Magyarországon is gyártanak olyan csúcsszámítógépeket, amiket az Aston Martin és a Dreamworks használ

Csúcstechnológiát gyártanak Üllőn: a Lenovo 35 ezer négyzetméteres üzemében szerelik össze az olyan munkaállomásokat, amiket világszerte a legbonyolultabb tervezési folyamatokhoz használnak – többek között az Aston Martin mérnökei vagy a Dreamworks rajzfilmgrafikusai.

A cikk megjelenését a Lenovo támogatta.

Workstationöknek, szabad fordításban grafikus munkaállomásoknak nevezi a Lenovo azokat a speciálisan tervezett számítógépeket, amelyek egy átlagos PC-hez vagy lapotophoz képest jóval fejlettebb teljesítményre képesek, ugyanakkor hatékonyan kapcsolódhatnak egymáshoz, számos munkafolyamatban.

A munkaállomások tipikus felhasználási területét a grafikus modellezés jelenti: az eszközöket sokszor használják olyan iparágakban, ahol bonyolult tervezési folyamatokat kell megrajzolni, vizuálisan ábrázolni, vagy akár 3D-ben modellezni. Ilyen lehet az építészet, a gépészet, az autóipari modellezés, vagy azok a területek, ahol összetett ábrákat kell elemezni, mint például az egészségügyben a CT-eredmények értékelésénél.

Üllőn készülnek a csúcstermékek

A tavaly átadott üllői üzemben, többek között az asztali grafikus munkaállomások teljes portfolioját is gyártják készülnek – tájékoztatta a Portfolio-t a Lenovo. A gyárban mintegy ezer munkavállalót alkalmaznak, akik a rendszerek végső összeszerelését végzik, a világ több pontjáról érkező alapanyagokból, részegységekből.

Az üllői üzem Fotó: Lenovo

A 35 ezer négyzetméteres üzem az egyetlen „in-house manufacturing”, azaz a Lenovo saját tulajdonában működő egység Európában, Afrikában és a közel-keleti térségben, így kiemelt szerepet játszik a globális gyártási folyamatban. Fontosságát jól jelzi, hogy hasonló gyárakat a „legközelebb” csak az Egyesült Államokban, Brazíliában, Mexikóban, Argentínában, vagy Japánban találhatunk.

Üllőn asztali és grafikus munkaállomásokat és szervereket állítanak elő, itt készülnek hasonló eszközök is, amiket világcégek használnak grafikai munkáikhoz.

A Lenovo beszállítója például a Dreamworks rajzfilmgyártónak vagy az Aston Martin autógyárnak is, ahol az autók formatervezésénél, aerodinamikai teljesítményeik vizsgálatánál alkalmazzák a grafikus mobil és asztali munkaállomásokat.

A grafikai teljesítmény és a távoli elérés hatékonysága a mérvadó

Ezek a rendszerek ugyanis kimondottan jól teljesítenek a grafikai munkáknál, ezért például az építészetben is jól tudják hasznosítani őket. Összehasonlításként: korábban a mérnököknek akár egy órát is várniuk kellett bizonyos szerkezeti modellek betöltésére, ami lelassította az egyéni teljesítményüket és korlátozta a kollégákkal való együttműködésüket is. A legújabb technológiának köszönhetően ez a várakozási idő percekre, vagy akár másodpercekre rövidülhet le.

Hasonlóan eredményes a gépek működése az üzleti modellezésnél. Mint megtudtuk,

számos tőzsdei, pénzügyi elemzéssel foglalkozó cég alkalmazza ezeket az eszközöket, egyrészt a fejlett számítási kapacitás, másrészt a hatékony grafikai megjelenítés miatt.

A gyártó tájékoztatása szerint a workstationök egyik fontos tulajdonsága, hogy a lapotopok -például a P15 vagy a P1 mobil munkaállomás - nemcsak önmagukban rendelkeznek komoly informatikai kapacitással, hanem rendszerbe kapcsolva, például egy asztali gép támogatásával, távoli eléréssel is hatékonyan működnek. Ez elsősorban azoknál a munkafolyamatoknál jelent versenyelőnyt, ahol több felhasználó dolgozik közösen egy – például nagy grafikai teljesítményt igénylő – projekten, akár úgy, hogy mindenki home office-ban végzi a munkát. Ezek a gépek általában 11. generációs Intel® Core™ i9 vagy Intel® Xeon® processzorokkal vannak felszerelve – mindkettő vPro® technológiával rendelkezik.

Fotó: Lenovo

A Lenovo mobil grafikus munkaállomásokat katonai szintű követelményrendszer alapján tesztelik, és szélsőséges körülmények között is jól működnek. A tesztek a legkedvezőtlenebb, a sarkvidéki fagytól a sivatagi homokviharokig terjedő környezeti változókra terjednek ki, ideértve a hőmérsékletet, a légnyomást, a port, a páratartalmat és a rezgésvizsgálatot is. Így ellenállnak például az extrém hidegnek vagy melegnek, az erős napfénynek, de poros, homokos környezetben is működnek.

A rendszerekhez speciális monitorokat is terveztek, amelyek a korábbiaknál részletgazdagabb képet biztosítanak, így segítenek elemezni ábrákat, képeket, 3D-modelleket, vagy például röntgenleleteket.

