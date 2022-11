Napenergia: így kerültünk pár év alatt a semmiből az EU élmezőnyébe

Az elmúlt években a hazai fotovoltaikus kapacitás növekedése az Európai Unióban is az egyik leggyorsabb volt, miközben a bővülés üteme rendszerirányítási szempontból már régebb óta nem tűnt fenntarthatónak. A ma közel 3,7 GW-nyi kapacitás a következő években tovább bővülhet, kormányzati várakozások szerint 2025-ig további körülbelül 5 GW-tal, de az elmúlt időszak szabályozási változásai sokak számára fájdalmas döccenőt okoznak a trendben. Grafikonokkal mutatjuk be, hogyan nőtt akkorára a naperőműflotta, hogy már komoly gondokat okoz a hálózatnak.

Az energiaválság sajátos magyarországi vonása, hogy éppen akkor romlottak drasztikusan az újonnan telepítendő naperőművek hálózati csatlakozási feltételei, amikor minden korábbinál nagyobb az igény napenergiára. A hosszabb előkészítést igénylő új nagy naperőmű beruházások hivatalosan május eleje óta (az iparágból származó értesülések szerint viszont már 2021 eleje óta) nem kaphatnak új csatlakozási engedélyt, míg a háztartási napelemes rendszerek (HMKE-k) esetében az október 31. után benyújtandó igények nyomán megvalósuló kis naperőművek határozatlan ideig nem táplálhatnak vissza a hálózatra. Ezzel a HMKE-beruházások egy időre a nem megtérülő kategóriába kerülnek át, míg a vállalatokat a nyáron a saját célra termelő naperőművekhez is előírt rugalmassági kapacitás telepítési kötelezettség hozta még nehezebb helyzetbe (amin a kormány most a gyármentő programmal szándékozik javítani).

Mindegyik szabályozási változás egyetlen okra vezethető vissza, ami a hivatalos indoklások alapján némileg leegyszerűsítve az, hogy a hálózatfejlesztések gyakorlatilag nem tudták tartani a lépést az időjárásfüggő megújulóenergia-termelő kapacitás gyors bővülésével. Ezek szerint a szigorításokat az magyarázza, hogy a rendszer infrastruktúra oldalát és rugalmasságát szinkronba kell hozni az időjárásfüggő kapacitások rohamos növekedésével a biztonságos energiaellátás fenntartása érdekében; a rendszerszabályozási igények növekednek a naperőművek terjedése miatt, és a jelenlegi hálózat nem bírja el az energia betáplálását.

A naperőművek terjedéséből következő hálózati kihívások már évek óta a szakmai közbeszéd részét képezi, és bár időközben folyamatosan és több síkon történtek fejlesztések, ezek a jelek szerint nem voltak elegendőek ahhoz, hogy megelőzzék a drasztikus korlátozások bevezetését. Ennek több oka van, az egyik az, hogy a rezsicsökkentés, illetve a rendszerhasználati bevételek hatósági árszabályozással való korlátozása miatt nem jutott elegendő forrás az elosztóhálózat fejlesztésére. Pedig a napelemes kapacitás lendületes növekedése aligha jelenthet meglepetést bárkinek is, különösen, hogy a kisebb-nagyobb naperőművek többszörös hazai támogatásai miatt már a mostani lépések előtt jóval korábban is látható volt, hogy a növekedés jóval gyorsabb a 2020 januári kormányzati energiastratégiában foglalt ütemtervnél.

Hogyan jutottunk el a jelenlegi helyzetig?

Magyarországon a különféle erőművi technológiák közül már jóideje csak fotovoltaikus naperőművek épülnek látható nagyságrendben. Ennek eredményeképpen a hazai villamosenergia-rendszer 10 750 MW-os bruttó beépített teljesítőképességéből, vagyis a magyarországi erőművi kapacitásból a nagy, 50 kW feletti naperőművek már 2290 MW-ot tesznek ki, miközben a 2010-es évtized közepén ez a kategória még gyakorlatilag nem is létezett itthon, amint ezt a Mavir alábbi grafikonja is szemléletesen bemutatja.

Forrás: Mavir

Így a napelemparkok 21,3 százalékos részarányt képviselnek a hazai erőművi kapacitásban, ha pedig ehhez a legfeljebb 50 kW-os háztartási méretű naperőművek 1388 MW-ját is hozzávesszük, akkor a teljes hazai fotovoltaikus kapacitás már 3678 MW volt 2022 októberének elején a Mavir adatai szerint. A HMKE-ket ugyan nem számítják bele a villamosenergia-rendszer bruttó beépített teljesítőképességébe (VER BT), de a teljes hazai áramtermelő kapacitás összesítéséhez ezeket is figyelembe kell venni: ha így járunk el, azt az eredményt kapjuk, hogy az összesen mintegy 12 138 MW több mint 30 százalékát a fotovoltaikus napelemek adják.

Forrás: Mavir

Mivel a napelemparkok kihasználtsága az e szempontból rekord 2021-es évben is csak 16,87 százalék volt (a HMKE-ké pedig ennél is alacsonyabb lehetett), ami jóval kisebb, mint a hazai erőműpark nagyobb részét adó hagyományos erőművek kihasználtsága, ezért a teljes hazai erőművi áramtermelésben a napenergia aránya jóval kisebb, mint a naperőművek beépített teljesítőképességen belüli súlya. A hazai bruttó termelésnek valamivel több mint 10 százalékát adták a nagy napelemparkok 2022 eddig eltelt részében.

Forrás: Mavir

A növekedés egyaránt dinamikus volt a HMKE-szegmensben..

Forrás: Mavir

.. és a napelemparkok esetében.

Forrás: Mavir

Így az összesített magyarországi pv-kapacitás már a Nemzeti Energiastratégia megjelenésének évében, 2020-ban meghaladta azt a 2000 MW-os értéket, amelynek elérése esetén a Stratégia szerint "felülvizsgálat tárgyát kell képezze az, hogy a további növekedés pénzügyi és infrastrukturális feltételei milyen forrásból és mikorra biztosíthatóak reálisan". A trend folytatódása pedig a hazai villamosenergia-ellátás biztonságát felügyelő Mavir adatai alapján már 2021 elején sem tűnt rendszerirányítási szempontból fenntarthatónak.

Forrás: Mavir

A 2018 óta végbement körülbelül ötszörös fotovoltaikus kapacitásbővüléssel Magyarország az EU-n belül Finnországgal megosztva a második legnagyobb növekedést tudhatja magáénak, amit csak Lengyelország alacsony bázisról megvalósult 26-szoros növekedése előz meg. Az elmúlt évek lendületes magyarországi naperőmű-beruházási boomja odáig jutott, hogy 2021-ben már nálunk volt a legmagasabb, 11,1 százalékos, a naperőművek részaránya az áramtermelésben az EU-27-ben, megelőzve a mediterrán országokat is - emelte ki a MEKH 2021-es éves árampiaci jelentésében. (Ha viszont az összes megújuló energiás termelés részarányát nézzük, akkor még mindig az európai rangsor végén kullogunk, hiszen máshol jelentős szél- és vízenergiás kapacitások is működnek.)

Forrás: MEKH

Az EMBER nevű thinktank elemzése szerint pedig 2022 nyarán csak öt olyan EU-tagország volt, ahol a teljes villamosenergia-termelésben a magyarországinál (14,7%, június) nagyobb részarányt foglaltak el a naperőművek.

Bár a szintén időjárásfüggő szélerőművek elméletileg hasonló kihívásokat okoznak a villamosenergia-rendszerben, mint a naperőművek, ez a probléma Magyarországon jóval kisebb. A hazai szélerőmű-állomány beépített teljesítőképessége ugyanis kevesebb mint tizede a naperőművekének, mindössze 323 MW. A szélerőművek a naperőművekhez képest sokkal hamarabb megjelentek itthon, de most már gyakorlatilag bő évtizede nem bővül, hanem stagnál, illetve enyhén csökken a kapacitás.

Forrás: MEKH

Érdekesség, hogy míg a naperőművek kihasználtsága értelemszerűen nappal és a tavaszi-nyári időszakban a legnagyobb, addig a szélenergiából származó villamosenergia-termelés az éjszakai órákban és télen nagyobb, vagyis a két technológia jól kiegészítheti egymást egy megújuló energiára alapuló decentralizált villamosenergia-rendszerben - amint erre az Energiaklub 2020-as elemzése is felhívja a figyelmet. Ez azt jelenti, hogy mind napi viszonylatban, mind pedig szezonálisan vizsgálva igaz, hogy a naperőművek és szélturbinák egymást jól támogató, kiegészítő technológiák, ami az egyik magyarázata annak, hogy az energetikai átalakítás élvonalában járó országok miért telepítenek mindkét technológia esetében jelentős kapacitásokat.

Forrás: MAVIR

A kormány előfinanszírozza a hálózatfejlesztési programot



A kormány alapvetően uniós forrásokat fordítana az átviteli rendszerirányító és az elosztók klasszikus és intelligens hálózatfejlesztései céljaira. Ezért a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben (HET) a kabinet közel 104 milliárd forint uniós támogatással számolt az EU történetének legnagyobb ösztönző csomagjából. A cél fontosságát jelzik, hogy ez volt az egyetlen olyan, a klímacélokkal összefüggő nagy tétel a HET-ben, amelynek összege nem csökkent az eredeti verzióhoz képest a jogállamisági vita következtében. A tárgyalások elhúzódása miatt azonban a kormány úgy döntött, előfinanszírozza az átviteli-rendszerirányító Mavir mellett az elosztói hálózatot üzemeltető társaságok fejlesztéseit is támogató programot - mondta Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) energetikáért felelős államtitkára október 28-án.



A naperőművek által okozott kihívás a magyar villamosenergia-rendszer mindkét szintjén, a helyi hálózatokban és az országos rendszer irányításában is jelentkezik. A gondot egyrészt a kiegyenlítő-szabályozási kapacitáshiány rendszerszintű problémája jelenti, másrészt a helyi szintet érintő feszültségtartási kihívások, amihez áramlási torlódási problémák is adódnak; a két szinten jelentkező problémát pedig egyszerre kell kezelni - mondta Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese is aláhúzta a Portfolio Energy Investment Forumon október elején tartott előadásában. Prezentációja szerint a problémák zöme a HMKE-khez kapcsolódik, ahol a legnagyobb probléma a szaldóelszámoláshoz fűződik, ezért a szakember a rendszer mielőbbi átalakítását sürgette.

