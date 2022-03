Súlyos lemaradás fenyegeti a hazai vállalkozásokat, de itt a segítség

Portfolio 2022. március 26. 13:30

A digitális transzformációra már nem lehet csupán egy kifizetődő üzleti lehetőségként tekinteni, a folyamatban való helytállás ugyanis ma már a versenyképesség megőrzésének, a vállalatok fennmaradásának az előfeltételévé vált. Aki kimarad, az lemarad, és jó eséllyel eltűnik a süllyesztőben. A nyilvánvaló fenyegetés ellenére viszont a vállalatok vezetői - főleg kkv-méret esetén - egyelőre nem érzik a helyzet súlyosságát, a lemaradásuk pedig szembeötlő. A megfelelő tudatosság hiánya mellet, mindez a tech-affinitás alacsony voltának, és a korlátozott erőforrásoknak is betudható. A böngészőből is elérhető, könnyen elsajátítható és költséghatékony SaaS alkalmazások viszont hatékony támogatást nyújthatnak a kisebb méretből adódó hátrányok ledolgozására is. Cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk a SaaS modell szerepét a kkv-szektor digitális transzformációjában.