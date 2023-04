Háztartási napelemek: ezért nem célszerű a betáplálási stop végére várni

A betáplálási stop hatályba lépése óta a korábbi töredékére zuhant a háztartási napelemes rendszerek iránti kereslet, azonban nem feltétlen jó stratégia kivárni a korlátozás végét a napelemes rendszer telepíttetését fontolgató háztartásoknak, tekintettel az elszámolás uniós irányelv alapján várható megváltozására. A moratórium feloldásának menetrendjét rögzítő kormányrendelet, illetve a szaktárca értelmező közleménye alapján egyébként a 2024 végéig történő teljes kivezetés után sem zárható ki újabb ideiglenes és regionális betáplálási korlátozások bevezetése.

Amint arról beszámoltunk, a kormány döntött a 2022. október 31. után az áramszolgáltatókhoz benyújtott igények nyomán létesülő háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó átmeneti hálózati betáplálási stop feloldásának tervezett menetrendjéről. Az elsősorban a lakossági napelemes rendszerek szempontjából fontos 112/2023. (III. 31.) rendelet értelmében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal augusztus 31-ig tesz javaslatot az energiaügyi miniszternek a tavaly ősszel bevezetett korlátozás - akár részleges – feloldására, majd az ez alapján meghozandó döntéséről a kormány 30 napon belül tájékoztatja a Hivatalt, amelyről ugyanekkor feltételezhetően a hálózati társaságok mellett a nyilvánosság is értesülhet.

Mindez azt jelenti, hogy ősztől kezdődhet meg a felfüggesztés fokozatos megszüntetése, majd a háromhavonta elvégzendő felülvizsgálatok eredményeként tovább folytatódhat mindaddig, míg az ideiglenesen elrendelt betáplálási moratóriumot teljesen fel nem oldják, az Európai Bizottság felé tett vállalás értelmében 2024. december 31-ig bezárólag. Így a hálózati helyzet függvényében egyre több, tavaly november óta telepített kiserőmű számára nyílhat meg a lehetőség a hálózati betáplálásra, amint közleményében az Energiaügyi Minisztérium is írta.

Az első reakciók szerint ebből és a lakossági napelemes rendszerek kivitelezési időigényéből következik, hogy idén valószínűleg nem sok vagy egyetlen új beruházás sem fog megvalósulni visszatáplálási lehetőséggel. Amellett, hogy ez várhatóan a ma még a 2022. november 1. előtt benyújtott igények nyomán megbízásokkal ellátott napelemes telepítő cégeket is munka nélkülivé teheti, a csúszás egy további, felhasználói szempontból is fontos következménnyel járhat – hívta fel a figyelmet Kiss Ernő, a Magyar Napelemes és Napkollektor Szövetség elnöke az Indexnek.

A napelemmel termelt energia hálózati átvételére jelenleg kedvező feltételeket biztosító szaldó elszámolásra ugyanis európai uniós előírás értelmében csak a 2023. december 31-ig lehet jogosultságot szerezni, ezt követően egy kevésbé kedvező feltételeket kínáló elszámolási rendszer lép életbe. Az új rendszer körül is több bizonytalanság akad: egyelőre nem lehet tudni, hogy az éves szaldó egyfajta havi alapú elszámolásra történő átalakítása pontosan hogyan valósul meg, és csak az új vagy a már működű napelemes rendszereket is érint-e, illetve azt sem, hogy a korábban kilátásba helyezett és egyszer, már közel két éve majdnem bevezetett bruttó elszámolási rendszer pontosan hogy fog kinézni, hogyan lesz bevezetve, és hogy hogyan viszonyul majd az átformált szaldós rendszerhez.

Már most érdemes lehet lépni

Az biztos, hogy 2024. január 1-től új világ jön e szempontból, és mivel nagyon valószínű, hogy az új elszámolási konstrukció nem lesz olyan kedvező a felhasználóknak, mint a mostani, ezért jelenleg a betáplálási korlátozás mellett sem célszerű kivárniuk a napelemes rendszer telepíttetését fontolgató háztartásoknak

– mondja már Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke lapunknak. A betáplálási stop ugyanis legkésőbb 2024 végéig megszűnik, sok helyen várhatólag jóval előbb, és az így a betáplálás szempontjából kieső legfeljebb bő másfél évet figyelembe véve is nagy valószínűséggel még mindig a szaldó felé billen a mérleg nyelve.

Az iparági várakozás szerint nem indokolt, hogy ősztől az ország jelentős részén az új HMKE-k betáplálása zárolás alatt maradjon, amit a Manap elnöke szerint az is alátámaszt, hogy a korábban az elosztó hálózatban a napelemes rendszerek miatt előforduló problémák nem voltak meghatározóak. Ez összhangban áll a Kiss Ernő által elmondottakkal, miszerint a szektornak az az álláspontja, hogy már az általános teljes körű visszatáplálás tiltására sem volt szakmai indok.

A kormány a hírek szerint az idei első félévben tisztázni kívánja az elszámolással kapcsolatos helyzetet, ami a piac minden szereplője számára jó hír lenne, mert a jövőbeli elszámolási rendszerrel kapcsolatos kétségek is visszafogják a keresletet. Tavaly novembertől, vagyis az ideiglenes betáplálási stop életbe lépését követően hatalmasat zuhant az új háztartási méretű napelemes rendszerek iránti igények száma. Ezek értékeléséhez azonban azt is figyelembe kell venni, hogy előbb a rezsicsökkentés csökkentéséről szóló 2022. júliusi, majd a betáplálási korlátozásról szóló október közepi bejelentés után egyaránt jelentősen megugrott a kereslet.

Nagyot zuhant a kereslet

Az igénybejelentések számának hullámzása jól érzékelhető az OPUS TITÁSZ Zrt. ellátási területének adataiból: 2021-ben az új HMKE-igénybejelentések mennyisége 6991 darab volt, és megközelítőleg ezt a szintet tartotta 2022 júniusáig, a rezsibejelentés előtti hónapig (átlagosan 700 darab/hónap). A tavalyi első fél évben tehát összesen hozzávetőleg 4300 darab új igény érkezett be a társasághoz, mielőtt a körülmények szigorodását előre vetítő két bejelentés hatására a július-októberi időszakban összességében további 12 400 darab igény futott be hozzájuk. Az eloszlás ezen időszakon belül is egyenetlen volt: azon a napon, amikor a betáplálási stop közeledésének első híre kelt, október 13-án közel 1800 darab igény esett be, majd

a betáplálási korlátozás hatályba lépését követően az új HMKE-igénybejelentések mennyisége visszaesett átlagosan havi 50 darabra.

A kormány a betáplálási korlátozás – várhatóan nem az egész országra kiterjedő – feloldására vonatkozó őszi döntését az elosztó hálózatok és a villamosenergia-rendszer egészének szempontjai alapján fogja meghozni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) javaslatára. Ez a közcélú hálózatot üzemeltető elosztó cégek vizsgálatain, adatszolgáltatásain, illetve intézkedési tervein, valamint az átviteli rendszert irányító Mavir a villamosenergia-rendszer egészének szempontjait is mérlegelő álláspontján alapul majd.

A korlátozás feloldása egy folyamat lesz, melynek csak az első állomása lesz az őszre várható bejelentés. Az elosztó társaságoknak, az átviteli rendszerirányítónak és a MEKH-nek háromhavonta el kell végezniük a kormány döntését előkészítő feladatát, mindaddig, míg az ideiglenesen elrendelt betáplálási moratóriumot teljesen fel nem oldják.

A teljes feloldások után is jöhetnek zárolások

Az új kormányrendelet, illetve a szaktárca azt értelmező közleménye alapján a moratórium 2024 végéig történő teljes kivezetése után sem zárható azonban ki újabb ideiglenes és regionális betáplálási korlátozások bevezetése, amennyiben az elosztói engedélyes az aktuális helyzet alapján ezt indokoltnak látja. Ahogyan azt az Energiaügyi Minisztérium MTI által ismertetett közleménye fogalmaz:

A cégek és szervezetek háromhavonta megismétlik feladataikat mindaddig, míg az ideiglenesen elrendelt betáplálási moratóriumot teljesen fel nem oldják. Ezt követően a hálózati engedélyesek egyedileg dönthetnek egy adott áramkör átmeneti zárolásáról, ha azt feszültségpanaszok indokolják, egyidejűleg tervet kell készíteniük a feloldáshoz szükséges intézkedésekről.

A rendelet értelmében ezek az esetleges újabb zárolások az újabb igénybejelentéseket érintik, vagyis amennyiben ilyen új igények zárolt áramkörre érkeznek, úgy az elosztóhálózati engedélyes számukra a közcélú hálózatba történő betáplálást nem engedélyezi.

Rendeződött az október 31-én benyújtott igények sorsa

Végül, a szövegnek van egy olyan része is, amely a 2022. november 1. előtt benyújtott igényekre és az ezek nyomán megvalósuló HMKE-kre vonatkozik. Az új rendelet az 1. § (2)-(3) bekezdésében azt írja:

„(2) A 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésétől eltérően a 2022. november 1. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra az elosztói szabályzatban rögzített feltételekkel betáplálhatnak.

(3) A közcélú hálózati betáplálást korlátozó műszaki megoldás szabályait az elosztói szabályzat tartalmazza, a korlátozó műszaki megoldás szabályainak meghatározása során a rugalmassági szolgáltatás igénybevételének lehetőségét is figyelembe kell venni.”

Az említett tavaly október végi 413/2022 rendelettől való eltérés, illetve a 2022. november 1-i dátum említésének egyrészt az az oka, hogy az akkori rendelet 1. § (2) bekezdése így fogalmazott: „a 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra feltáplálhatnak.” Vagyis, az eredeti rendelet a jogalkotói szándéktól némileg eltérően hibásan nem október hónap végét, hanem október 31. 0 órát jelölte ki azon igénybejelentések határidejeként, amelyekre a betáplálási stop még nem vonatkozik. A dátum mostani rendelettel történő megváltoztatása ezt hivatott kijavítani, az október 31-én benyújtott igényeket is a moratórium alóli mentesség körébe vonva.

Másrészt ugyanakkor bekerült a hivatkozás az elosztói szabályzat (ESZ) szerinti korlátozásokra is, amely korlátozásokat azonban még nem fogadták el. (A legutóbbi ESZ módosítást 2023. március 6-án hagyta jóvá a MEKH, az elosztóknak pedig a mostani rendelet értelmében 2023. június 30-ig kell benyújtaniuk az elosztói szabályzat módosítására irányuló javaslatukat a MEKH felé jóváhagyásra.)

Ezek, illetve a rendelet egészének jogi és iparági szakértők segítségével végzett értelmezése alapján elméletileg a 2022. november 1. előtti igénybejelentések alapján megvalósuló háztartási méretű kiserőművek esetében is lehetséges lesz valamilyen szűkebb körű ideiglenes korlátozás bevezetése, melynek műszaki kereteit majd az elosztói szabályzatok rögzítheti. Ez azonban feltételezhetően csak különleges helyzetben fordulhat elő, például a napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázatot igénybe vevő felhasználók esetében, miután a kiírás szerint ezzel kizárólag olyan háztartási energiatároló egységek és inverterek telepítése támogatható, melyek alkalmasak arra, hogy a későbbiekben az elosztó vagy az aggregátor távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni, éppen a villamosenergia-ellátás stabilitása, valamint a gazdaságos és racionális energiagazdálkodás elősegítése céljával.

Behúzott fékkel is folytatódik a kapacitásbővülés



Közleményében az Energiaügyi Minisztérium is hangsúlyozza, részben az állami támogatásoknak köszönhetően az elmúlt időszakban nemzetközi összevetésben is kimagasló ütemben bővült a magyarországi naperőmű-kapacitás, amint arról mi is rendszeresen beszámolunk. A háztartási méretű és nagyobb naperőműveket is magába foglaló összesített hazai fotovoltaikus beépített teljesítőképesség tavaly rekord mértékben, 1100 megawattal nőtt, és mára meghaladja a 4200 megawattot.



A gyors felfutást azonban több ok miatt nem tudta lekövetni a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, rugalmasságának fokozása, noha a kihívások már jóval korábban több szinten jelentkeztek. Tavaly ősszel aztán erre hivatkozva vezették be a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó átmeneti korlátozást a helyben fel nem használt áram közcélú hálózatba betáplálására, miután 2022 májusában hasonló okok miatt az új ipari méretű naperőműveknek is hálózati csatlakozási stopot hirdettek.



A hálózati és betáplálási stop előtt befogadott több ezer MW-nyi csatlakozási igénynek köszönhetően a hazai napenergia ágazat nehézségei ellenére a Nemzeti Energiastratégiában 2030-ra kitűzött 6500 MW-os cél „néhány éven belül” elérhető lesz, amint a szaktárca is megjegyzi közleményében. Az Európai Bizottságnak benyújtott magyar Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervben ugyanakkor a kormány már azt rögzítette, hogy 2024 harmadik negyedévéig legalább 8000 MW-ra, 2026 második negyedévéig pedig legalább 10 000 MW-ra bővítené az összesített hazai nap- és szélerőmű-kapacitás. Ennek érdekében a kormány a jelenleg 323 MW-os hazai szélerőmű-kapacitás bővítését régóta akadályozó adminisztratív akadályok felszámolását is kilátásba helyezte, megkezdődtek az ezek, illetve a további naperőművek rendszerbe integrálását lehetővé tevő fejlesztések a szabályozási környezetben és az infrastruktúrában. Az újabb időjárásfüggő megújulók rendszerbe illesztését is érdemben fogja elősegíteni egyebek mellett az akkumulátoros ipari energiatárolók létesítését összesen 120 milliárd forintos keretösszeggel támogató új, tavaszra ígért pályázatok is.

