piacra. Németországban és Ausztriában viszont nagyon erős a márka lojalitás – nagyon nehéz ezen a piacon megjelenni. A cseheknél is hasonló a helyzet, viszont számukra nagyon vonzó a bizományosi konstrukció. Ennek persze megvannak a kockázatai. Ezek minimalizálását a leendő partnerek részletes feltérképezése, valamint a havi elszámolás segíti. A feltérképezés része például az, hogy az adott kiskereskedő mióta van a szakmában és hol helyezkedik el a boltja – egy részletes pontrendszert alakítottak ki a kiskereskedők minősítésére.

A kényelmi papucs piac nagyon konzervatív, “a klumpa 20 évvel ezelőtt is klumpa volt”. Cél viszont az új vásárlóközönség, a fiatalok megnyerése is, így a színekben és a díszítésekben rejlő variációs lehetőségeket igyekeznek kihasználni. Vágó Rékával jött létre egy együttműködés, így jövőre jön a fiatalos kollekció. Gondolkodnak saját márkaboltok nyitásán is, ahol be tudják mutatni a gyártási folyamatot és közvetlenebb kapcsolatot tudnak a vevőkkel kialakítani – életérzést közvetíteni.

Kárpáti Zoltán a kezdetekkor, a magyar cipőgyártás összeomlása idején számos gyárat végiglátogatott, és számos visszautasítás után kapott egy információt arról, hogy Gyomaendrődön van egy gyár, amelyik már nem üzemel, de egykor kiváló minőségben termelt. Régi gyárépület, pókháló, kosz, hideg iroda, benne a kissé meggyötört tulajdonos. “Leraktam az asztalra egy papucsot, felcsillant a szeme és azt mondta: megcsináljuk”. Egy maroknyi emberrel elkezdték gyártani a Batz papucsokat és elindult a sikertörténet. A pár emberből aztán lett 120, meg három műszak, alig győzték a megrendelések kielégítését.

Aztán beütött a pandémia és a korlátozások radikálisan visszavetették a keresletet. Az emberek egész egyszerűen nem vásároltak, a boltok átlagos napi több száz, több ezer darabos rendelése szó szerint nullára csökkent. “Leültem és elbeszélgettem az emberekkel, megbeszéltük, hogy kiveszik a fizetett szabadságokat. Kellemetlen döntéseket kellett meghozni, megváltunk néhány kollégától, sokan maguktól felálltak, akik jó kollégák voltak, de nem kiválóak. A kiválóak azok, akikre jellemző, hogy nem csak a rájuk bízott feladatot végzik el, hanem kreatívak és keresik az új lehetőségeket. A kiváló munkaerő legnagyobb ellensége a jó munkaerő – szokta mondogatni egy barátom”. A cégnek jót tett ez a megújulás, a rendelések pár hét múlva elkezdtek szaporodni, majd folyamatos emelkedésnek indultak, “ezt segítette az is, hogy finomhangoltuk a hirdetéseket, nagy hangsúlyt fordítunk a reklámok minőségére”.

A 2020-as év 8 százalékos visszaesést hozott a forgalomban, viszont ennek ellenére a nyereség rekordszintre nőtt. A 2021-es év árbevétele nagyobb lesz a 2019-es évben elértnél, és további nyereségnövekedésre számítanak. A jövő egyik nagy áttörése lehet a világhírű Vibram talpgyártóval való együttműködés, ez lesz a világ első Vibram komfort-talpa – 10 évig kellett győzködni őket. Kisebb cégek felvásárlásában nem gondolkodnak, viszont a gyomaendrődi gyár megvásárlása szerepel a tervek között. Voltak külföldi érdeklődők a Batz felvásárlásra is, de a tulajdonos nem szándékozik eladni a vállalkozást.

